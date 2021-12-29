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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 29 » 13:54:18

В Украине будут выдавать водительские права с новой отметкой: что изменилось

Сегодня, 13:54:18 589 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине будут выдавать водительские права с новой отметкой: что изменилось

 В украинских водительских удостоверениях была введена новая отметка. Речь идет о данных по сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
 

«Теперь в нем есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. Она указывается в графе 12 документа посредством кода «78». При ее наличии водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при отсутствии – с любой», – говорится в сообщении.


Изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверения были выданы раньше.

В МВД отметили, что такие нововведения являются шагом к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.

Тэги: водительские права
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