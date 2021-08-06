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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 6 » 15:12:00

Новая волна коронавируса: больницы Житомира готовятся открывать дополнительные ковид-отделения

Сегодня, 15:12:00 528 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новая волна коронавируса: больницы Житомира готовятся открывать дополнительные ковид-отделения

 В Житомирской городской больнице №0 количество пациентов с коронавирусной инфекцией ежедневно растет. Еще на прошлой неделе госпитализировали 3-х больных в день, сегодня - 9.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на и.о. директора медицинского учреждения Дениса Матяша.
 

"Сейчас на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 26 больных коронавирусной инфекцией. Ни один из них не вакцинирован. Большинство нуждается в кислородной поддержке. Пятеро пациентов - в тяжелом состоянии, они находятся в отделении интенсивной терапии на ИВЛ", - сообщила мэрия.


Сейчас пациенты с коронавирусом лечатся в инфекционном отделении. Сюда же поступают с подозрением на ковид, больным делают экспресс-тест на антиген к коронавирусу.

В случае ухудшения ситуации на прием ковид-больных перепрофилируют другие отделения.
 

"Мощность инфекционного отделения - 40 коек. Если тенденция к заболеваемости и в дальнейшем будет увеличиваться, госпитализация будет превышать выписку, тогда на базе других соматических отделений будут развернуты еще инфекционные", - отмечает Денис Матяш.


Первым в инфекционное перепрофилируют отделения терапии: здесь будут оказывать помощь исключительно больным ковид.

Напомним, по прогнозам экспертов, в ближайшие две недели в Украине может начаться новая вспышка коронавируса
Тэги: больница, Житомир, коронавирус
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:49:46, Сегодня [Материал]

Конечно-конечно, сейчас пойдём в стойло. Сейчас чиновники расправят крылья и начнётся очередной грабёж
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:48:21, Сегодня [Материал]

"В Житомирской городской больнице №0 количество пациентов с коронавирусной инфекцией ежедневно растет"

№0? М-да уж...
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