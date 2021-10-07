Житомирянин Андрей Баленков примет участие в мировом чемпионате по жиму лежа

22-31 октября в Вильнюсе пройдет Чемпионат мира по экипировочному жиму лежа среди мужчин и женщин. Житомирщину будут представлять мастер спорта Украины международного класса, многократный призер чемпионатов Украины, Европы и мира, рекордсмен Андрей Баленков.
Спортсмен сейчас тренируется 5 раз в неделю: дважды со средней нагрузкой, так же - растяжка, а одно занятие с наибольшей нагрузкой. Постепенно перед соревнованиями уменьшает нагрузку, сообщает Newday.org.ua
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«Вплотную к чемпионату не истощаю себя, стараюсь не накручивать, имеет значение и психологическая обстановка. Кроме занятий, много времени провожу на природе, например, гуляю в лесу со своим псом Дином или собираю грибы», - делится Андрей Баленков.
Одновременно Баленков как Президент областной федерации пауэрлифтинга организует Чемпионат Житомирской области по классическому и экипировочному пауэрлифтингу и жиму лежа. Соревнования пройдут 6-7 ноября. Прием заявок уже начался.
По словам Баленкова, чемпионат открытый, поэтому участие могут принимать и спортсмены из других регионов. Известно, что намерены присоединиться пауэрлифтеры из городов областного значения, например Коростеня, Малина, Коростышева, Новоград-Волынского, Бердичева. Уже выразили намерение побороться двое спортсменок из Киева.
«У нас был многолетний перерыв в проведении чемпионата области, потому что карантин внес свои коррективы. Когда определились с датой, сразу звонили желающие и заинтересованные люди, потому что ожидают такое мероприятие», - рассказал Президент областной федерации пауэрлифтинга.