Президентские протесты и убийство на АЗС: дайджест новостей за 9 и 10 октября

Победа сборной Украины, пожар на АЗС, протесты под домами президентов - главные события, которые произошли на выходных.
Дайджест новостей на "Журнале Житомира
" публикуется каждый понедельник.
Тяжелый матч с финнами
Сборная Украины в рамках квалификации к чемпионату мира-2022 играла в гостях с Финляндией. Матч завершился победой команды Александра Петракова со счетом 2:1.
Это первая победа сборной в квалификации ЧМ-2022. У "желто-синих" в активе 8 очков после шести матчей. У Финляндии 5 очков и на один поединок меньше. У Боснии и Герцеговины тоже 5 матчей, но 6 очков.
Следующий матч отбора Украина сыграет 12 октября во Львове против Боснии и Герцеговины.
Фото: УАФ
Убийство и пожар
На недействующей автозаправочной станции в Радомышльской громаде на пожаре нашли тело мужчины с телесными повреждениями.
Погибшим является житель громады, 1972 года рождения, который работал охранником на недействующей уже несколько лет АЗС. Полицейские открыли дело по факту умышленного убийства
.
Фото: ГУНП
Проблемы с водоснабжением
10 октября во Житомире в некоторых домах исчезло водоснабжение.
В водоканале причиной перебоев с водой назвали аварийное отключение электроснабжения на насосной станции.
Водоснабжение восстановили после запуска насосной станции.
Протесты под домами Порошенко и Зеленского
9 октября вечером у дома пятого президента Украины Петра Порошенко произошли столкновения между группами людей - одни пытались прорваться к дому, обвиняя его в сотрудничестве с Медведчуком
в 2014-2015 годах, другие - его защищали.
Участники акции принесли тыкву к дому Порошенко и развернули плакат с изображением пятого президента и Виктора Медведчука, на котором призывают "сдать" последнего.
Порошенко заявил
, что протест проплачен и в его организации обвинил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
Фото: Суспільне
10 октября у дома президента Владимира Зеленского состоялась еще одна акция - "Автомарш разгневанных граждан".
По информации "Суспільне
", возле дома Зеленского собралось примерно 100-150 активистов, которые держали плакаты с надписями: "Это уже даже не Квартал-95, а англаг-аншлаг", "Тебя будут судить за вангергейт" и другие. Впоследствии активисты зажгли файеры, а также развернули баннер с изображением Зеленского и надписью "Коломойского - под санкции".
При этом дом президента охраняли около 500 правоохранителей.
Фото: Суспільне