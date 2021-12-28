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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 28 » 12:50:01

Завтра в Михайловском соборе состоится прощание с Георгием Мокрицким

Сегодня, 12:50:01 313 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завтра в Михайловском соборе состоится прощание с Георгием Мокрицким

 29 декабря житомиряне смогут отдать дань уважения и провести в последний путь Георгия Мокрицкого.

Как сообщили в Житомирском городском совете, прощание состоится в Свято-Михайловском кафедральном соборе с 11:00 до 13:00.

Похороны пройдут в 13:30 на городском кладбище, на участке почетных и выдающихся житомирян.
 

Перенес инсульт


Житомирский краевед, историк, исследователь, издатель Георгий Мокрицкий после перенесенного инсульта находился в тяжелом состоянии. Он скончался в больнице 26 декабря.

За два дня до смерти, на сессии Житомирского городского совета 24 декабря 2021 года, Георгия Мокрицкого наградили отличием «За заслуги перед городом Житомиром I степени». 

Тэги: похороны, Георгий Мокрицкий
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