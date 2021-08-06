Новая волна коронавируса: больницы Житомира готовятся открывать дополнительные ковид-отделения

В Житомирской городской больнице №0 количество пациентов с коронавирусной инфекцией ежедневно растет. Еще на прошлой неделе госпитализировали 3-х больных в день, сегодня - 9.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета
со ссылкой на и.о. директора медицинского учреждения Дениса Матяша.
"Сейчас на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 26 больных коронавирусной инфекцией. Ни один из них не вакцинирован. Большинство нуждается в кислородной поддержке. Пятеро пациентов - в тяжелом состоянии, они находятся в отделении интенсивной терапии на ИВЛ", - сообщила мэрия.
Сейчас пациенты с коронавирусом лечатся в инфекционном отделении. Сюда же поступают с подозрением на ковид, больным делают экспресс-тест на антиген к коронавирусу.
В случае ухудшения ситуации на прием ковид-больных перепрофилируют другие отделения.
"Мощность инфекционного отделения - 40 коек. Если тенденция к заболеваемости и в дальнейшем будет увеличиваться, госпитализация будет превышать выписку, тогда на базе других соматических отделений будут развернуты еще инфекционные", - отмечает Денис Матяш.
Первым в инфекционное перепрофилируют отделения терапии: здесь будут оказывать помощь исключительно больным ковид.
Напомним, по прогнозам экспертов, в ближайшие две недели в Украине может начаться новая вспышка коронавируса
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