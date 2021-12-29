В Украине будут выдавать водительские права с новой отметкой: что изменилось

В украинских водительских удостоверениях была введена новая отметка. Речь идет о данных по сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.
Об этом сообщает
пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
«Теперь в нем есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. Она указывается в графе 12 документа посредством кода «78». При ее наличии водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при отсутствии – с любой», – говорится в сообщении.
Изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверения были выданы раньше.
В МВД отметили, что такие нововведения являются шагом к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.