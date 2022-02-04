В Житомире мужчина устроил дебош в троллейбусе, потому что его попросили надеть маску

В Житомире мужчина устроил дебош в салоне троллейбуса после того, как его попросили надеть маску. Он вытолкал водителя из кабины и сам сел за руль общественного транспорта.
Об этом идет речь в приговоре Богунского районного суда города Житомира, сообщает ТСН.ua
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Следствие установило, что в апреле 2020 года мужчина в Житомире на ул. Победы вошел в салон троллейбуса без защитной маски. Когда его попросили ее надеть, мужчина напал на водителя троллейбуса и кондуктора. Он обругал женщин, вырвал перило в салоне транспорта, а затем ударил водителя и вытолкал ее из кабины. После этого мужчина сам сел за руль общественного транспорта и стал нажимать на панель управления.
Когда водитель пыталась это прекратить, мужчина толкнул женщину и наступил на нее. После этого он выбил стекло на передней двери троллейбуса.
КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Житомирского городского совета оценило материальный ущерб в 829 грн. Также коммунальщики отметили, что из-за того, что троллейбус не вышел на рейс, они потеряли 2676 грн. У водителя диагностировали легкие телесные повреждения.
На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что разозлился из-за того, что его попросили надеть маску.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 296 УК и оштрафовал его на 8500 грн. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.