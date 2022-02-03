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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 3 » 12:36:02

В Житомире пропал 29-летний мужчина. Полиция и родные просят помощи в поисках

Сегодня, 12:36:02 931 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире пропал 29-летний мужчина. Полиция и родные просят помощи в поисках

 Полицейские разыскивают житомирянина Церпицкого Романа Антоновича, 1992 года рождения. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

По словам жены пропавшего, Роман Церпицкий ушел из дома 2 февраля около 3:00. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мужчины: рост около 175 см, среднего телосложения.

Был одет в красную куртку, серые брюки из плащевки, черные ботинки, черную шапку с синей надписью.



Правоохранители просят граждан сообщить информацию о возможном местонахождении мужчины.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Романа Церпицкого, сообщите по телефону (0412) 40-74-75, 067-147-27-75 или 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.
Тэги: Житомир, розыск, пропал мужчина
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