В Житомире пропал 29-летний мужчина. Полиция и родные просят помощи в поисках

Полицейские разыскивают житомирянина Церпицкого Романа Антоновича, 1992 года рождения. Об этом сообщает
полиция Житомирской области.
По словам жены пропавшего, Роман Церпицкий ушел из дома 2 февраля около 3:00. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы мужчины
: рост около 175 см, среднего телосложения.
Был одет
в красную куртку, серые брюки из плащевки, черные ботинки, черную шапку с синей надписью.
Правоохранители просят граждан сообщить информацию о возможном местонахождении мужчины.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Романа Церпицкого, сообщите по телефону (0412) 40-74-75, 067-147-27-75 или 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.