Электробусы вместо трамваев: с улиц Житомира может исчезнуть рельсовый транспорт

"Вместо трамваев сделать капитальный ремонт дороги, это примерно будет стоить 70 млн грн, и закупить новые, большие электробусы. Это примерно 300-350 тысяч евро, если мы говорим о европейских автобусах (электробусы – ред.) и примерно 250-300 тысяч долларов, если мы говорим о китайских или корейских электробусах. Суммарно проект будет до 200 миллионов гривен. Функцию будут выполнять такую ​​же, экология точно не будет хуже у электробуса", - сказал Сергей Сухомлин.