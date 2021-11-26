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На проспекте Независимости велосипедист попал под колеса грузовика. ВИДЕО

Сегодня, 14:36:27 238 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На проспекте Независимости велосипедист попал под колеса грузовика. ВИДЕО

 В Житомире на проспекте Независимости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и грузовика. Об этом сообщила патрульная полиция.

"Сегодня, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что в 12.36 на проспекте Независимости произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием грузового автомобиля Renault и велосипедиста", - говорится в сообщении.

Правоохранители опубликовали запись из городской системы видеонаблюдения.



На кадрах видно, что велосипедист двигался по проспекту в направлении Богунии. В то время грузовик поворачивал на ул. Покровскую. Мужчина на велосипеде заехал в "слепую" зону и был сбит грузовым автомобилем.

Велосипедист с травмами госпитализирован в областную клиническую больницу.



Фото: Суспільне
Тэги: дтп, велосипедист, Житомир
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