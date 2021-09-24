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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 24 » 08:56:30

«Взвешивание в движении»: на трассе под Житомиром монтируют еще одну систему WiM

Сегодня, 08:56:30 627 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Взвешивание в движении»: на трассе под Житомиром монтируют еще одну систему WiM

 В пригороде Житомира возле села Андреевка монтируют интеллектуальную систему взвешивания в движении WiM. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.

"Возле села Андреевка на трассе М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (км 148+700 - 149+500) подрядная организация проводит работы. Система является своеобразным аппаратным комплексом, который состоит из датчиков, встроенных в дорожное покрытие, камер для автоматического распознавания номерных знаков, камер всеобщего обозрения и лазерных сканеров", - объясняет САД.

Монтаж системы предусматривает:
 
  • проведение земельных работ;
  • устройство фундаментов, WiM;
  • укладку трехслойного покрытия на участке дороги;
  • укрепление обочин;
  • выполнение работ по электропитанию, заземлению, освещению;
  • пусконаладочные работы;
  • обустройство участка автодороги.


Как это работает?


Система WiM - эффективный инструмент прямого взыскания штрафов за превышение габаритно-весовых норм. Данные из дорог передаются в Укртрансбезопасность.

Площадка перекрывает дорогу по всей ширине, а фиксация движения осуществляется круглосуточно в режиме реального времени с помощью оборудования, которое монтируется в верхнем слое покрытия автомобильных дорог или на пролетных строениях мостов и путепроводов.


Когда будут приходить штрафы за нарушения?


1 октября вступает в силу закон об осуществлении габаритно-весового контроля. Закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме. А это, в свою очередь, поможет сохранить от разрушения дороги, улучшит безопасность дорожного движения и будет способствовать уменьшению количества ДТП.

В Житомирской области уже работает такая система на а/д М-21 вблизи села Сингуры (бердичевское направление).
Тэги: Житомирщина, весовой контроль, WiM
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Комментариев: 1
Incola
1 Александр (Incola)   • 19:14:58, Сегодня [Материал]

пусть смонтируют перед Черняховом - тогда гранитовозы поумерят свой аппетит.
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