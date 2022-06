Рынок франчайзинга во время войны: погиб или спасает украинский бизнес?

В первые дни казалось, что все пропало. Однако уже через две недели ко мне пришло понимание, что это лишь еще одно испытание для страны и ядра ее экономики — малого и среднего бизнеса. В течение марта в регионах, где было опасно, почти никто не работал из-за трудностей с передвижением, логистикой и предоставлением услуг. Но в апреле бизнесы начали постепенно восстанавливаться. Сначала заработал ритейл (Эко-Лавка) и рестораны (Семья ресторанов Димы Борисова, Семейная пекарня, Хлебная), а впоследствии и сфера фэшн (Guzema, Gasanova, Must Have, the COAT).

Что изменилось с начала войны?

Цели. Бизнес поделился на две категории: те, кто решил переждать, и те, кто решил рискнуть. Похожую тенденцию можно было наблюдать в начале пандемии: только две компании решились начать с нами активную работу — Охранная компания Шериф и Медицинская лаборатория CSD. Когда пандемия пошла на убыль, все начали раскачиваться, а они в это время уже были на полной скорости: за восемь месяцев мы продали семь франшиз Шериф на эксклюзивных условиях и девяносто шесть в CSD. После первых шоковых недель войны часть бизнесов также поняла, что не стоит терять время и уже в середине апреля возобновила работу и обратилась к нам для активных продаж на западе Украины и в Европе.



Первый международный запрос мы получили 28 марта от Львовских круассанов о выходе на польский рынок и наш партнерский польский офис сразу начал работу над адаптацией франшизы. Визит Анджелины Джоли во Львовские круассаны дал удачный маркетинговый толчок к активному развитию.

Компании с активной позицией по развитию понимают, что франчайзинг — это катализатор быстрого масштабирования. И сейчас он работает как никогда.



Почему?

Франшиза позволяет на благоприятных условиях выйти в любую страну и построить успешный бизнес:

уже отработанная и действенная бизнес-модель.

осведомленность о высоком уровне украинского сервиса.

украинские франшизы оказывают максимальную поддержку своим франчайзи, а сейчас мотивация как никогда высока. Всё зависит от бизнес-модели, команды, финансовых условий, технологичности и ключевого ресурса компании.



Каждый день мы получаем два-три запроса на консалтинг. Среди них рестораны, продуктовые магазины, оптики, шоу-румы фэшн-одежды, детские сады, школы английского языка, курсы робототехники, агросектор и т.д. Учитывая ситуацию, это хороший показатель. Большинство из них планировали выход на международные рынки в будущем, а война ускорила этот процесс на 2–3 года. Но есть и такие, кто до войны не планировал франчайзинг. Здесь важно понимать, что бизнесы, имеющие опыт запуска и открытия франшиз в Украине, будут иметь больший спрос у инвесторов, ведь уже имеют экспертность. Бизнесы, только начинающие создавать франшизу, должны уделить особое внимание оформлению документов, финансовой модели, а также передаче стандартов.

Мы активно ведем переговоры о выходе украинских франшиз в Польше, Франции, Германии, Италии, Литве, Чехии, Узбекистане и Казахстане. В большинстве европейских стран достаточно строгое франчайзинговое законодательство. В зависимости от страны, перед подписанием договора от владельца франшизы могут требовать пакет информации, который может включать резюме бизнес-истории, финансовую отчетность за предыдущие годы, список других франчайзи и их контакты и т.д. Интеллектуальные права — самый важный вопрос в мире франшиз. Именно поэтому всем, кто хочет развивать франшизу, важно зарегистрировать торговую марку в черно-белом цвете по Мадридской системе.

Кто же чаще всего франшизируется за границу?

Пожалуй, ответ будет неожиданным, но вопрос не в сфере. Франчайзируются и те, кто верят в свои силы и обладают достаточной энергией. Многие классные бизнесы, которые могли бы сейчас активно работать как в Украине, так и за рубежом, просто боятся. Однако осталось еще много компаний, покоряющих новые рынки. Через несколько месяцев в Европе откроется до двух десятков украинских проектов. Такие клиенты звонят нам чаще, чем мы им, и с нетерпением ждут, пока мы запустим для них рекламу в Европе. Успех таких компаний — это только вопрос времени. Война закончится и придется жить дальше.



А тем, кто активен сейчас, будет что предложить любому инвестору: они накопят международный опыт, капитализирующий их с точки зрения франчайзинга. Именно поэтому более 20% наших клиентов в ближайшие два года планируют развивать бизнес за границей: для тех, кто давно хотел, война просто стала катализатором.

Автор:

Мирослава Козачук, владелец Franchise Group