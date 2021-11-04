Впервые в Житомире откроют выставку всемирно известного художника Ивана Марчука

5 ноября в Житомире в Доме украинской культуры откроется выставка известного украинского художника Ивана Марчука под названием "Генотип вольності".
Иван Марчук - лауреат Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и член научного совета Международной академии современного искусства в Риме.
В советские времена Марчук долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался притеснениям и преследованиям со стороны КГБ. В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 2007-м попал в рейтинг 100 гениев современности британской газеты The Daily Telegraph.
Наработка художника насчитывает ориентировочно 5 тысяч произведений, он провел более 150 персональных и примерно 50 коллективных выставок.
Его полотна ценят отечественные и зарубежные коллекционеры. В частности, в 2020 году картина Ивана Марчука "Човни цвітом поросли" была продана за 56 тыс. долларов. А пейзаж Золота ніч" в 2021 году продали на аукционе за 96,8 тыс. долларов.
Выставка будет работать до 2 декабря с 10:00-19:00.