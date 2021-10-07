Житомирянин Андрей Баленков примет участие в мировом чемпионате по жиму лежа

«Вплотную к чемпионату не истощаю себя, стараюсь не накручивать, имеет значение и психологическая обстановка. Кроме занятий, много времени провожу на природе, например, гуляю в лесу со своим псом Дином или собираю грибы», - делится Андрей Баленков.

«У нас был многолетний перерыв в проведении чемпионата области, потому что карантин внес свои коррективы. Когда определились с датой, сразу звонили желающие и заинтересованные люди, потому что ожидают такое мероприятие», - рассказал Президент областной федерации пауэрлифтинга.