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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 12 » 08:58:58

Задержана преступная группа, которая распространяла на Житомирщине фальшивые доллары. ФОТО

Сегодня, 08:58:58 205 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Задержана преступная группа, которая распространяла на Житомирщине фальшивые доллары. ФОТО

 62-летний житель столицы и 49-летний житомирянин распространяли на территории двух областей фальшивые доллары США. Полиция разоблачила мужчин и задержала. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"11 октября детективы Следственного управления ГУНП совместно с оперативниками УСБУ области разоблачили двух мужчин в организации схемы поступления и распространения на территории Киевщины и Житомирщины фальшивой иностранной валюты. Оба были задержаны в Киеве после сбыта очередной партии валюты с признаками подделки в размере 2 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.




В этот же день следователи полиции провели 11 обысков по местам жительства и временного пребывания участников группировки.

"Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования для продажи товаров, сбыта или сбыт поддельных денег...) УК", - сообщают правоохранители.

Следственные действия продолжаются, назначен ряд судебных экспертиз. Также полицейские инициируют ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ГУНП
Тэги: полиция, фальшивые деньги, Житомирщина
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