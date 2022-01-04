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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2022 » Январь » 4 » 12:46:09

Известная спортсменка Юлия Елистратова нашла себя в кино: она снимется в комедии «Одного разу у Житомирі»

Вчера, 12:46:09 1750 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Известная спортсменка Юлия Елистратова нашла себя в кино: она снимется в комедии «Одного разу у Житомирі»

 Звезда украинского триатлона, житомирянка Юлия Елистратова вынужденно сделала паузу в спорте и открыла для себя кино.

Сейчас спортсменка принимает участие в съемках фильма "Скажені на волі". Об этом она рассказала в интервью "Сегодня".
 

"Познакомилась с ребятами из кинокомпании Smart Movie. Я их заинтересовала как тренер актеров. И с удовольствием приняла предложение передать свой спортивный опыт, свои навыки нашим звездам кино. Чтобы они стали еще сильнее и красивее. И радовали зрителей. А позже генпродюсер компании Владимир Горянский увидел, что я и сама могу сняться в кино как актриса. Итак, теперь у меня будет совершенно новый опыт. Сейчас полным ходом идут съемки "Скажені на волі", где я сыграю саму себя. У меня там роль тренера", - рассказала Юлия Елистратова.


Еще одним фильмом, в котором снимется житомирская спортсменка, станет криминальная комедия "Одного разу у Житомирі".
 

"Это криминальная комедия. В двух словах: есть некий "решала", который помогает справиться с любыми проблемами, любого масштаба. И однажды его позвали в Житомир. Где для него стало огромной неожиданностью, что даже такой большой человек, как он – в атмосфере Житомира не может справиться со своими задачами. И там у меня будет интересная роль», – добавила Юлия.


Напомним, Юлию Елистратову перед Олимпиадой в Токио заподозрили в употреблении допинга. Спортсменку отстранили от участия в соревнованиях. По словам Елистратовой, сейчас расследование продолжается и она сотрудничает с антидопинговыми организациями.
Тэги: Спорт, Елистратова, кино
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