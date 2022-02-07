Ликвидация «фабрики» фейковых аккаунтов и смертельное ДТП под Житомиром: новостной дайджест за 5-6 февраля

Ликвидация "фабрики" фейковых аккаунтов, смертельное ДТП под Житомиром и четвертое место Украины на Евро-2022 по футзалу - подборка новостей за 5-6 февраля.
Дайджест на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
Деструктивный антиукраинский контент
СБУ нейтрализовала
в Житомирской области кибергруппу, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из РФ.
Через аккаунты распространяли деструктивный антиукраинский контент, в том числе и манипулятивного характера, проводили информационные диверсии против государственной безопасности нашей страны.
Установлено, что к противоправной деятельности причастны двое жителей Житомирщины.
Фото: СБУ
Смерть на дороге
В селе Глубочица Житомирского района водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил женщину
, которая пересекала автодорогу.
От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Погибшей оказалась 48-летняя жительница села Вересы.
Фото: полиция
Вышивальная карта Украины
В Житомире презентовали проект "ArtMapUkraine"
. Это полотно с вышитой физической картой Украины. Размер полота 100 на 70 см.
К его созданию присоединились 70 мастериц разного возраста и из разных уголков Украины. В работе изготовления карты было использовано более 50 различных материалов и более 40 различных техник исполнения.
До 8 февраля проект будет презентоваться в Национальном музее космонавтики (г. Житомир, ул. Дмитриевская, 5). 9-13 февраля презентация продолжится в краеведческом музее (г. Житомир, площадь Замковая, 1).
Фото: ОГА
Евро-2022 по футзалу
4 февраля украинская сборная по футзалу проиграла россиянам в полуфинале Евро-2022 со счетом 3:2. 6 февраля национальная сборная Украины по футзалу играла против Испании матч за 3 место.
Сборная Украины ушла на перерыв уступая в счете. На голы Мигеля Мелладо и Франсиско Солано они ответили точным ударом Игоря Чернявского. Во втором тайме за Испанию забили Бойис и Адольфо, установив окончательный счет 4:1
.
Украина осталась без бронзовой награды. Однако, это все равно самый успешный для сборной по футзалу чемпионат Европы за последние 17 лет.
Фото: АФУ