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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 26 » 18:28:27

Сколько лет нужно откладывать житомирянам, чтобы купить собственную квартиру: инфографика

Вчера, 18:28:27 1408 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сколько лет нужно откладывать житомирянам, чтобы купить собственную квартиру: инфографика

 Чтобы купить новую квартиру в Житомире, горожанину со средним доходом придется копить больше 7 лет. Об этом сообщает издание «Слово и дело», которое решило подсчитать, сколько жителям крупнейших украинских городов нужно откладывать, чтобы купить собственное жилье.

Чтобы подсчитать, сколько лет нужно откладывать на квартиру, принималась во внимание средняя заработная плата в разных городах Украины по состоянию на начало ноября, а с другой стороны – средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном и вторичном рынках.

Так, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Житомире составляет 1,09 млн грн. Поэтому, на однокомнатную квартиру площадью 40 кв. м в новостройке Житомира нужно 92 средних зарплаты, или откладывать 7 лет и 8 месяцев.

Инфографика: Слово и дело


Это один из самых больших показателей в Украине. Больше только в Одессе (7 лет и 9 месяцев) и во Львове (8 лет и 4 месяца).

На однокомнатную квартиру со вторичного рынка житомирянам придется копить почти 6 лет.

Больше всего нужно накапливать средства на квартиру во Львове, а меньше всего – в Краматорске.
Тэги: Недвижимость, квартира, Житомир
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Комментариев: 3
BADMAD
1 Денис (BADMAD)   • 20:30:52, Вчера [Материал]

Читаю новость и понимаю автор походу не с этой планеты!
Вы когда выпускаете статьи то хоть чучуть чтото думайте, а не для количества пишите.
По вашим словам какая средняя зарплата в житомире??? окей по вашим подсчетам 11 000 примерно. Вы написали гражданину, не семье, а гражданину. Значит человек с зп даже 15 000 должен просто положить зубы на полку. ходить пешком на работу и во всем себе отказывать не платить на комуналку и сьемную квартиру. и тупо собирать 7 лет.
BADMAD
2 Денис (BADMAD)   • 20:39:59, Вчера [Материал]

Или вы считаете среднию зарплату так в Житомире 11 в киеве 60 ага средняя будет 35 да?
dodo
3 No Name (dodo)   • 21:43:35, Вчера [Материал]

если откладывать 30% зп эти цифры можно на три смело умножать(((А если кредит, ищи знакомых трансплантологов((
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