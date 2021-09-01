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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 1 » 14:55:37

В центре Житомира водитель ВАЗа протаранил столб. ФОТО

Вчера, 14:55:37 1089 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира водитель ВАЗа протаранил столб. ФОТО

 1 сентября в Житомире водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб. ДТП произошло в центре города на улице Леха Качиньского около 13:00.

"Около 13 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Леха Качиньского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ", - информирует патрульная полиция.

Патрульные оформили на водителя протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.

В результате ДТП травмы получила пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали в больницу.



 

Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, дтп
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:42:37, Вчера [Материал]

вот и первая жертва полицайской камеры "на скорость"....
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