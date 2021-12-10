В Житомирском центре ишемической болезни сердца за 1,5 месяца сделали сотню операций. ФОТО

В Житомире в отделе интервенционной кардиологии городского Центра ишемической болезни сердца больницы №2 за полтора месяца провели сотню операций на сердце.
Диагностику и стентирование коронарных сосудов пациентам проводят бесплатно. Об этом в комментарии suspilne.media
рассказал руководитель центра Олесь Кутний.
По его словам, главный прибор, посредством которого осуществляют диагностику и операции на сердце – ангиограф. Стоимость всего оборудования составляет 28 миллионов гривен.
"С помощью ангиографической системы, то есть рентген-системы, мы можем исследовать вены и полости сердца через сосуды тела и артерии, – говорит Олесь Кутний. – Также это позволяет правильно ставить диагноз и определять, нужно ли больному только таблетированное лечение или стентирование, вживление металлического стента".
Житомирянке Валентине Изюмовой операцию по стентированию сосудов сердца провели 8 декабря. 10 декабря ее планируют выписать домой.
"Был инфаркт, сделали ангиоскопию, провели обследование, – говорит Валентина Изюмова. – Где сосуды были плохие, их расширили и улучшили кровообращение. Надеюсь, что все будет хорошо".
В операционной работают три врача и медицинские сестры. Владимир Бевз – кардиолог с десятилетним опытом. Он рассказал, что процедура диагностики длится от двадцати до сорока минут, а стентирование – несколько часов.
"Выполняем ежедневно несколько диагностик и несколько стентирований, – говорит Владимир Бевз. – Решения приходится принимать сразу. Мы не имеем права на ошибку. Необходимо подобрать нужный диаметр стента и длину стента установить так, чтобы потом не пришлось самому или кому-то за тобой доделывать".
В настоящее время исследования и операции делают пациентам бесплатно, но для того, чтобы в дальнейшем больные не платили за медицинские услуги, необходимо соглашение с Национальной службой здоровья на возмещение расходов. Ее должны подписать до конца 2021 года.
Напомним, кардиологи городского центра ишемической болезни и некоронарогенных заболеваний сердца в течение года проходили стажировку в Институте сердца
. Куратором житомирских медиков являлся директор института, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Фото: Суспільне