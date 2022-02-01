Не сделали прививки: два десятка работников «Житомиртеплокоммунэнерго» отстроили от работы

"В марте 2021 года я переболела на коронавирус, потом, понятно, не было смысла делать прививку, - говорит Елена Железко. - Со временем появились осложнения от болезни. Сейчас хочу пройти лечение, чтобы потом этот вопрос закрыть".

"Согласно приказу Министерства здравоохранения, штраф налагается не на работника, который не вакцинировался, а на директора предприятия, - говорит Дмитрий Рогожин. - То есть за каждый частный случай или проверку - штраф составляет 85 тысяч гривен. Понятно, что ни один директор не пойдет на такие риски. Мы заранее всех предупреждали, заранее провели четыре бесплатных вакцинации на предприятии, кто хотел или мог без проблем сделали прививку".