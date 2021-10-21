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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 21 » 13:56:28

Половину всех коек в Житомирской городской больнице №1 отдали ковид-больным. ВИДЕО

Сегодня, 13:56:07 393 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Половину всех коек в Житомирской городской больнице №1 отдали ковид-больным. ВИДЕО

 В Житомирской первой городской больнице больными коронавирусной инфекцией занято более 80% коек. Сейчас на лечении там находится 186 человек с диагнозом COVID-19.

Под лечение больных коронавирусной инфекцией перепрофилировали шесть отделений, однако реанимации в некоторых из них загружены на 100%, сообщает "Суспільне".

Инфекционистами вынужденно стали врачи других специальностей. Невролог Татьяна Дубова сейчас работает в реанимации бывшего инсультного отделения.
 

"В реанимации сейчас вообще нет свободных мест, - говорит Татьяна Дубова. - Наша реанимация развернута на 12 коек - все они заняты. Иногда половина больных бывает на аппаратах ИВЛ, чтобы вы понимали - домой я прихожу не раньше девяти часов вечера. И когда приходишь, то можешь просто лежать и не вставать, делать что-то абсолютно невозможно".


В течение дня в первую городскую больницу госпитализируют в среднем более 40 пациентов с COVID-19. После перепрофилирования ряда отделений в больнице развернули 225 коек для лечения больных коронавирусом - это половина общего коечного фонда больницы.

Медицинский директор городской больницы №1 Андрей Волков отметил, что загруженность больными COVID-19 в больнице составляет более 80%.
 

"Нас сегодня (21 октября - ред.) сняли с ургентного дежурства и сегодня мы проводим выписку и готовимся принимать новых больных. Количество больных очень выросло за последнее время. Сейчас очень большая нагрузка и на нашу больницу, и на вторую городскую больницу. Что касается коек, то у нас этот процесс динамический, то есть пациенты выздоравливают, выписываются. Мы за сегодня проведем работу и снова будем принимать больных - 40-45 человек положим", - рассказал медицинский директор больницы.

 
Тэги: Житомир, больница, коронавирус
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Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 15:59:01, Сегодня [Материал]

нечего их там лечить... если не вакцинировались то нафиг их с пляжа, коек нет.. они плевать хотели на общество когда отказывались вакцинироваться.. с какого бена ща их должны лечить когда петух в %опу клюнул
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