Затопление улицы Покровской: в горсовете ищут пути решения проблемы

"Сегодня нам нужно рассчитать, сколько необходимо средств для проведения ливнестоков с перекрестка улиц Грушевского и Покровской. Поскольку раньше никогда не рассчитывался метод горизонтального бурения, мы провели предварительные консультации и привлекли житомирского проектанта, который имеет соответствующий опыт. Пока есть идеи отвести воду по коллекторной трубе в место вблизи здания на улице Бассейная, 3. И сейчас нам самое главное "дойти" до этой точки", - сказал Александр Марцун.
"Первый - по улице Михаила Грушевского и по улице Победы до этой точки. Также более короткий вариант, но он возможен лишь в том случае, если мы найдем место для горизонтального бурения шурфа. Сейчас такое место есть на пустыре возле школы №3. На сегодня нужно 48600 гривен на технико-экономическое обоснование", - добавил Марцун.