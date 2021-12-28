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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 28 » 11:43:52

В Житомире столкнулись сразу четыре автомобиля: пострадавших госпитализировали. ФОТО

Сегодня, 11:43:52 751 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире столкнулись сразу четыре автомобиля: пострадавших госпитализировали. ФОТО

 В Житомире в результате ДТП с участием маршрутки и трех автомобилей травмировались четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 27 декабря на проспекте Мира. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Audi, 36-летний житомирянин, двигаясь по улице города, столкнулся с маршрутным автомобилем Рута под управлением 59-летнего водителя, следовавшего в попутном направлении и выполнявшего маневр поворота", - пояснили в полиции.


После столкновения с Audi маршрутный автобус развернуло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями Daewoo и Peugeot.

Фото: полиция


В результате ДТП травмы получили водитель и 37-летняя пассажирка Audi, 25-летняя пассажирка Daewoo и 46-летний пассажир Peugeot.

"Все они были доставлены в больницу для обследования и оказания помощи. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств", - добавили в ГУ Нацполиции.
Тэги: Житомир, дтп
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:06:24, Сегодня [Материал]

опять трезвые наломали дров
было бы в водителе 50 грамм коньячку - ехал бы намного аккуратнее...
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