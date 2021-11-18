В Житомире водитель устроил аварию и скрылся: момент ДТП попал на камеры

В Житомире водитель легковушки устроил на улице Покровской ДТП и уехал с места аварии. Видео с моментом ДТП опубликовал Городской информационный центр
.
"Сегодня 18 ноября камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП, которое произошло в 14:03 по ул. Покровской, (перед железнодорожным переездом в направлении города)"
, – говорится в сообщении.
На кадрах видно, что легковушка при обгоне автомобиля вылетела на полосу встречного движения и врезалась и микроавтобус. После этого он продолжил движение и уехал с места происшествия.
Виновника ДТП разыскивает полиция.