Война России против Украины - главные новости 26 июня. Хроника

23:26 Премьер Италии Марио Драги заявил, что должен быть установлен потолок цен на импорт энергоресурсов из РФ: "Даже когда цены на энергию упадут, немыслимо вернуться к той же зависимости от России, которая существовала раньше. Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику".

23:24 В субботу, 25 июня, россияне выпустили по Украине 62 ракеты, сообщил Зеленский в вечернем видеообращении: "О чем эти ракеты сегодня? О чем и вчерашние 62 ракеты - это за одну лишь субботу, за 24 часа. Они - о российском почерке: делать эскалацию всякий раз, когда происходят международные события. И в то же время они о решительности. О том, например, что лидеры Большой семерки, которые сегодня собрались в Германии на саммит, имеют достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию и против Украины, и против Европы в целом. Это возможно".

Президент уточнил, что "это возможно только если мы получим все то, что запрашиваем, и именно в такие сроки, в которые нуждаемся, - и оружие, и финансовую поддержку, и санкции против России".

23:15 Премьер Канады Джастин Трюдо после телефонного разговора с Зеленским заверил, что на встречах G7 и НАТО на этой неделе он продолжит "подчеркивать важность поддержки Украины и защиты демократии". "Вы можете рассчитывать на поддержку Канады", - добавил Трюдо.

23:13 Украинский спецназ причастен к диверсиям глубоко в российском тылу, пишет The Times. О некоторых деталях операций изданию рассказали бойцы подразделения ССО. Они не назвали цели своих тайных операций, но журналисты сделали вывод, что взрывы на складах оружия и нефтебазах в России, скорее всего, связаны с действиями украинского спецназа.

23:08 Турция проведет в Брюсселе новый раунд переговоров с Финляндией и Швецией по поводу их членства в НАТО. Он пройдет до начала саммита альянса, который стартует во вторник, 28 июня, в Мадриде. На самом саммите ожидаются еще одни переговоры - в них примет участие Эрдоган.

23:01 Зеленский в вечернем видеообращении обратился к белорусам: "Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям - и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили - ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше".

22:42 Грузинские власти помогают России обходить санкции, заявил Арахамия: "Когда эта информация стала доступной для США, мы услышали много слов от разных грузинских чиновников, что это якобы неправда. Но со временем появляется все больше объективной информации, подтверждающей мои слова. Скоро станут более доступными данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии. И, конечно же, о связях господина Иванишвили, который очень глубоко вовлечен в то, чтобы помочь стране-спонсору терроризма обойти санкции. Но должен разочаровать всех, кто решил зарабатывать на смертях украинцев. Так не будет. И господину Иванишвили следует первому приготовиться. Скоро взлетаем, и это не туристическая поездка".

22:19 Блинкен заявил, что Путин уже проиграл, несмотря на локальные успехи. По его словам, стратегической целью Путина было покончить с суверенитетом и независимостью Украины, стереть ее с карты мира и включить в состав России, чего сделать не удалось. Также России не удалось быстро захватить Киев и другие крупные города страны. А в геополитическом контексте Путин не смог внести разногласия в НАТО.

Также Блинкен прокомментировал удары по Киеву 26 июня: "С тех пор как Путин проиграл битву за Киев и ему пришлось переключить свое внимание только на Восточную и Южную Украину, российские войска время от времени запускали ракеты на расстоянии, в основном для того, чтобы терроризировать людей".

21:44 По данным грузинского оппозиционного телеканала Mtavari, в терминале грузинского порта Батуми находится танкер с российскими нефтепродуктами. Журналисты выяснили, что судно Esen Ka, идущее под флагом Турции, отправилось из Туапсе в Батуми, загрузив 30 тысяч тонн вакуумного газойля. Сырье принадлежит подсанкционной Роснефти. Источник Mtavari заявил, что теперь грузинская сторона намерена изменить происхождение груза и отправить его в Европу как нефтяную продукцию из Казахстана. Телеканал утверждает, что курируют ситуацию вокруг танкера приближенные к олигарху Бидзини Иванишвили люди - Уча Мамацашвили и Григол Лилуашвили.

21:29 Резников заявил, что условием возобновления диалога между Западом и Россией может стать только демилитаризация европейской части РФ: "Долгосрочный ответ очевиден - условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами".

21:00 Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, "но не декоративным", условия Москвы "должны быть приняты".

20:57 Россияне утром 26 июня нанесли удар по Киеву ракетами типа Х - это современные и дорогие ракеты, стоимость каждой составляет от 5 млн долларов и выше, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

20:55 Украина стала полигоном для испытаний российских ракет разных типов, заявил в эфире телемарафона представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат: "Вооружение, которое применяет Россия, чрезвычайно разнообразно. Украина, к сожалению, является своеобразным полигоном для России".

В качестве примера он привел ракеты морского базирования Калибр, которыми обстреливают преимущественно с Черного моря. Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 запускают российские ракеты типа Х - они вылетают уже из Каспийского региона. Х-22 - это быстрая ракета, которая может развивать скорость около 3000 км-ч, их запускают с бомбардировщиков ТУ-22М3. Если раньше РФ совершала такие пуски из Ростовской области, с Черного моря, то сейчас она перебросила эти самолеты на север. Заходя в воздушное пространство Беларуси, самолет наносит удары по северным областям, такая ракета имеет дальность всего 600 км. Наиболее разрушительными Игнат назвал комплексы Искандер и советский Точка-У - сбивать их ракеты украинской ПВО сложнее всего.

20:48 ВСУ снова ударили по Змеиному, сообщило ОК Південь: "На Змеином продолжались активные боевые действия с разнородными силами и видами вооружения. Результаты уточняются".

20:46 Буровая платформа Черноморнефтегаза в Крыму снова была обстреляна, сообщает российский ТАСС со ссылкой на "экстренные службы Крыма". По данным источника издания, обстрел был произведен со стороны ВСУ, пострадавших нет.

20:18 Резников призвал Запад отреагировать на сегодняшний обстрел Украины. По его мнению, ответ должен состоять из двух частей: усиление санкций и развертывание системы ПВО в Украине.

20:12 Верховная Рада будет стремиться принять все законы, необходимые для вступления Украины в ЕС, до 2025 года, заявил Стефанчук в эфире телемарафона. Он напомнил, что за два с лишним года работы действующего созыва парламента был принят 81 законодательный акт, связанный с евроинтеграцией, что стало абсолютным рекордом. "После этого мы получим целый ряд директив ЕС, в соответствии с которыми нужно принять законодательные акты. Мы сейчас работаем над этим комплексом законопроектов", - отметил спикер парламента.

По его словам, таких актов будет около сотни. Стефанчук пообещал, что Рада приложит все усилия, чтобы 2025 год стал "годом, когда Украина выполнит все обязательства, чтобы стать членом ЕС". "За парламентом никаких задержек не будет, потому что наше направление понятно, мы к нему будем идти, включая всем известный турборежим", - подчеркнул он.

19:49 Шольц заявил, что атака России на жилые дома в Киеве демонстрируют важность международного единства в поддержке Украины: "То, что это жестокая война, которую ведет Путин, мы сейчас еще раз увидели с ракетными обстрелами домов в Киеве - это показывает, что правильно, что мы вместе и поддерживаем украинцев, чтобы они защищали свою страну, свою демократию, свою свободу самоопределения".

19:23 Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 млрд долларов в год, сообщил Блинкен в интервью CNN: "Инициатива, о которой мы объявляем, затрагивает вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей".

18:59 Генштаб ВСУ сообщает, что на территории Беларуси отмечается подготовка силами ВС РФ диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины.

18:51 Страны G7 планируют взять на себя обязательства по бессрочной поддержке Украины, пока идет война с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа: "Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько нужно".

18:32 Оккупанты понесли значительные потери на Бахмутском направлении, также ВСУ отразили штурмы на Славянском направлении, в то же время армия РФ пытается блокировать Лисичанск с юга, сообщил Генштаб.

17:49 Украина не лишится статуса кандидата в члены ЕС даже в случае невыполнения условий Еврокомиссии, заявила в эфире телемарафона вице-премьер Ольга Стефанишина: "Решение Евросовета, которое было принято 23 июня, отлично от той рекомендации, которую предоставила Еврокомиссия. Потому что статус кандидата мы получили безусловно... Что касается семи условий, то решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года произведет оценку выполнения этих условий, и от этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством".

Стефанишина пояснила, что выполнение этих семи условий позволит начать переговоры о вступлении в ЕС. "Позитив в том, что мы уже по каждому из этих направлений что-то сделали. И буквально в ближайшие три дня президент одобрит дорожную карту реализации каждого из семи пунктов", - добавила она.

17:36 Под прикрытием грозы враг атаковал Одесскую область двумя противокорабельными ракетами типа Оникс, выпустив их из берегового ракетного комплекса Бастион с территории Крыма, сообщает ОК Південь. Обе ракеты уничтожены силами ПВО на подлете к Одессе.

16:44 В плену российских военных находятся сотни мирных жителей Энергодара и близлежащих поселков - их удерживают ради выкупа, рассказал мэр города Дмитрий Орлов. Стандартная цена за освобождение заключенного под любым предлогом человека - 50 тысяч гривен. Эти деньги вымогают с самих пленников или их родственников.

16:40 Джонсон заявил на саммите G7, что для него будет честью принять Зеленского с государственным визитом, "если он когда-нибудь сможет уехать и для него будет разумно покинуть Украину". Но сейчас, по мнению британского премьера, для Украины главное, чтобы западные лидеры остались едины в поддержке Зеленского: "Я думаю, что он проделал совершенно потрясающую работу, руководя своей страной и мировым мнением в ужасное время".

16:22 В Каховке Херсонской области взорвали автомобиль Ирины Махневой, которая при российской "администрации" занималась вопросами образования и культуры. Российские СМИ пишут, что сама Махнева не пострадала, поскольку сесть в машину не успела.

16:17 В Киеве до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы в жилом доме, куда утром россияне ударили ракетой, сообщил Кличко. По его словам, обнаружено тело одного погибшего, травмированы шестеро жителей дома. Четверо из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. По информации врачей, девочку прооперировали, ее состояние стабильное. Мама девочки - в состоянии средней тяжести.

16:10 Лукашенко может привлечь к войне против Украины 12-15 тысяч боеспособных солдат белорусских войск, заявил в эфире телеканала Эспрессо белорусский оппозиционер, командир организации Белый легион Сергей Бульба. По его словам, Лукашенко может задействовать против Украины три наиболее боеспособные бригады Сил специальных операций армии РБ, которые постоянно проводят обучение с россиянами. Численность этих войск в Беларуси составляет более 9 тысяч человек. Кроме того, Лукашенко может привлечь 120-ю гвардейскую стрелковую бригаду, добавил эксперт. Он подчеркнул, что Путин полностью контролирует Лукашенко.

16:01 На оккупированной части Запорожской области россияне захватывают пустые квартиры и прибегают ради этого к угрозам. Как сообщила ОВА, армия РФ решила размещать личный состав в квартирах местных жителей, которые выехали из оккупации на подконтрольную Украине территорию. В администрации говорят, что оккупанты даже требуют у родственников и знакомых ключи от пустых квартир, угрожая им физической расправой. В случае отказа россияне выбивают двери и вселяются в квартиры.

15:48 По Зеленодольской общине Днепропетровской области россияне снова открыли огонь, ранены два человека. В самом Зеленодольске повреждены многоэтажки, дом культуры и почта, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

15:46 ЕС изучит возможность присоединения к эмбарго на российское золото, которое планируют ввести Великобритания, Канада, США и Япония, сообщил на полях саммита G7 глава Евросовета Шарль Мишель. При этом он отметил, что запрет не должен навредить экономике Евросоюза.

Также Шарль Мишель пообещал, что ЕС предоставит больше военной, финансовой и политической поддержки Украине и поддержит усилия по разблокированию черноморских портов Украины таким способом, который бы учитывал интересы ее безопасности.

15:32 Джонсон и Макрон пришли к мнению, что есть возможность переломить ход войны в Украине, пишет The Guardian со ссылкой на представителя Даунинг-стрит. Великобритания и Франция договорились о продолжении поддержки Украины, с тем чтобы усилить ее позиции как на поле боя, так и за столом возможных будущих переговоров.

15:13 На саммите НАТО в Мадриде обсудят крупнейшее военное развертывание сил альянса со времен холодной войны, пишет El País. Российское вторжение в Украину привело к тому, что НАТО признает Россию своей главной угрозой. Предполагается значительное увеличение войск альянса в Восточной Европе для защиты союзников.

14:58 Джонсон заявил, что сейчас "не время отворачиваться от Украины": "Им нужна поддержка и решимость G7 больше, чем когда-либо. Великобритания будет и дальше поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность - это наша безопасность, а их свобода - это наша свобода".

14:39 Ермак заявил, что саммит G7 должен отреагировать на российские удары по Киеву. Глава ОП предлагает четыре шага:

санкции должны быть более агрессивными: "эмбарго на экспорт золота - это хорошо, но нужно газовое эмбарго в новом санкционном пакете ЕС";

ответ на продовольственный кризис - военные конвои для разблокирования украинских портов;

признание России страной-спонсором терроризма;

больше тяжелого вооружения для Украины - "это путь к победе над врагом, который понимает только силу".

14:28 В результате двух ракетных ударов вблизи Черкасс один человек погиб, пятеро ранены, поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

13:47 Шольц заявил после встречи с Байденом: "Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наше четкое послание президенту Путину".

13:35 Байден заявил, что российские ракетные удары по Киеву являются "еще одним проявлением их варварства".

13:24 Джонсон отметил активизацию Шольца в отношении Украины: "Я никогда не думал, что увижу от канцлера Германии то, что делает Олаф Шольц, что он посылает оружие, чтобы помочь украинцам защитить себя". Также британский премьер констатировал "огромные успехи" Шольца в отказе от российского газа, несмотря на ущерб для Германии.

13:19 Руководство учреждений и организаций Гомельской области Беларуси предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории РБ, сообщает военная разведка Украины. Официальный повод - совместное патрулирование воздушного пространства в рамках подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет десяти самолетов на аэродром Барановичи.

Также с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. Анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся, самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ.

13:04 Кулеба призвал саммит G7 отреагировать на удары по Киеву и другим городам Украины новыми санкциями против РФ и поставками тяжелого вооружения.

13:01 Четвертый день подряд через Мариуполь двигаются большие колонны военной техники в западном направлении. В городе остается ограниченный военный корпус, преимущественно для охраны потенциальных военных объектов - порта, заводов, железной дороги. "Настроения оккупантов "победными" не назвать. Оставить уже насиженное место у моря ради фронта не лучшая перспектива", - написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

12:56 Россияне стягивают силы в Славянск, они попытаются повторить сценарий Мариуполя, заявил в эфире телемарафона глава Донецкой ОВА Павел Кириленко: "Наблюдаем накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии на Славянском направлении. Враг применяет свою тактику и пытается подвинуться поближе к линии нашей обороны для того, чтобы кроме ракет, самолетов, которые они системно используют в Донецкой области, использовать ствольную артиллерию для обстрелов города. Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в родном Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию".

12:50 Нардеп Гончаренко призывает киевлян реагировать на воздушные тревоги - особенно тех, кто живет в районе правительственного квартала на Липках.

12:24 Спасательные работы в киевской многоэтажке, разрушенной попаданием ракеты сегодня утром, столкнулись с проблемами, сообщил Кличко в эфире телеканала Киев: "Осложняется ситуация тем, что есть достаточно большое задымление, и пожарные, учитывая людей [под завалами], не хотят сильно заливать там водой, потому что люди могут также погибнуть от большого количества воды".

12:07 Во дворе частного детского сада в Шевченковском районе Киева после ракетного удара повреждена водопроводная магистраль, сообщила КГГА. Утечка была оперативно локализована, детский сад временно остается без воды, давление в городских водопроводных сетях в пределах нормы.

12:04 Ракетные удары по Киеву нужно расценивать как преднамеренную эскалацию, заявил экс-премьер Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт. По его словам, обстрелы жилых кварталов столицы - это сигнал саммиту G7, который сегодня стартовал в Баварии.

12:00 В Мариуполе россияне по наводке попов РПЦ сожгли книги из библиотеки храма Петра Могилы, среди них были уникальные экземпляры, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

11:53 Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне обстреляли Киев с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х101, которые могут летать на расстояние до 5500 км. Бомбардировщики взлетали из Астрахани, пуск ракет происходил над Каспийским морем.

11:51 Глава Черкасской ОГА Александр Скичко сообщил о взрывах в городе.

11:49 Нет смысла ждать, пока наступательный потенциал России иссякнет или враг "устанет". РФ пополняет свои вооруженные силы за счет скрытой мобилизации, и добиться победы над ней можно только с помощью военной силы, заявил журналистам Reuters начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

"Стратегия очень простая. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию. <...> Нам не стоит ждать чуда, что они устанут, перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления", - подчеркнул Буданов.

11:44 Подоляк сравнил Россию с террористами: "Утро воскресенья разбудило Киев не пением птиц, а взрывами. Четыре "высокоточные" российские ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы. "Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или Хезболлы, уничтожающих цивилизацию. Но террористов всегда ждет один финал - расплата".

11:40 Над Беларусью замечена вражеская авиация, три бомбардировщик пролетели в сторону Украины, сообщает Беларускі Гаюн.

11:31 Удар по Киеву был нанесен из региона Каспийского моря, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

11:28 Украина в ближайшее время ничего не будет делать в направлении сближения с НАТО, потому что в альянсе четко "отвергли устремления" Киева, заявил в интервью Financial Times замглавы ОП Игоря Жовква: "Мы больше ничего не будем делать по этому поводу". Он признал, что вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно. Вместе с тем Жовква призвал исключить упоминания о России как о партнере НАТО из стратегической концепции альянса.

В свою очередь глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El País накануне саммита НАТО в Мадриде заявил, что вопрос вступления Украины в альянс "никогда не обсуждался, и сейчас этого нет".

11:12 Из дома в Шевченковском районе столицы, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей. Госпитализировали в общей сложности четырех пострадавших, в том числе семилетнюю девочку и ее маму. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщил Кличко.

11:10 Вторая ракета в Киеве попала в детский сад, сообщает с места события Антон Геращенко.

11:05 Из-под завалов дома в Киеве, куда сегодня попала ракета, удалось достать женщину, мать семилетней девочки, которую достали раньше. Пострадавшая женщина оказалась гражданкой России, ее паспорт показал на месте журналистам Антон Геращенко. Погибший мужчина, вероятно, - ее муж.

10:30 Российские СМИ сообщают, что Шойгу проинспектировал "российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции" в Украине.

10:28 Сегодня около 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, сообщил Энергоатом. Ракета летела с юга на север Украины, вероятно, ее целью был Киев.

10:26 После обстрела дома в Шевченковском районе Киева пострадали пять человек, сообщает Нацполиция.

10:21 Джонсон намерен использовать предстоящие саммиты стран G7 и НАТО, чтобы призвать Францию и Германию к оказанию Украине большей военной поддержки. Также британский премьер опасается, что будет усиливаться давление, призванное "принудить украинцев к плохому миру", пишет The Independent.

10:14 Ночью оккупанты снова обстреливали жилые районы Харькова, в частности Немышлянский и Холодногорский, под удары попала только гражданская инфраструктура, в том числе медучреждение, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Двое харьковчан госпитализированы. Самым горячим в области остается Изюмское направление, враг пытается удержать занятые позиции.

10:10 В Николаеве сегодня утром были слышны взрывы. Как сообщил мэр Александр Сенкевич со ссылкой на военную комендатуру, украинские защитники уничтожили российский беспилотник, который проводил разведку.

10:06 Британская разведка оценивает захват российской армией Северодонецка как значительное достижение, но отмечает, что это только одна из многих задач в заявленных российских целях выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

По данным разведки, большинство украинских защитников, скорее всего, оставили оборонительные позиции в Северодонецке. Это важный промышленный центр, и он имеет стратегическое расположение на Северском Донце. Однако это только одна из ряда непростых задач, которые России придется выполнить для захвата всего Донбасса. Это, в том числе, наступление на Краматорск и поддержание основных цепочек поставок в Донецк, отмечают аналитики.

09:47 ГСЧС сообщила, что в Киеве в результате ракетного удара погиб один человек.

09:36 В Сарнах Ровенской области под завалами объекта, в который вчера вечером попала российская ракета, нашли тело еще одного погибшего, сообщил глава ОГА Виталий Коваль. Общее число жертв таким образом выросло до четырех, все погибшие - мужчины в возрасте от 30 до 51 года.

09:27 Джонсон пригласил Зеленского с официальным визитом в Британию в октябре, возможна организация встречи с королевой, пишет The Sunday Times.

09:12 Кличко сообщил, что из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе достали семилетнюю девочку, она жива, сейчас спасают ее маму.

09:05 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 26 июня. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

личного состава - около 34 850 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1532 (+21),

боевых бронированных машин - 3659 (+14),

артиллерийских систем - 764 (+0),

РСЗО - 243 (+2),

средств ПВО - 99 (+0),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 184 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),

крылатых ракет - 139 (+2),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4),

специальной техники - ​​60 (+0).

08:58 В Германии стартует саммит G7, туда уже прибыл Байден. Врамках саммита состоится семь рабочих заседаний, на которых будут обсуждаться мировая экономика, партнерства для развивающихся стран, внешняя и политика безопасности, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, многосторонние отношения и цифровые технологии. Также участники обсудят ситуацию вокруг Украины.

08:51 Спасатели показали фото разрушенного дома в Киеве:

08:49 После захвата Северодонецка армия РФ сосредоточила все силы на захвате Лисичанска. По городу наносятся массированные авиаудары, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне закрепились в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском. В Северодонецке россияне "напоследок" обстреляли Азот и полигон ГСЧС, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, а также по уже разрушенным мостам на Лисичанск. Пострадали от российских обстрелов Волчеярка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаревка.

08:40 Под завалами жилого дома в Шевченковском районе Киева, куда попала российская ракета, есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали, сообщил Кличко. На месте работают спасатели и медики.

08:29 Великобритания готова дополнительно предоставить Украине 525 млн долларов в качестве гарантий для кредита Всемирного банка в конце 2022 года, сообщила пресс-служба британского правительства. Новая поддержка увеличивает общую сумму фискальной помощи Великобритании до 1,5 млрд долларов.

08:24 В результате обстрела Киева начался пожар в девятиэтажном жилом доме, частично разрушены три верхних этажа, сообщили в ГСЧС. Возгорание произошло на общей площади 300 кв. м. По предварительным данным, есть пострадавшие.

08:07 В Киевской области сработала ПВО - сбита одна ракета, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел, разрушений и пострадавших нет.

07:49 Армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

07:46 Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинское военное руководство, вероятно, хочет централизованно координировать действия партизан на оккупированных территориях. Цель - подорвать контроль России и, возможно, подготовиться к скоординированным операциям с украинскими силами. Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сказал, что украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.

07:03 Кличко сообщил, что в двух домах "происходит спасение и эвакуация жильцов".

06:44 Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе Киева. Бригады скорой и спасатели едут на место, отметил мэр.

02:25 Литва не поддастся угрозам Кремля в вопросе транзита в Калининградскую область, заявил президент Гинтас Науседа: "Литва должна поддерживать контроль за товарами, перевозимыми через ее территорию. Не может быть речи о каких-то "коридорах", как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля. Я четко объяснил главе Еврокомиссии, как Литва видит эту ситуацию".

01:37 Командос разных стран НАТО продолжают действовать на территории Украины, в том числе из Великобритании, Литвы, Канады и Франции. Также в Киеве остаются спецагенты ЦРУ, все они работают для борьбы с оккупантами, пишет The New York Times.