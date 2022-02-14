«Сохраняйте спокойствие и холодный разум»: СБУ обратилась к украинцам

Служба безопасности Украины заявила, что Украина переживает мощную волну гибридной войны и призвала украинцев сохранять спокойствие, мыслить критично и руководствоваться данными официальных источников.
Соответствующее заявление СБУ разместила
в понедельник, 14 февраля.
"Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – ничто иное как очередная мощная волна гибридной войны", – заявили в СБУ.
СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны "в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и тому подобное".
Служба безопасности Украины отмечает, что информационное нагнетание призвано "посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство"
.
В спецслужбе уверяют, что они постоянно анализируют разные сценарии развития событий и у них есть четкий план действий на каждый из них. И добавляют, что их сотрудники работают во всех регионах страны в усиленном режиме.
"Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это"
, – добавили в СБУ.
"Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас", – обратились в СБУ к украинцам.
Угроза вторжения России в Украину
В эфире телеканала CNN
советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил
, что вторжение России в Украину может начаться в любой день.
Как сообщал Politico
со ссылкой на источник, президент США Джо Байден рассказал союзникам по НАТО и лидерам Евросоюза, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля.
Такую же дату вероятного вторжения, по данным Der Spiegel
, ЦРУ и американские военные озвучили немецкому правительству и другим странам НАТО.