Пожар на улице Победы локализован, огонь не перекинулся на здание Ощадбанка: новые подробности

На тушение двухэтажного здания на перекрестке улиц Победы и Трояновской привлечены 12 единиц техники и более 50 пожарных. Об этом сообщили
в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
Вызов о возгорании здания поступил на линию "101" в 6:07.
"По вызову немедленно было направлено два отделения спасателей 1-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию бойцов ГСЧС на место происшествия установлено, что пожар возник в двухэтажном кирпичном здании Т-образной формы, покрытом металлочерепицей, ориентировочно на площади 600 кв. м. На место происшествия были направлены дополнительные силы и средства подразделения Житомирского гарнизона", - информирует ГСЧС.
Отмечается, что в 07:08 пожар был локализован, продолжается его ликвидация. Сейчас производится разбор и проливка конструкций.
"Огонь уничтожил крышу и перекрытие на площади около 600 кв. м. Усилиями бойцов ГСЧС удалось не допустить распространение пожара на рядом расположенное здание Ощадбанка"
, - сообщили спасатели.
Погибших и травмированных в результате пожара нет.
Напомним, из-за пожара перекрыли движение транспорта
на близлежащих улицах. Троллейбусы №2 и №3 не курсируют.
Фото: ГСЧС