В Житомирской области мужчина украл из церкви деньги и потратил на алкоголь и закуску

В Житомирской области мужчина проник в церковь и украл жертвенные деньги. На ближайшей АЗС он их потратил на алкоголь и закуску.
Как рассказали в полиции Житомирщины
, кража произошла в одном из храмов в пгт Пулины.
"На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы. Во время осмотра выяснилось, что неизвестный попал в храм, разбив стекло окна с тыльной стороны здания. Внутри царил беспорядок, который, очевидно, навел ночной посетитель в поисках наживы", - информирует полиция.
Под подозрением правоохранителей оказался 26-летний местный житель. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Полицейские разыскали его.
"Свою вину мужчина признал и признался, что похищенные жертвенные деньги потратил на алкоголь и закуску на ближайшей автозаправке"
, - отметили правоохранители.
Дело расследуют по ч. 3 ст. 185 (Кража) УКУ. Санкция статьи - лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Фото: полиция