Фиаско ФК «Полесье» и розыск горе-матери: дайджест новостей за 6-7 ноября

Задержание метадонового "закладчика", изъятие детей и очередной невнятный матч ФК "Полесье" - подборка событий, которые на выходных не попали в основную новостную ленту.
Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
Задержание "закладчика"
В Житомире полицейские задержали 36-летнего мужчину, который делал закладки с наркотиками.
Злоумышленника правоохранители задержали на улице Витрука. По информации полицейских, он уже успел сделать спрятать несколько свертков с наркотиками.
При осмотре у мужчины нашли 37 свертков с белым порошком, вероятно, метадоном. По ценам на черном рынке стоимость психотропа может составлять около 15 тысяч гривен.
Горе-мать бросила детей
В Житомире полиция получила сообщение от работников службы по делам детей, что в одной из семей маленькие дети, 8-летний мальчик и 4-летняя девочка, находятся без родительской опеки и проживают в ненадлежащих условиях.
Мальчика и девочку забрали из квартиры. В настоящее время они находятся в больнице. Полицейские разыскивают их мать, 28-летнюю житомирянку. Женщина имеет алкозависимость и состоит на учете в социальных службах.