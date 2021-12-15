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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 15 » 13:51:36

Вблизи Житнего рынка загорелись старые сараи: на месте работают пожарные. ФОТО

Вчера, 13:51:36 1423 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вблизи Житнего рынка загорелись старые сараи: на месте работают пожарные. ФОТО

 В Житомире вблизи Житнего рынка около 13:00 произошло возгорание сараев. Высокий столб дыма был виден с близлежащих улиц.

На месте происшествия, во дворе на ул. Небесной сотни, работает 4 единицы пожарной спецтехники.

«Вызов о возгорании поступил в 12:54. Известно, что горят сарая вблизи 5-этажного дома напротив рынка. Огнем охвачено 60 квадратных метров площади хозяйственных помещений. По состоянию на 13:35 идет локализация пожара», – рассказали сайту Житомир инфо в пресс-службе ГСЧС.







Фото: Субота
Тэги: Житомир, пожар
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Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 15:25:39, Вчера [Материал]

Вангую видать кому то из застройщиков место приглянулось. Убрав от туда гадюшник сараев, будет отличная площадка для новостроя. Ждем продолжения....
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:30:57, Вчера [Материал]

ага
ЖК Президент Холл-II
briz
2 aleks (briz)   • 16:13:41, Вчера [Материал]

а может сквер за 8 лям...
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