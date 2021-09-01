Затопление улицы Покровской: в горсовете ищут пути решения проблемы

"Сегодня нам нужно рассчитать, сколько необходимо средств для проведения ливнестоков с перекрестка улиц Грушевского и Покровской. Поскольку раньше никогда не рассчитывался метод горизонтального бурения, мы провели предварительные консультации и привлекли житомирского проектанта, который имеет соответствующий опыт. Пока есть идеи отвести воду по коллекторной трубе в место вблизи здания на улице Бассейная, 3. И сейчас нам самое главное "дойти" до этой точки", - сказал Александр Марцун.