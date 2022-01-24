Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 24 Января 2022    18:23:42
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 24 » 10:04:52

В Житомирской области мужчина украл из церкви деньги и потратил на алкоголь и закуску

Сегодня, 10:04:52 462 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области мужчина украл из церкви деньги и потратил на алкоголь и закуску

 В Житомирской области мужчина проник в церковь и украл жертвенные деньги. На ближайшей АЗС он их потратил на алкоголь и закуску. 

Как рассказали в полиции Житомирщины, кража произошла в одном из храмов в пгт Пулины.
 

"На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы. Во время осмотра выяснилось, что неизвестный попал в храм, разбив стекло окна с тыльной стороны здания. Внутри царил беспорядок, который, очевидно, навел ночной посетитель в поисках наживы", - информирует полиция.


Под подозрением правоохранителей оказался 26-летний местный житель. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Полицейские разыскали его.

"Свою вину мужчина признал и признался, что похищенные жертвенные деньги потратил на алкоголь и закуску на ближайшей автозаправке", - отметили правоохранители.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 185 (Кража) УКУ. Санкция статьи - лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.



Фото: полиция
Тэги: кража, церковь, Житомирщина
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus