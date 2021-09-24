«Взвешивание в движении»: на трассе под Житомиром монтируют еще одну систему WiM

В пригороде Житомира возле села Андреевка монтируют интеллектуальную систему взвешивания в движении WiM. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
"Возле села Андреевка на трассе М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (км 148+700 - 149+500) подрядная организация проводит работы. Система является своеобразным аппаратным комплексом, который состоит из датчиков, встроенных в дорожное покрытие, камер для автоматического распознавания номерных знаков, камер всеобщего обозрения и лазерных сканеров"
, - объясняет САД
.
Монтаж системы предусматривает:
- проведение земельных работ;
- устройство фундаментов, WiM;
- укладку трехслойного покрытия на участке дороги;
- укрепление обочин;
- выполнение работ по электропитанию, заземлению, освещению;
- пусконаладочные работы;
- обустройство участка автодороги.
Как это работает?
Система WiM - эффективный инструмент прямого взыскания штрафов за превышение габаритно-весовых норм. Данные из дорог передаются в Укртрансбезопасность.
Площадка перекрывает дорогу по всей ширине, а фиксация движения осуществляется круглосуточно в режиме реального времени с помощью оборудования, которое монтируется в верхнем слое покрытия автомобильных дорог или на пролетных строениях мостов и путепроводов.
Когда будут приходить штрафы за нарушения?
1 октября вступает в силу закон об осуществлении габаритно-весового контроля. Закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме. А это, в свою очередь, поможет сохранить от разрушения дороги, улучшит безопасность дорожного движения и будет способствовать уменьшению количества ДТП.
В Житомирской области уже работает такая система на а/д М-21 вблизи села Сингуры (бердичевское направление).