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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 29 » 10:30:52

Житомирян предупреждают об изменении графика движения трамваев

Сегодня, 10:30:52 1051 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян предупреждают об изменении графика движения трамваев

 В Житомире из-за ремонта путей с 29 октября изменят графики движения трамваев. Об этом предупредило управление транспорта и связи Житомирского городского совета.

Вернуться к стандартным графикам планируют 1 ноября.

"КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" городского совета информирует, что в связи с проведением работ по ремонту трамвайного пути на площади Победы курсирование трамваев в вечерние часы будет изменено", - сообщает управление.

График движения:

29 октября до 21:30;
30 октября до 21:00;
31 октября в 21:00.
Тэги: трамвай, Житомир
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