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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 14 » 09:58:10

«Сохраняйте спокойствие и холодный разум»: СБУ обратилась к украинцам

Вчера, 09:58:10 2419 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Сохраняйте спокойствие и холодный разум»: СБУ обратилась к украинцам

 Служба безопасности Украины заявила, что Украина переживает мощную волну гибридной войны и призвала украинцев сохранять спокойствие, мыслить критично и руководствоваться данными официальных источников.

Соответствующее заявление СБУ разместила в понедельник, 14 февраля.
 

"Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – ничто иное как очередная мощная волна гибридной войны", – заявили в СБУ.


СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны "в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и тому подобное".

Служба безопасности Украины отмечает, что информационное нагнетание призвано "посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство".

В спецслужбе уверяют, что они постоянно анализируют разные сценарии развития событий и у них есть четкий план действий на каждый из них. И добавляют, что их сотрудники работают во всех регионах страны в усиленном режиме.

"Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это", – добавили в СБУ.
 

"Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас", – обратились в СБУ к украинцам.


Угроза вторжения России в Украину


В эфире телеканала CNN советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вторжение России в Украину может начаться в любой день.

Как сообщал Politico со ссылкой на источник, президент США Джо Байден рассказал союзникам по НАТО и лидерам Евросоюза, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля.

Такую же дату вероятного вторжения, по данным Der Spiegel, ЦРУ и американские военные озвучили немецкому правительству и другим странам НАТО.
Тэги: СБУ
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Комментариев: 7
melan
1 melan (melan)   • 11:19:48, Вчера [Материал]

на фоне того как бизнесмены, депутаты, олигархи тикают с Украины вывозя награбленные миллионы, при обострении ситуации патриотически настроенные граждане должны создавать отряды и раскуркуливать эту мерзость. Да и пятую колону нужно уже капитально проредить.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 11:32:08, Вчера [Материал]

я - за
особенно про пятую колонну
зброю и призовые где выдают?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:30:30, Вчера [Материал]

А мы и сохраняем спокойствие и холодный разум. А в это время у нас газ украли у Украины. Сегодня газ 65670 грн за 1000 м.куб В том году в этот же период было 7 тысяч за 1000 м.куб. Но этими ворюгами никто не занимается. Вы на сессию сходите, на земельную комиссиию, там воруют землю постоянно, бюджет постоянно, детей выгоняют из школ, потому что холодно и не хотят платить за отопление школ. Зато себе любимым топят в горисполкоме по полной, ходят в рубашечках с короткими рукавами. Этим ульем коррупции на Михайловской никто не хочет заниматься . А почему? Поэтому наш разум холодный, и мы понимаем, что нас просто грабят
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:12:28, Вчера [Материал]

"Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – ничто иное как очередная мощная волна гибридной войны"

Да, Байдены, Салливаны, Джонсоны действительно нагнетают.
melan
5 melan (melan)   • 16:33:11, Вчера [Материал]

Вот Монастырский правильно сказал.
https://www.youtube.com/watch?v=spWVzEqMBEs&feature=emb_logo
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 18:15:32, Вчера [Материал]

эти слова да Яныку в уши 8 лет назад.....
ZVEZDA
7 Житомирянин (ZVEZDA)   • 08:25:12, Сегодня [Материал]

Пята колона повина молитись аби путін не розпочав вторгнення! Бо перші хто попадуть під роздачу це вони.
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