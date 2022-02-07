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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 7 » 08:37:28

Ликвидация «фабрики» фейковых аккаунтов и смертельное ДТП под Житомиром: новостной дайджест за 5-6 февраля

Вчера, 08:37:28 2617 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ликвидация «фабрики» фейковых аккаунтов и смертельное ДТП под Житомиром: новостной дайджест за 5-6 февраля

 Ликвидация "фабрики" фейковых аккаунтов, смертельное ДТП под Житомиром и четвертое место Украины на Евро-2022 по футзалу - подборка новостей за 5-6 февраля.

Дайджест на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
 

Деструктивный антиукраинский контент


СБУ нейтрализовала в Житомирской области кибергруппу, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из РФ.

Через аккаунты распространяли деструктивный антиукраинский контент, в том числе и манипулятивного характера, проводили информационные диверсии против государственной безопасности нашей страны.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны двое жителей Житомирщины.

Фото: СБУ
 

Смерть на дороге


В селе Глубочица Житомирского района водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил женщину, которая пересекала автодорогу.

От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Погибшей оказалась 48-летняя жительница села Вересы.

Фото: полиция
 

Вышивальная карта Украины


В Житомире презентовали проект "ArtMapUkraine". Это полотно с вышитой физической картой Украины. Размер полота 100 на 70 см. 

К его созданию присоединились 70 мастериц разного возраста и из разных уголков Украины. В работе изготовления карты было использовано более 50 различных материалов и более 40 различных техник исполнения. 

До 8 февраля проект будет презентоваться в Национальном музее космонавтики (г. Житомир, ул. Дмитриевская, 5). 9-13 февраля презентация продолжится в краеведческом музее (г. Житомир, площадь Замковая, 1).

Фото: ОГА
 

Евро-2022 по футзалу


4 февраля украинская сборная по футзалу проиграла россиянам в полуфинале Евро-2022 со счетом 3:2. 6 февраля национальная сборная Украины по футзалу играла против Испании матч за 3 место.

Сборная Украины ушла на перерыв уступая в счете. На голы Мигеля Мелладо и Франсиско Солано они ответили точным ударом Игоря Чернявского. Во втором тайме за Испанию забили Бойис и Адольфо, установив окончательный счет 4:1

Украина осталась без бронзовой награды. Однако, это все равно самый успешный для сборной по футзалу чемпионат Европы за последние 17 лет.

Фото: АФУ
Тэги: дайджест
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