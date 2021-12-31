В новогоднюю ночь в Житомире не будут курсировать троллейбусы

В Житомире 31 декабря троллейбусы будут курсировать до 23:00. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЖГС
.
Отмечается, что троллейбусы №1, 2, 3, 4 и 15 будут курсировать в штатном режиме с интервалом 20-22 мин.
При необходимости движение троллейбусов могут продлить еще на час.
«Предварительно движение общественного транспорта оставляем так, как и в прошлом году. Всю ночь транспорт не будет курсировать. Будут ездить троллейбусы по всем основным маршрутам города до 23:00. Но диспетчерский пункт будет постоянно анализировать пассажиров, и если потребуется, то будет продолжено движение троллейбусов до 00:00»
, - сказал заместитель городского головы Александр Шевчук.
Стоит добавить, что во многих городах страны общественный транспорт будет работать всю ночь. В частности, ночные троллейбусы будут курсировать в Полтаве, Хмельницком, Ровно, Чернигове.
Фото: TransportnikZt