Не сделали прививки: два десятка работников «Житомиртеплокоммунэнерго» отстроили от работы

В Житомире 23 работника коммунального предприятия "Житомиртеплокоммунэнерго" отстранили от работы. Таким образом на предприятии выполнили приказ Министерства здравоохранения, согласно которому с 31 января вакцинированные медики, коммунальщики и местные чиновники отстраняются от работы.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на руководителя предприятия Дмитрия Рогожина. Доля отстраненных от общего количества работников составляет около 3%.
Среди отстраненных работников предприятия - инженер Елена Железко. В прошлом году она переболела COVID-19, поэтому долгое время не вакцинировалась. Сейчас прививки не делает, поскольку лечится от осложнений болезни. Говорит, что будет делать прививки чуть позже, поэтому в суд или в управление Гоструда, чтобы восстановиться на работе, не будет обращаться.
"В марте 2021 года я переболела на коронавирус, потом, понятно, не было смысла делать прививку, - говорит Елена Железко. - Со временем появились осложнения от болезни. Сейчас хочу пройти лечение, чтобы потом этот вопрос закрыть".
Кроме Елены, от работы на предприятии без сохранения заработной платы отстранили еще 22 человека. Восстановиться на работе они могут либо сделав прививку, либо предоставив справку о противопоказаниях к вакцинации.
"Согласно приказу Министерства здравоохранения, штраф налагается не на работника, который не вакцинировался, а на директора предприятия, - говорит Дмитрий Рогожин. - То есть за каждый частный случай или проверку - штраф составляет 85 тысяч гривен. Понятно, что ни один директор не пойдет на такие риски. Мы заранее всех предупреждали, заранее провели четыре бесплатных вакцинации на предприятии, кто хотел или мог без проблем сделали прививку".
Начальник управления Гоструда в Житомирской области Сергей Сечин говорит, что отстранение от работы можно оспаривать - либо в суде, сейчас в Украине уже есть решения об отмене приказов об отстранении, или же обращаться к Гоструду, где могут проверить законность самой процедуры.