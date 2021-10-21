Половину всех коек в Житомирской городской больнице №1 отдали ковид-больным. ВИДЕО

"В реанимации сейчас вообще нет свободных мест, - говорит Татьяна Дубова. - Наша реанимация развернута на 12 коек - все они заняты. Иногда половина больных бывает на аппаратах ИВЛ, чтобы вы понимали - домой я прихожу не раньше девяти часов вечера. И когда приходишь, то можешь просто лежать и не вставать, делать что-то абсолютно невозможно".

"Нас сегодня (21 октября - ред.) сняли с ургентного дежурства и сегодня мы проводим выписку и готовимся принимать новых больных. Количество больных очень выросло за последнее время. Сейчас очень большая нагрузка и на нашу больницу, и на вторую городскую больницу. Что касается коек, то у нас этот процесс динамический, то есть пациенты выздоравливают, выписываются. Мы за сегодня проведем работу и снова будем принимать больных - 40-45 человек положим", - рассказал медицинский директор больницы.