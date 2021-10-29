Житомирян предупреждают об изменении графика движения трамваев

В Житомире из-за ремонта путей с 29 октября изменят графики движения трамваев. Об этом предупредило управление транспорта и связи Житомирского городского совета.
Вернуться к стандартным графикам планируют 1 ноября.
"КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" городского совета информирует, что в связи с проведением работ по ремонту трамвайного пути на площади Победы курсирование трамваев в вечерние часы будет изменено"
, - сообщает управление
.
График движения:
29 октября до 21:30;
30 октября до 21:00;
31 октября в 21:00.