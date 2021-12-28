Завтра в Михайловском соборе состоится прощание с Георгием Мокрицким

29 декабря житомиряне смогут отдать дань уважения и провести в последний путь Георгия Мокрицкого.
Как сообщили
в Житомирском городском совете, прощание состоится в Свято-Михайловском кафедральном соборе с 11:00 до 13:00.
Похороны пройдут в 13:30 на городском кладбище, на участке почетных и выдающихся житомирян.
Перенес инсульт
Житомирский краевед, историк, исследователь, издатель Георгий Мокрицкий после перенесенного инсульта находился в тяжелом состоянии. Он скончался
в больнице 26 декабря.
За два дня до смерти, на сессии Житомирского городского совета 24 декабря 2021 года, Георгия Мокрицкого наградили
отличием «За заслуги перед городом Житомиром I степени».