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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 23 » 12:23:40

Прямой эфир из ковидного отделения. Житомирянам покажут, что происходит в больнице №2

Сегодня, 12:23:40 879 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Прямой эфир из ковидного отделения. Житомирянам покажут, что происходит в больнице №2

 Сегодня в 13:30 каждый житомирянин сможет увидеть, что происходит в ковидном отделении Житомирской городской больницы №2.

Съемочная группа телеканала СК1 проведет прямой эфир из отделения. Анонс трансляции опубликован на сайте городского совета.

"В режиме реального времени из инфекционного отделения Больницы №2 города Житомира вы сможете услышать, о чем говорят пациенты и врачи", - говорится в сообщении.

Прямая трансляция состоится на Facebook-странице и ютуб-канале Житомирского городского совета, на телеканале СК1 и LED-экранах города.

Тэги: больница, коронавирус, прямой эфир
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:53:47, Сегодня [Материал]

Супрун ссылочку киньте
ей будет интересно....
Fedya
2 Jose (Fedya)   • 15:51:04, Сегодня [Материал]

Степанову
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