В Житомире отметят 140-летие со дня рождения Ивана Огиенко

В этом году Житомирщина отмечает 140-летие со Дня рождения известного украинского церковного и общественного деятеля, историка церкви, ученого митрополита Иллариона (Ивана Огиенко).
Как сообщает Житомирская ОГА
, 15 января в честь этой юбилейной даты в Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира состоится выступление хора Житомирского колледжа имени Ивана Огиенко. Начало в 12:00.
"Рождественские произведения прозвучат в исполнении народного хора Житомирского профессионального колледжа культуры и искусств имени Ивана Огиенко. Приглашаются все желающие погрузиться в атмосферу духовности, традиций и праздничных эмоций"
, - отмечают в ОГА.
В тот же день в 13:00 возле памятника Ивану Огиенко по ул. Михайловский состоится митинг-реквием к 140-летию со дня рождения митрополита.
Напомним, решением сессии Житомирского областного совета 2022 год был объявлен в области годом Ивана Огиенко
.