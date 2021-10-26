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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 26 » 12:57:57

Новые знаки, таблички и разметка: какие изменения в ПДД начнут действовать с 1 ноября

Вчера, 12:57:57 1303 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новые знаки, таблички и разметка: какие изменения в ПДД начнут действовать с 1 ноября

 С 1 ноября 2021 года в Украине начинают действовать изменения в Правила дорожного движения, которые в сентябре принял Кабинет министров. Они расширяют права велосипедистов и вводят новые знаки, разметку и таблички.

В частности, дается новое определение велосипедной дорожки; впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда; подробно регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности; регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
 

Новые знаки


Появятся новые дорожные знаки: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направление поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запреты движения транспортных средств и другие.




Новая разметка


Вводится новая разметка для обозначения «лежачего полицейского», выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами с территории школ, указывающая место концентрации ДТП, для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п.

К действующей вертикальной разметке добавится новая: желто-красная.

Тэги: украина, пдд, дорожные знаки
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