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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 1 » 16:31:19

Затопление улицы Покровской: в горсовете ищут пути решения проблемы

Вчера, 16:31:19 945 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Затопление улицы Покровской: в горсовете ищут пути решения проблемы

 В Житомирском городском совете ищут пути решения проблемы с затоплением в центре перекрестка улиц Покровской и Грушевского.

В частности, начальник управления коммунального хозяйства горсовета во время заседания бюджетной комиссии отметил, что сейчас есть идея отвести воду по коллекторной трубе до улицы Бассейной, передает times.zt.
 

"Сегодня нам нужно рассчитать, сколько необходимо средств для проведения ливнестоков с перекрестка улиц Грушевского и Покровской. Поскольку раньше никогда не рассчитывался метод горизонтального бурения, мы провели предварительные консультации и привлекли житомирского проектанта, который имеет соответствующий опыт. Пока есть идеи отвести воду по коллекторной трубе в место вблизи здания на улице Бассейная, 3. И сейчас нам самое главное "дойти" до этой точки", - сказал Александр Марцун.


Специалистами рассчитываются два варианта отвода воды.
 

"Первый - по улице Михаила Грушевского и по улице Победы до этой точки. Также более короткий вариант, но он возможен лишь в том случае, если мы найдем место для горизонтального бурения шурфа. Сейчас такое место есть на пустыре возле школы №3. На сегодня нужно 48600 гривен на технико-экономическое обоснование", - добавил Марцун.


Депутаты комиссии согласились, что проблему с ливнестоком нужно решать и поддержали данное решение.

Напомним, специалисты исследовали в Житомире проблемную ливневую канализацию в районе улицы Покровской и выяснили, что оттоку воды мешает газовая труба, которая проходит поперек коллектора.
Тэги: Житомир, горсовет, затопление, коллектор
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Комментариев: 3
Karab
1 Сергей (Karab)   • 17:01:05, Вчера [Материал]

Тут без куклы Вуду не обойтись
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:41:59, Вчера [Материал]

газовая труба к новострою Бориссоломоныча уже не мешает?
dakar
3 Инспектор Кранник (dakar)   • 22:14:32, Вчера [Материал]

Пусть житомиргаз и оплачивает работы.
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