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Президентские протесты и убийство на АЗС: дайджест новостей за 9 и 10 октября

Сегодня, 08:44:40 523 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Президентские протесты и убийство на АЗС: дайджест новостей за 9 и 10 октября

 Победа сборной Украины, пожар на АЗС, протесты под домами президентов - главные события, которые произошли на выходных.

Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется каждый понедельник.
 

Тяжелый матч с финнами


Сборная Украины в рамках квалификации к чемпионату мира-2022 играла в гостях с Финляндией. Матч завершился победой команды Александра Петракова со счетом 2:1.

Это первая победа сборной в квалификации ЧМ-2022. У "желто-синих" в активе 8 очков после шести матчей. У Финляндии 5 очков и на один поединок меньше. У Боснии и Герцеговины тоже 5 матчей, но 6 очков.

Следующий матч отбора Украина сыграет 12 октября во Львове против Боснии и Герцеговины.

Фото: УАФ
 

Убийство и пожар


На недействующей автозаправочной станции в Радомышльской громаде на пожаре нашли тело мужчины с телесными повреждениями.

Погибшим является житель громады, 1972 года рождения, который работал охранником на недействующей уже несколько лет АЗС. Полицейские открыли дело по факту умышленного убийства.

Фото: ГУНП
 

Проблемы с водоснабжением


10 октября во Житомире в некоторых домах исчезло водоснабжение.

В водоканале причиной перебоев с водой назвали аварийное отключение электроснабжения на насосной станции.

Водоснабжение восстановили после запуска насосной станции.
 

Протесты под домами Порошенко и Зеленского


9 октября вечером у дома пятого президента Украины Петра Порошенко произошли столкновения между группами людей - одни пытались прорваться к дому, обвиняя его в сотрудничестве с Медведчуком в 2014-2015 годах, другие - его защищали.

Участники акции принесли тыкву к дому Порошенко и развернули плакат с изображением пятого президента и Виктора Медведчука, на котором призывают "сдать" последнего.

Порошенко заявил, что протест проплачен и в его организации обвинил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Суспільне


10 октября у дома президента Владимира Зеленского состоялась еще одна акция - "Автомарш разгневанных граждан".

По информации "Суспільне", возле дома Зеленского собралось примерно 100-150 активистов, которые держали плакаты с надписями: "Это уже даже не Квартал-95, а англаг-аншлаг", "Тебя будут судить за вангергейт" и другие. Впоследствии активисты зажгли файеры, а также развернули баннер с изображением Зеленского и надписью "Коломойского - под санкции".

При этом дом президента охраняли около 500 правоохранителей.



Фото: Суспільне
 
Тэги: дайджест
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