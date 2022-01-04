Известная спортсменка Юлия Елистратова нашла себя в кино: она снимется в комедии «Одного разу у Житомирі»

"Познакомилась с ребятами из кинокомпании Smart Movie. Я их заинтересовала как тренер актеров. И с удовольствием приняла предложение передать свой спортивный опыт, свои навыки нашим звездам кино. Чтобы они стали еще сильнее и красивее. И радовали зрителей. А позже генпродюсер компании Владимир Горянский увидел, что я и сама могу сняться в кино как актриса. Итак, теперь у меня будет совершенно новый опыт. Сейчас полным ходом идут съемки "Скажені на волі", где я сыграю саму себя. У меня там роль тренера", - рассказала Юлия Елистратова.