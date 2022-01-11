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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 11 » 10:56:08

В Житомире отметят 140-летие со дня рождения Ивана Огиенко

Вчера, 10:56:08 573 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире отметят 140-летие со дня рождения Ивана Огиенко

 В этом году Житомирщина отмечает 140-летие со Дня рождения известного украинского церковного и общественного деятеля, историка церкви, ученого митрополита Иллариона (Ивана Огиенко).

Как сообщает Житомирская ОГА, 15 января в честь этой юбилейной даты в Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира состоится выступление хора Житомирского колледжа имени Ивана Огиенко. Начало в 12:00.

"Рождественские произведения прозвучат в исполнении народного хора Житомирского профессионального колледжа культуры и искусств имени Ивана Огиенко. Приглашаются все желающие погрузиться в атмосферу духовности, традиций и праздничных эмоций", - отмечают в ОГА.

В тот же день в 13:00 возле памятника Ивану Огиенко по ул. Михайловский состоится митинг-реквием к 140-летию со дня рождения митрополита.

Напомним, решением сессии Житомирского областного совета 2022 год был объявлен в области годом Ивана Огиенко.

Тэги: Житомир, Иван Огиенко
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