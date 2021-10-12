Задержана преступная группа, которая распространяла на Житомирщине фальшивые доллары. ФОТО

"11 октября детективы Следственного управления ГУНП совместно с оперативниками УСБУ области разоблачили двух мужчин в организации схемы поступления и распространения на территории Киевщины и Житомирщины фальшивой иностранной валюты. Оба были задержаны в Киеве после сбыта очередной партии валюты с признаками подделки в размере 2 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.