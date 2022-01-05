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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 5 » 09:48:58

Пожар на улице Победы локализован, огонь не перекинулся на здание Ощадбанка: новые подробности

Вчера, 09:48:52 2919 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пожар на улице Победы локализован, огонь не перекинулся на здание Ощадбанка: новые подробности

 На тушение двухэтажного здания на перекрестке улиц Победы и Трояновской привлечены 12 единиц техники и более 50 пожарных. Об этом сообщили в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Вызов о возгорании здания поступил на линию "101" в 6:07.
 

"По вызову немедленно было направлено два отделения спасателей 1-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию бойцов ГСЧС на место происшествия установлено, что пожар возник в двухэтажном кирпичном здании Т-образной формы, покрытом металлочерепицей, ориентировочно на площади 600 кв. м. На место происшествия были направлены дополнительные силы и средства подразделения Житомирского гарнизона", - информирует ГСЧС.


Отмечается, что в 07:08 пожар был локализован, продолжается его ликвидация. Сейчас производится разбор и проливка конструкций.





"Огонь уничтожил крышу и перекрытие на площади около 600 кв. м. Усилиями бойцов ГСЧС удалось не допустить распространение пожара на рядом расположенное здание Ощадбанка", - сообщили спасатели.

Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Напомним, из-за пожара перекрыли движение транспорта на близлежащих улицах. Троллейбусы №2 и №3 не курсируют.

Фото: ГСЧС
Тэги: пожар, Житомир
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Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 12:22:31, Вчера [Материал]

Странно что до сих пор нет комментария: горела епархия УПЦ МП перед Рождеством.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:37:13, Вчера [Материал]

собирают укладки....
если жгут архивы - завтра нападут
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