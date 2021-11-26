На проспекте Независимости велосипедист попал под колеса грузовика. ВИДЕО

В Житомире на проспекте Независимости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и грузовика. Об этом сообщила патрульная полиция.
"Сегодня, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что в 12.36 на проспекте Независимости произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием грузового автомобиля Renault и велосипедиста"
, - говорится в сообщении
.
Правоохранители опубликовали запись из городской системы видеонаблюдения.
На кадрах видно, что велосипедист двигался по проспекту в направлении Богунии. В то время грузовик поворачивал на ул. Покровскую. Мужчина на велосипеде заехал в "слепую" зону и был сбит грузовым автомобилем.
Велосипедист с травмами госпитализирован в областную клиническую больницу.
Фото: Суспільне