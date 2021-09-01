В центре Житомира водитель ВАЗа протаранил столб. ФОТО

1 сентября в Житомире водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб. ДТП произошло в центре города на улице Леха Качиньского около 13:00.
"Около 13 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Леха Качиньского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ"
, - информирует патрульная полиция
.
Патрульные оформили на водителя протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.
В результате ДТП травмы получила пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали в больницу.
Фото: патрульная полиция