В Житомире столкнулись сразу четыре автомобиля: пострадавших госпитализировали. ФОТО

В Житомире в результате ДТП с участием маршрутки и трех автомобилей травмировались четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 27 декабря на проспекте Мира. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Audi, 36-летний житомирянин, двигаясь по улице города, столкнулся с маршрутным автомобилем Рута под управлением 59-летнего водителя, следовавшего в попутном направлении и выполнявшего маневр поворота", - пояснили в полиции.
После столкновения с Audi маршрутный автобус развернуло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями Daewoo и Peugeot.
Фото: полиция
В результате ДТП травмы получили водитель и 37-летняя пассажирка Audi, 25-летняя пассажирка Daewoo и 46-летний пассажир Peugeot.
"Все они были доставлены в больницу для обследования и оказания помощи. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств"
, - добавили в ГУ Нацполиции.