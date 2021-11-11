​Полиция ищет свидетелей ДТП под Житомиром, в котором погиб 15-летний парень

Полицейские разыскивают очевидцев и свидетелей смертельного ДТП, которое произошло в пригороде Житомира 28 октября
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"На 120 км автодороги Киев-Чоп (близ села Великие Кошарища) произошло столкновение автомобиля Peugeot под управлением 31-летнего жителя г. Радомышля с мопедом Honda, за рулем которого находился юноша"
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В результате ДТП мопедист, 15-летний житель Глубочицкой громады, от полученных травм погиб на месте.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного ДТП, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, владеете другой информацией, которая может быть важной для следствия, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: г. Житомир, Старый Бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или на спецлинию 102"
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