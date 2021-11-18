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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 18 » 16:17:38

В Житомире водитель устроил аварию и скрылся: момент ДТП попал на камеры

Сегодня, 16:17:38 418 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире водитель устроил аварию и скрылся: момент ДТП попал на камеры

 В Житомире водитель легковушки устроил на улице Покровской ДТП и уехал с места аварии. Видео с моментом ДТП опубликовал Городской информационный центр.

"Сегодня 18 ноября камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП, которое произошло в 14:03 по ул. Покровской, (перед железнодорожным переездом в направлении города)", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что легковушка при обгоне автомобиля вылетела на полосу встречного движения и врезалась и микроавтобус. После этого он продолжил движение и уехал с места происшествия.

Виновника ДТП разыскивает полиция.

 
Тэги: Житомир, дтп
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