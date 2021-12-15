Вблизи Житнего рынка загорелись старые сараи: на месте работают пожарные. ФОТО

В Житомире вблизи Житнего рынка около 13:00 произошло возгорание сараев. Высокий столб дыма был виден с близлежащих улиц.
На месте происшествия, во дворе на ул. Небесной сотни, работает 4 единицы пожарной спецтехники.
«Вызов о возгорании поступил в 12:54. Известно, что горят сарая вблизи 5-этажного дома напротив рынка. Огнем охвачено 60 квадратных метров площади хозяйственных помещений. По состоянию на 13:35 идет локализация пожара»
, – рассказали сайту Житомир инфо
в пресс-службе ГСЧС.
Фото: Субота