Новая волна коронавируса: больницы Житомира готовятся открывать дополнительные ковид-отделения

"Сейчас на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 26 больных коронавирусной инфекцией. Ни один из них не вакцинирован. Большинство нуждается в кислородной поддержке. Пятеро пациентов - в тяжелом состоянии, они находятся в отделении интенсивной терапии на ИВЛ", - сообщила мэрия.