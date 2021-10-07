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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Октябрь » 7 » 14:18:42

Житомирянин Андрей Баленков примет участие в мировом чемпионате по жиму лежа

Сегодня, 14:18:39 405 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин Андрей Баленков примет участие в мировом чемпионате по жиму лежа

 22-31 октября в Вильнюсе пройдет Чемпионат мира по экипировочному жиму лежа среди мужчин и женщин. Житомирщину будут представлять мастер спорта Украины международного класса, многократный призер чемпионатов Украины, Европы и мира, рекордсмен Андрей Баленков.

Спортсмен сейчас тренируется 5 раз в неделю: дважды со средней нагрузкой, так же - растяжка, а одно занятие с наибольшей нагрузкой. Постепенно перед соревнованиями уменьшает нагрузку, сообщает Newday.org.ua.
 

«Вплотную к чемпионату не истощаю себя, стараюсь не накручивать, имеет значение и психологическая обстановка. Кроме занятий, много времени провожу на природе, например, гуляю в лесу со своим псом Дином или собираю грибы», - делится Андрей Баленков.


Одновременно Баленков как Президент областной федерации пауэрлифтинга организует Чемпионат Житомирской области по классическому и экипировочному пауэрлифтингу и жиму лежа. Соревнования пройдут 6-7 ноября. Прием заявок уже начался.

По словам Баленкова, чемпионат открытый, поэтому участие могут принимать и спортсмены из других регионов. Известно, что намерены присоединиться пауэрлифтеры из городов областного значения, например Коростеня, Малина, Коростышева, Новоград-Волынского, Бердичева. Уже выразили намерение побороться двое спортсменок из Киева.
 

«У нас был многолетний перерыв в проведении чемпионата области, потому что карантин внес свои коррективы. Когда определились с датой, сразу звонили желающие и заинтересованные люди, потому что ожидают такое мероприятие», - рассказал Президент областной федерации пауэрлифтинга.


Тэги: Спорт, Чемпионат мира
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