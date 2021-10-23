Прямой эфир из ковидного отделения. Житомирянам покажут, что происходит в больнице №2

Сегодня в 13:30 каждый житомирянин сможет увидеть, что происходит в ковидном отделении Житомирской городской больницы №2.
Съемочная группа телеканала СК1 проведет прямой эфир из отделения. Анонс трансляции опубликован на сайте городского совета
.
"В режиме реального времени из инфекционного отделения Больницы №2 города Житомира вы сможете услышать, о чем говорят пациенты и врачи"
, - говорится в сообщении.
Прямая трансляция состоится на Facebook-странице
и ютуб-канале
Житомирского городского совета, на телеканале СК1
и LED-экранах города.