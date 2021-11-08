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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 8 » 08:47:32

Фиаско ФК «Полесье» и розыск горе-матери: дайджест новостей за 6-7 ноября

Сегодня, 08:47:32 397 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фиаско ФК «Полесье» и розыск горе-матери: дайджест новостей за 6-7 ноября

 Задержание метадонового "закладчика", изъятие детей и очередной невнятный матч ФК "Полесье" - подборка событий, которые на выходных не попали в основную новостную ленту.

Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
 

Задержание "закладчика"


В Житомире полицейские задержали 36-летнего мужчину, который делал закладки с наркотиками.

Злоумышленника правоохранители задержали на улице Витрука. По информации полицейских, он уже успел сделать спрятать несколько свертков с наркотиками.

При осмотре у мужчины нашли 37 свертков с белым порошком, вероятно, метадоном. По ценам на черном рынке стоимость психотропа может составлять около 15 тысяч гривен.




 

Горе-мать бросила детей


В Житомире полиция получила сообщение от работников службы по делам детей, что в одной из семей маленькие дети, 8-летний мальчик и 4-летняя девочка, находятся без родительской опеки и проживают в ненадлежащих условиях.

Полицейские выехали по указанному адресу и нашли самих детей в квартире в антисанитарных условиях, без еды. В такой ситуации дети находились около суток.

Мальчика и девочку забрали из квартиры. В настоящее время они находятся в больнице. Полицейские разыскивают их мать, 28-летнюю житомирянку. Женщина имеет алкозависимость и состоит на учете в социальных службах.




 

Столкновение грузовиков


На трассе Киев-Чоп вблизи села Кочеров произошло ДТП с участием двух грузовиков.

Предварительно известно, что водитель автомобиля DAF совершил наезд на припаркованный на обочине Renault Premium. От столкновения оба водителя получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Грузовики получили сильные повреждения, движение по трассе было ограничен.
 

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Фиаско "Полесье"


7 ноября в 17 туре Чемпионата Украины по футболу среди команд I лиги ФК "Полесье" в городе Горишние Плавни играл с ФК "Горняк-Спорт".

Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Это уже шестое поражение житомирян в чемпионате.

В настоящее время житомирское "Полесье" занимает 11 место в турнирной таблице.


 
Тэги: дайджест
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