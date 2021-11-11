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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 11 » 10:33:55

​Полиция ищет свидетелей ДТП под Житомиром, в котором погиб 15-летний парень

Сегодня, 10:33:55 768 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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​Полиция ищет свидетелей ДТП под Житомиром, в котором погиб 15-летний парень

 Полицейские разыскивают очевидцев и свидетелей смертельного ДТП, которое произошло в пригороде Житомира 28 октября.

"На 120 км автодороги Киев-Чоп (близ села Великие Кошарища) произошло столкновение автомобиля Peugeot под управлением 31-летнего жителя г. Радомышля с мопедом Honda, за рулем которого находился юноша", - информирует полиция.

В результате ДТП мопедист, 15-летний житель Глубочицкой громады, от полученных травм погиб на месте.



В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного ДТП, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, владеете другой информацией, которая может быть важной для следствия, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: г. Житомир, Старый Бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или на спецлинию 102", - призывают правоохранители.
Тэги: дтп, полиция
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Комментариев: 1
FED8
1 FED8 (FED8)   • 11:28:49, Сегодня [Материал]

Видел аналогичное ДТП . Тоже тихоходный мопед хотел уйти налево на разворот . Вроде все по правилам включен поворотник - но из за грузовика водитель идущий во втором ряду на скорости его не увидел . Даже физически не смог среагировать . В итоге смерь взрослого человека. Мопедисты учитывайте этот фактор при перестроение . Вас не видно если вы перед бусом / грузовиком / автобусом . А родители учите подростков . Сбережете жизни .
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