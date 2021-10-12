Задержана преступная группа, которая распространяла на Житомирщине фальшивые доллары. ФОТО

62-летний житель столицы и 49-летний житомирянин распространяли на территории двух областей фальшивые доллары США. Полиция разоблачила мужчин и задержала. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"11 октября детективы Следственного управления ГУНП совместно с оперативниками УСБУ области разоблачили двух мужчин в организации схемы поступления и распространения на территории Киевщины и Житомирщины фальшивой иностранной валюты. Оба были задержаны в Киеве после сбыта очередной партии валюты с признаками подделки в размере 2 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
В этот же день следователи полиции провели 11 обысков по местам жительства и временного пребывания участников группировки.
"Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования для продажи товаров, сбыта или сбыт поддельных денег...) УК"
, - сообщают правоохранители.
Следственные действия продолжаются, назначен ряд судебных экспертиз. Также полицейские инициируют ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: ГУНП