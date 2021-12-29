Электробусы вместо трамваев: с улиц Житомира может исчезнуть рельсовый транспорт

Власти Житомира рассматривают возможность ликвидации единственной трамвайной линии. Вместо рельсового транспорта предлагают запустить электробусы.
Об этом городской голова Сергей Сухомлин сказал во время годовой пресс-конференции
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По словам мэра Житомира, реконструкция существующего трамвайного пути и закупка новых трамваев будет стоить около 800 млн грн, тогда как запуск электробусов обойдется в разы дешевле.
"Вместо трамваев сделать капитальный ремонт дороги, это примерно будет стоить 70 млн грн, и закупить новые, большие электробусы. Это примерно 300-350 тысяч евро, если мы говорим о европейских автобусах (электробусы – ред.) и примерно 250-300 тысяч долларов, если мы говорим о китайских или корейских электробусах. Суммарно проект будет до 200 миллионов гривен. Функцию будут выполнять такую же, экология точно не будет хуже у электробуса", - сказал Сергей Сухомлин.
Он добавил, что перед принятием решения власти спросят мнение горожан.
"Ко мне приходила делегация с улицы Бориса Тена. И они точно за то, чтобы снимать трамвай и запускать другой вид транспорта. Но надо спросить еще людей, которые пользуются этим транспортом", - сказал мэр города.
Городской совет ведет переговоры с компанией Solaris, чтобы взять для тестирования один электробус.
"На месяц взять один автобус и в тестовом режиме запустить его параллельно с трамваем для того, чтобы люди использовали параллельно электробус. И после этого собрать мнение людей, что для них удобнее"
, - отметил Сергей Сухомлин.