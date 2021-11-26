Сколько лет нужно откладывать житомирянам, чтобы купить собственную квартиру: инфографика

Чтобы купить новую квартиру в Житомире, горожанину со средним доходом придется копить больше 7 лет. Об этом сообщает издание «Слово и дело
», которое решило подсчитать, сколько жителям крупнейших украинских городов нужно откладывать, чтобы купить собственное жилье.
Чтобы подсчитать, сколько лет нужно откладывать на квартиру, принималась во внимание средняя заработная плата в разных городах Украины по состоянию на начало ноября, а с другой стороны – средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном и вторичном рынках.
Так, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Житомире составляет 1,09 млн грн. Поэтому, на однокомнатную квартиру площадью 40 кв. м в новостройке Житомира нужно 92 средних зарплаты, или откладывать 7 лет и 8 месяцев
.
Инфографика: Слово и дело
Это один из самых больших показателей в Украине. Больше только в Одессе (7 лет и 9 месяцев) и во Львове (8 лет и 4 месяца).
На однокомнатную квартиру со вторичного рынка житомирянам придется копить почти 6 лет.
Больше всего нужно накапливать средства на квартиру во Львове, а меньше всего – в Краматорске.