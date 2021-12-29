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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 29 » 12:30:59

Электробусы вместо трамваев: с улиц Житомира может исчезнуть рельсовый транспорт

Сегодня, 12:30:59 2202 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Электробусы вместо трамваев: с улиц Житомира может исчезнуть рельсовый транспорт

 Власти Житомира рассматривают возможность ликвидации единственной трамвайной линии. Вместо рельсового транспорта предлагают запустить электробусы.

Об этом городской голова Сергей Сухомлин сказал во время годовой пресс-конференции.

По словам мэра Житомира, реконструкция существующего трамвайного пути и закупка новых трамваев будет стоить около 800 млн грн, тогда как запуск электробусов обойдется в разы дешевле.
 

"Вместо трамваев сделать капитальный ремонт дороги, это примерно будет стоить 70 млн грн, и закупить новые, большие электробусы. Это примерно 300-350 тысяч евро, если мы говорим о европейских автобусах (электробусы – ред.) и примерно 250-300 тысяч долларов, если мы говорим о китайских или корейских электробусах. Суммарно проект будет до 200 миллионов гривен. Функцию будут выполнять такую ​​же, экология точно не будет хуже у электробуса", - сказал Сергей Сухомлин.


Он добавил, что перед принятием решения власти спросят мнение горожан.
 

"Ко мне приходила делегация с улицы Бориса Тена. И они точно за то, чтобы снимать трамвай и запускать другой вид транспорта. Но надо спросить еще людей, которые пользуются этим транспортом", - сказал мэр города.


Городской совет ведет переговоры с компанией Solaris, чтобы взять для тестирования один электробус.

"На месяц взять один автобус и в тестовом режиме запустить его параллельно с трамваем для того, чтобы люди использовали параллельно электробус. И после этого собрать мнение людей, что для них удобнее", - отметил Сергей Сухомлин.
Тэги: Сухомлин, Житомир, трамвай, электробус
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Комментариев: 14
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1 Name Surname (viewer)   • 12:59:39, Сегодня [Материал]

"закупка новых трамваев"
Нема необхідності купувати нові трамваї, Вінниця взяла б/у трамваї з Цюріху, Житомир може спокійно піти тим самим шляхом. Єдина проблема це заміна колії.
https://suspilne.media/92050-curihski-tramvai-vinnica-otrimae-cergovu-partiu-vagoniv-zi-svejcarii/
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2 Name Surname (viewer)   • 13:02:49, Сегодня [Материал]

А електробуси можна пустити в ті райони, де немає тролейбусного сполучення. Чув про плани запуска тролейбуса на Глибочицю, так запустити туди електробус і не треба будувати інфраструктру для тролейбуса.
Сalikusu
3 Çalıkuşu (Сalikusu)   • 13:25:02, Сегодня [Материал]

Та вгомоніться вже з цими трамваями!
Поперек горла стали, як ото муляє в сраці.
ДОСИТЬ!!!!!
DomA
4 Владимир (DomA)   • 13:35:43, Сегодня [Материал]

Бізнес-мер, скільки років попрацюють батараї на ел. бусах? Скільки коштуватимуть нові на той час?? Чи враховані такі ризики?
Вано
5 Вано (Вано)   • 13:52:28, Сегодня [Материал]

Походу у нашего мэрка сухомлина детская психологическая травма связанная с трамваями.
Трамвайные пути однозначно нужно ремонтировать, тогда и не будет сходов трамвая. Можно и нужно ремонтировать частями, не выбирать самую дорогую технологию, тогда и по цене выйдет нормально, а не эти космические суммы которые он называет.
FED8
6 FED8 (FED8)   • 15:21:38, Сегодня [Материал]

Успокойтесь. Все продумано до мелочей. Купить станцию подзарядки - откат , новые автобусы - откат и т.д. . Вообще то электробусы применяют там где большая загазованность в крупных городах. А нам то они зачем. Счас можно купить на западе б/у автобусы евро 5 . И выхлоп чистый и дешевая эксплуатация . Или в Европе начали применять газовые автобусы. Там вообще чистейший выхлоп. Нашего города это не касается . Тут Сухомлин с Розенблатом соревнуются кто больше тырянет денег
melan
7 melan (melan)   • 16:11:35, Сегодня [Материал]

рельсы снимут на металл сдадут, электробусы не пустят.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:33:03, Сегодня [Материал]

На площади "Победы" разворачивается трамвай. Так вот именно из-за этого куска земли Сухомлин и Зубко готовы уничтожить историческую память и красоту. У них за границей накоплено имущество и деньги.... и в любой опасный момент они готовы сдрыснуть как их дружбан Порошенко. Кстати их друг Рабинович вывез всю свою семью за границу
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:42:59, Сегодня [Материал]

В Житомире дороги это колдоебины, машины на этих дорогах выходят из строя. Парковок нету . разметок нету . а муниципальная полиция штрафует автомобилистов. Сухомлин вас штрафует.. А воду какую гнилую подают в наши краны! Поставил возле каждого дома автоматы для продажи воды и торгует во всю . А торгует водопроводной водой. дурит людей. А люди водопроводную воду тянут в бутлях на девятый этаж. А продаёт в сорок раз дороже. В городе грязь, сплошная коррупция, холод. В квартирах холодно именно из-за этой власти и депутатского корпуса. Депутаты и чиновники не хотят ехать в Киев и требовать у чертей снятия цены на газ
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:44:26, Сегодня [Материал]

Купил за деньги налогоплательщиков екраны и крутит себья каждый день -рекламируется.
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