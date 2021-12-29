Житомир простился с Георгием Мокрицким

Сегодня в Михайловском соборе Житомира горожане простились с Георгием Мокрицким. Весь свой творческий и жизненный путь краевед Мокрицкий посвятил своему родному городу, исследовал и рассказал историю каждого его уголка.
Житомиряне Мокрицкого называют летописцем и хронографом города Житомира
и окрестностей Волыни, человеком-энциклопедией Житомирщины. Говорят, полюбили его книги с детства, теперь читают своим детям. Предлагают назвать одну из житомирских улиц его именем, потому что благодаря ему улицам вернули историческую правду.
Даже те, кто не знал лично Георгия Павловича, говорят ему «спасибо».
А известный житомирский кукольник Сергей Соловьев написал: «История Житомира писалась им. Он вписан в историю Житомира и будет жить, пока будет жить Житомир»
.
Как сообщал «Журнал Житомира
», краевед, историк, исследователь, издатель Георгий Мокрицкий после перенесенного инсульта находился в тяжелом состоянии. Он скончался в больнице 26 декабря
.
За два дня до смерти, на сессии Житомирского городского совета 24 декабря 2021 года, Георгия Мокрицкого наградили отличием
«За заслуги перед городом Житомиром I степени».
Похоронили Георгия Павловича на городском кладбище, на участке почетных и выдающихся житомирян.
Фото: ЖГС
Георгий Мокрицкий
Родился 28 января 1952 года в семье коренных житомирян. В 1974 году получил высшее образование. Сначала работал лектором и референтом общества «Знання», затем - журналистом районной и областной газет. В постсоветское время - ответственный секретарь областной газеты «Житомирський вісник».
По его инициативе в горисполкоме создается комиссия по топонимике, которую он возглавляет на протяжении многих лет. В начале 90-х годов институт истории НАН Украины одобряет разработанную им концепцию совершенствования топонимического ландшафта Житомира. Журналист и исследователь инициирует увековечение памяти выдающихся земляков: Ивана Фещенко-Чопивского, Александра Шумского, Олега Ольжича, Вячеслава Липинского, Михаила Скорульского, Михаила Усановича и др. На свой гонорар за архитектурно-краеведческий очерк «Житомир» Георгий Павлович устанавливает памятную доску на доме, в котором в 1918 году работала Центральная Рада УНР во главе с Михаилом Грушевским.
Издательская деятельность Георгия Павловича началась еще в обществе «Знання». В 1994 г. он становится заведующим издательским отделом КП «Журфонд» Житомирской областной организации Союза журналистов Украины. В 1997 году жена Мокрицкого основывает личное краеведческое издательство «Волынь», в котором он работает главным редактором, а впоследствии - и директором. Именно в этом издательстве выходит в свет интересная краеведческая литература: «Історія трудових колективів Житомирщини», «Пам'ятки рідного міста», «На карті Житомира», «Видатні постаті Житомирщини».
Вместе со своим давним товарищем Сергеем Глабчуком краевед выпускает цветной фотоальбом «Житомир», в котором текст подается сразу на шести языках. Еще у Георгия Павловича есть книги для маленьких житомирян: «Розповіді про Житомир» та «Абетка. Житомир». Научное краеведческое наследие автора в целом составляет более 60 книг, около тысячи статей и монография о выдающемся ботанике Владимире Липском (в соавторстве с ботаником Доброчаевой).
Является членом редколлегии Всеукраинского научно-популярного журнала «Краєзнавство», членом Главного Совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры, вице-председателем Житомирского научно-краеведческого общества исследователей «Волыни».
Награжден Житомирским городским советом почетным знаком «За заслуги перед городом» III и II степени, почетным знаком МВД Украины «За заслуги перед милицией»; Почетными грамотами Житомирской облгосадминистрации и областного совета; Государственного комитета Украины по радиовещанию и телевидению; правления Национального Союза архитекторов Украины, Главным советом Украинского общества охраны памятников истории и культуры; городским советом; Патриархом Киевским всея Украины-Руси Филаретом, Киевским институтом бизнеса и технологий.
Заслуженный журналист Украины (1993), член Национального союза журналистов Украины (1983), член Национального Союза архитекторов Украины (1995), председатель Житомирской организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры (с 2011 г.).