Война России против Украины - главные новости 28 июня. Хроника

По состоянию на вечер 28 июня общее количество ударивших по украинским городам российских ракет составило 2811, сообщил Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, есть все доказательства российских преступлений, в том числе видео удара по торговому центру в Кременчуге, которое глава государства добавил в свое обращение. Президент подчеркнул, что российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту.

"За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно - на трибунале", - заявил Зеленский. Также он предупредил российских пропагандистов, которые лгут об этом терроре и пытаются оправдать действия российской армии: "Каждый из вас тоже будет наказан. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей".

23:53 В Харькове сегодня вечером были слышны два ракетных взрыва, после второго в южной части города вспыхнул пожар, сообщает Суспільне.

23:51 В результате обстрелов приграничных территорий Сумской области погибли два человека, ранены трое, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Россияне обстреляли Краснопольскую, Великописаревскую и Миропольскую общины.

23:48 Зеленский предложил Совбезу ООН отправить специального или уполномоченного представителя в Кременчуг, чтобы своими глазами убедиться, что люди, которые погибли в ТЦ, стали жертвами российского обстрела. Также президент перечислил имена и возраст детей, погибших в результате серии российских обстрелов украинских городов.

22:49 Похищение людей в Мелитополе носит массовый характер с первых дней оккупации, сообщил мэр города Иван Федоров. По его словам, 16-летний сын главы государственной районной администрации Запорожья находится в плену около двух месяцев.

22:35 Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН и заявил, что Россия не должна быть в СБ организации до тех пор, пока совершает такие теракты, как обстрелы украинских городов.

22:33 ЕС начал поставки более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира. Они будут направлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ, сообщил Генштаб.

22:31 Премьер Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, уличенных в шпионаже.

22:28 Меморандум о взаимопонимании между Турцией, Швецией и Финляндией содержит обязательства по борьбе с террористическими организациями, а также разблокировкой экспорта оружия в Анкару, пишет Millyet. Документ состоит из 11 пунктов и прежде всего связан с обязательством Швеции и Финляндии всецело сотрудничать с Турцией в борьбе против терроризма, в т.ч. путем обмена разведывательными данными.

22:17 Канцелярия Эрдогана сообщила, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать курдов.

22:10 Кабмин создал должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц, который будет иметь статус замминистра по вопросам реинтеграции. Назначение состоится в ближайшее время.

22:03 Германия и Нидерланды передадут Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок немецкого производства Panzerhaubitze 2000, сообщает Deutsche Welle. Ранее обе страны передали Украине 12 таких САУ: Германия - семь и Нидерланды - пять.

22:00 Правительство Беларуси объявило, что решило исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте.

21:58 На подконтрольной территории Донецкой области от российских обстрелов за 28 июня погиб один мирный житель - в Авдеевке, еще восемь человек получили ранения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

21:56 В Северодонецке гражданское население начало выходить из укрытий Азота, когда обстрелы россиян стихли, сообщил мэр города Александр Стрюк. По его словам, перед началом штурма в городе оставалось 10-11 тысяч человек, сейчас - 7-8 тысяч. Выехать из Северодонецка можно только в сторону оккупированных территорий. При этом в городе заканчивается еда, которую привозили украинские волонтеры.

21:49 Резников подтвердил обучение украинских военных обращению с М777, HIMARS и MARS II: "С апреля подготовку к применению и эксплуатации вооружения и военной техники иностранного производства за рубежом прошли тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сейчас следующие украинские военные изучают азы эксплуатации артиллерийских систем калибра 155 мм М777, САУ Краб, реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 и MARS II".

Также, по словам министра, на этой неделе при поддержке Великобритании начат еще один проект - курс базовой общевойсковой подготовки военнослужащих ВСУ: "На обучение уже приехали первые несколько сотен военных. Всего же проект рассчитан на подготовку не одной тысячи наших военнослужащих".

21:37 Все силы Львовской области готовятся к любым проявлениям агрессии со стороны белорусов, поскольку риск вторжения с северного направления никто не отменял, заявил первый замглавы ОВА Андрей Годик: "Наши задачи очень простые, но требуют кропотливой работы. Прежде всего это согласование всех сил и средств - как правоохранительного блока, так и военных - по координации планов отпора агрессии из Беларуси. Также это налаживание взаимодействия с соседними областями".

Кроме того, по его словам, подготовка идет путем строительства на Львовщине дополнительных оборонных и инженерных сетей: "Мы готовы ко всему. И наша задача - быть готовыми ко всему. Но прежде всего нужно быть готовыми к усилению ракетных и авиаударов с северного направления".

21:23 Турция на саммите НАТО на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в альянсе. Стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде, сообщила канцелярия президента Финляндии Сауле Ниинисте.

20:56 США завтра объявят о размещении в Европе на долгосрочной основе новых контингентов армии, флота и ВВС, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, основная часть сил будет размещена на Балканах, в странах Балтии и на восточных границах России. При этом НАТО возьмет на себя исторический набор обязательств по вопросу размещения сил, контингенты останутся на местах и после завершения украинского кризиса.

Салливан уточнил, что США наращивают силы в Европе не столько из-за действий России, сколько из-за "долгосрочных перемен в стратегических реалиях". В частности, будет объявлено о базировании двух дополнительных эсминцев ВМС США на базе в южной Испании.

20:41 Россияне нанесли несколько ракетных ударов по Одесской области, одна из ракет была сбита ПВО, сообщил глава ОВА Максим Марченко. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

20:35 В результате обстрела Циркунов на северо-восточной окраине Харькова погибли два человека, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. Также ранен один человек в Циркунах и пятеро в Харькове. Вместе с тем он заверил, что необходимости эвакуации из Харькова пока нет, как и предостережений относительно прямого штурма города. По словам Синегубова, недавно была попытка прорыва к Харькову с севера, но ВСУ ее отбили.

20:23 Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что россияне выпустили сегодня по области шесть крылатых ракет морского базирования Калибр, силами ПВО были сбиты четыре: три - над Синельниковским районом, еще одну - над Днепром. Две вражеские ракеты ударили по областному центру. Одна попала в здание автотранспортного предприятия - там на прилегающей территории повреждено более 30 автомобилей, три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий. Сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей.

Помимо ракетных обстрелов, днем ​​оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району - попали по Зеленодольску и Великой Костромке, один человек пострадал. Также россияне ударили по территории Криворожской ТЭС, последствия выясняются.

19:59 Беларусь с самого начала вторжения России в Украину предоставила свою территорию в качестве плацдарма для российских военных. Сейчас снова с территории Беларуси российские самолеты обстреливают украинские города, а к сухопутной границе стягивают войска. О том, какие провокации россияне могут готовить в Беларуси, - в материале Плацдарм для атаки.

19:52 Кабмин на сегодняшнем заседании согласовал увольнение главы Херсонской областной госадминистрации Геннадия Лагуты.

19:29 В оккупированном Бердянске вечером были слышны взрывы, российские СМИ сообщают со ссылкой на "администрацию" Запорожской области, что в порту Бердянска утилизированы неразорвавшиеся боеприпасы.

19:17 Премьер Италии Марио Драги заявил, что власти Индонезии не позволят Путину поучаствовать лично в саммите G20 на острове Бали 15-16 ноября: "Джоко Видодо категорически исключил участие президента России в Двадцатке, Путин не приедет". Драги добавил, что возможно его участие по видеосвязи.

18:44 Россия не отказалась от планов захватить весь юг Украины с последующей оккупацией Молдовы, заявил военный пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона: "Мы понимаем, для чего им весь юг Украины. Экономическая блокада Украины и выход к морским портам - главная причина атак россиян на наши южные города. И, конечно же, они мечтают о сухопутном коридоре в непризнанное Приднестровье с последующей оккупацией Молдовы".

Что касается ближайших планов россиян на юге, то, по мнению Плетенчука, они ограничиваются обороной занятых территорий: "В военно-политическом руководстве государства прекрасно знают и понимают, что оккупанты пытаются закрепиться на той территории, которую они уже оккупировали. Россияне строят эшелонированную оборону в Херсонской области. Враг готовится отбивать контрнаступление ВСУ".

18:41 В Харьковской области ВСУ отбили атаки россиян в районах Дементьевки, Довгалевки и Залимана, а на Славянском направлении остановили наступление в направлениях сел Долина и Мазановка, сообщает Генштаб. Войска РФ не прекращают попытки взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, вели наступление в направлении населенного пункта Спорное, но безуспешно.

18:35 По Днепропетровской области сегодня вечером россияне выпустили шесть ракет, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Три ракеты удалось сбить над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре в результате ракетного удара разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели, ищут под завалами людей. В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются.

18:27 В Польше открыли сбор денег на Байрактары для Украины. Как сообщил польский журналист Славомир Сераковский, за 30 дней планируется собрать 4,5 млн злотых, в настоящее время собрано более 60 тысяч.

18:24 "Референдум" о присоединении Донецкой области к России назначен на 11 сентября 2022 года. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и "комиссии" и передали их, в частности, комитетам самоорганизации населения.

18:17 Мэр Житомира Сергей Сухомлин не исключил нападения со стороны Беларуси: "Если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения со стороны Беларуси невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно".

18:15 В Днепре российская ракета попала в СТО, под завалами есть люди, спасатели уже работают на месте, сообщил мэр города Борис Филатов. Он подчеркнул, что на СТО Автодизель не было никакой военной техники, военных или оружия.

18:08 Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сообщил, что тоже разговаривал в начале июня с дипфейковым Кличко. По данным информагентства PAP, сразу после телефонного звонка сотрудники связались с офисом Кличко в Киеве, где им сообщили, что мэр в это время не совершал видеозвонок. Мэрия Варшавы вызвала полицию. Тшасковски сказал, что спокойно воспринял очевидное мошенничество, никакие деликатные вопросы не обсуждались.

18:05 "Замглавы" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что мэр Херсона Игорь Колыхаев "задержан".

18:01 США запретили импорт золота из России. Также расширен санкционный список: персональные санкции введены против 57 физических лиц (среди них Тина Канделаки, ее муж и дети, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, "мэр" Мелитополя Галина Данильченко и другие), а также против более чем 110 организаций, среди которых Камаз, Туполев и Союз добровольцев Донбасса.

17:58 Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что у СК есть данные, что украинские военные 8 марта якобы планировали "начать операцию с Северодонецка с выходом на российскую границу".

17:55 Путин подписал закон, легализующий "параллельный импорт" (то есть контрабанду) в Россию на 2022 год и освобождающий от уголовной и административной ответственности за него.

17:43 Украинские военные уже начали обучаться управлению ракетными системами противовоздушной обороны NASAMS норвежского производства, которые должны передать Соединенные Штаты, пишет Politico.

17:32 В Мариуполе состоялись первые с начала российского вторжения акции массового неповиновения. Как рассказал советник мэра Петр Андрющенко, оккупанты планировали снос нескольких девятиэтажек по ул. Солнечная - местным сообщили за сутки, и они не имели возможности вывезти личные вещи. Приезд МЧС РФ встретила акция протеста, что само по себе стало сюрпризом для россиян - люди буквально ложились под тракторы. В результате при участии местных коллаборантов договорились перенести снос, а в дальнейшем уведомлять местных жителей не менее чем за две недели.

Второй случай произошел в штабе Метро, где вчера начали выдавать зарплату "волонтерам" - людям, работавшим на разборе завалов и в благоустройстве. Процесс контролировал депутат Госдумы РФ Саблин. Вместо анонсированной зарплаты за полтора месяца людям выдали только за месяц - по 11 тысяч рублей, а остаток за полмесяца предложили "простить". Начался бунт, доступ к Метро был закрыт, а людей разгоняли российские военные выстрелами в воздух. Остатки денег людям так и не выдали, но сам факт активного противодействия произошел.

17:14 Россия не может и не должна выиграть, заявил Макрон: "Мы продолжим вводить санкции, пока не будет достигнута полная победа на украинских условиях. Что касается сроков, никто не ждет, что война закончится в ближайший месяц".

17:11 Премьер Италии Марио Драги заявил по итогам саммита G7, что близок "момент истины" в вопросе разблокировки украинского зерна: "Генсек ООН сказал, что сейчас мы близки к моменту истины по разблокированию украинской пшеницы". По этому вопросу "есть хорошие новости", добавил он. По словам Драги, Россия согласилась с тем, что Украина, Турция и ООН могут сыграть свою роль в разблокировке зерна в украинских портах. Теперь все ждут окончательного "да" Кремля, и оно может прозвучать "очень скоро".

17:08 Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о ракетных ударах по городу.

17:03 Оккупационные "власти" Запорожской и Херсонской областей устанавливают новый "курс" обмена валюты: 1 гривна = 1,5 рубля (вместо 2). Ранее на такой же курс перешли "ЛНР" и "ДНР".

16:58 СБУ установила личности двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских на Киевщине. Это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев - военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

Они руководили действиями мотострелковых подразделений РФ во время оккупации села Победа Киевской области. Захватчики силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их, а затем отдали подчиненным приказ расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление. Майорам Краснощекову и Васильеву объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

16:52 Прокуратура проверит действия должностных лиц торгового центра в Кременчуге, которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара. Как сообщил Офис генпрокурора, начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

16:49 Шольц во время заключительных заявлений на полях G7 заявил, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла". Также он рассказал, что лидеры G7 договорились установить потолок цен на российскую нефть и предоставить продовольственную помощь на миллиарды долларов, чтобы предотвратить голод, вызванный войной в Украине.

16:43 Финляндия выделит Украине 70 млн евро. Как сообщил МИД страны, средства будут направлены на гуманитарную помощь, а также на долгосрочное сотрудничество в сферах образования, верховенства права, энергетики и климатической устойчивости.

16:41 30 июня стартует коммерческий экспорт электроэнергии из Украины в Европу, сообщил министр энергетики Герман Галущенко: "Начальный объем экспорта - 100 МВт, и объемы будут увеличиваться постепенно, после ежемесячной оценки ENTSO-E влияния на европейскую энергосистему. После осуществления дополнительных технических мер пропускная способность для продажи электроэнергии за границу может возрасти до 4-5 ГВт".

16:33 Лидеры G7 призвали Китай придерживаться принципа мирного урегулирования споров, оказывая давление на Россию, чтобы та прекратила вторжение в Украину, а также отказавшись от своих "обширных морских претензий" в Южно-Китайском море.

16:30 Литва официально запретила импорт российского газа - такое решение принял Сейм республики. "За" проголосовали 123 члена парламента, двое воздержались.

16:28 Спикер Минобороны Александр Мотузяник объяснил, зачем россияне наносят удары по гражданским: "Российская Федерация проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины, чтобы сломать дух и разрушить единство украинцев. В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве, Киевской, Черкасской и в Одесской областях".

16:16 Зеленский встретился с актером и режиссер Шоном Пенном, который снимает документальный фильм о войне в Украине. "С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. В скором времени всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир", - сообщил президент.

16:13 Джонсон не считает вероятной войну Великобритании с Россией. "Не думаю, что до этого дойдет. <...> Путин и Кремль попытаются расширить конфликт и скажут, что это что-то между НАТО и Россией. Это совсем не так. Речь идет о вторжении в независимую, суверенную страну. Речь идет о Западе и всех друзьях Украины, оказывающих им поддержку, необходимую им для защиты". По словам британского премьера, лидеры G7 согласились "дать украинцам стратегическую прочность, необходимую им для того, чтобы попытаться изменить ситуацию".

16:07 Макрон заявил, что страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения для обороны, но не для нападения на территорию России: "Все союзники придерживаются одной линии - мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию".

Комментируя призывы Киева объявить РФ страной-спонсором терроризма, Макрон заявил, что Франция не разделяет подобной методологии: "Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом".

16:02 Вокруг Лисичанска со всех сторон продолжаются тяжелые бои, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что Лисичанск - последний форпост Украины в Луганской области, и задача ВСУ - продержаться максимально долго.

По словам Гайдая, в Лисичанске под обстрел попали горожане, которые шли за водой. В результате десять человек погибли, как минимум 30 получили ранения. В последнее время в город не завозят гуманитарную помощь, потому что дороги постоянно обстреливаются. В Лисичанске есть запасы продуктов и лекарств на несколько недель. Эвакуироваться сейчас опасно, поэтому жителям рекомендуется находиться в укрытиях.

15:49 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупреждает о возможной нехватке в стране экипажей ВМС и ВВС, а также реактивной артиллерии дальнего действия. Он направил Джонсону письмо с просьбой увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2028 году, пишет The Guardian.

15:46 Благодаря наращиванию поставок топлива на украинские АЗС в июле для автомобилистов отменят ограничения на объем покупки за один визит, сообщил глава энергетического комитета Рады Андрей Герус.

15:41 В акватории Черного моря находятся два корабля в полной боевой готовности выпустить 16 ракет, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

15:39 Шесть батальонов армии Беларуси усиливаются на границе и ведут разведку, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник. Также разведка сообщает, что россияне готовят ДРГ из числа белорусских военных, добавил он.

В свою очередь мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Мозыре замечена колонна российской армии, которая направилась в сторону границы с Украиной. Среди техники - три трала на базе КАМАЗ с четырьмя ракетами для ЗРК С-400 и военный автокран, также один ЗРК С-400.

15:35 Российские спецслужбы пытались взломать национальный телемарафон, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. В СБУ предполагают, что в канун Дня Конституции Украины спецслужбы РФ хотели использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций.

15:14 Одна из двух ракет, которые Россия выпустила по Кременчугу, попала в завод дорожных машин Кредмаш. По словам руководителя завода, военные машины там не выпускают с 1989 года - только автомобили для гражданских.

14:49 Телеграм-каналы показали видео с камер наблюдения во время российского ракетного удара по Кременчугу:

14:37 Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что из российского плена освобождены 17 украинских защитников по формуле 17х15. Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых два офицера и 14 солдат, а также один гражданский. Пятеро освобожденных - тяжелораненые, требующие неотложного лечения.

14:25 Советница похищенного оккупантами мэра Херсона Галина Ляшевская сообщила, что сегодня утром Игорь Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные представители Росгвардии и, скорее всего, ФСБ: "Они изъяли жесткие диски из компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли".

14:04 Данилов ответил Медведеву, заявившему, что попытка посягнуть на Крым будет рассматриваться как объявление Третьей мировой войны: "Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет без попыток, а сразу".

14:01 МИД РФ рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию "в связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам".

13:59 G7 в очередной раз призвала Россию прекратить блокаду украинских черноморских портов. Об этом говорится в заявлении G7 о глобальной продовольственной безопасности: "Мы решительно поддерживаем Украину в возобновлении экспорта сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, а также стремление ООН открыть безопасный морской коридор через Черное море".

13:56 В Николаевской области состоялся обмен пленными. По информации нардепа Федора Вениславского, удалось обменять 14 российских военнопленных на 17 украинских. Это был 13-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. Как сообщает корреспондент Суспільного с места события, среди освобожденных из российского плена один военный, остальные - гражданские, похищенные из разных городов. Три человека были возвращены с территории РФ. Из 17 украинцев пятеро раненых.

13:52 Роскосмос в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал спутниковые снимки и координаты "центров принятия решений на Западе".

13:46 Минобороны Украины получило от командования ВСУ новый запрос на приобритение Байрактаров, таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии, сообщил Резников. По его словам, с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение ВСУ до 50 таких беспилотников, еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, их поставка ожидается в июле. Сейчас речь идет о заказах еще десятков беспилотников, добавил министр.

13:42 На момент ракетного удара в ТРЦ Амстор в Кременчуге находилось до тысячи человек, большинство посетителей покинули его во время воздушной тревоги, сообщил Монастырский: "Во время воздушной тревоги большинство людей смогли выйти из помещения и пройти в укрытие, которое находится напротив здания ТРЦ. Поэтому мы считаем, что большинство людей смогли выйти. Сколько человек находится под завалами - думаю, мы поймем это на протяжении следующих суток".

13:38 Спикер "парламента" т.н. "ЛНР" Денис Мирошниченко допустил, что сдавшихся украинских военных с северодонецкого Азота могут обменять.

13:35 Россияне обстреляли Индустриальный район Харькова, возник пожар на одном из предприятий, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По предварительным данным, пять человек пострадали, один госпитализирован в тяжелом состоянии, остальные - средние.

13:21 Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что часть попавших в плен украинских военных сейчас находится в РФ, с ними проводят следственные действия. По его словам, "все лица, которые сдаются в плен, - все проверяются на причастность к возможным военным преступлениям, и, если они не виноваты, у них есть два пути: или получать гражданство РФ, или ждать очереди на обмен".

13:14 Задержан российский агент, который корректировал огонь по Яворивскому полигону. Как сообщила пресс-служба СБУ, бывший сотрудник КГБ получал инструкции через Телеграм от московских кураторов, туда же сбрасывал секретную информацию. В результате ракетного обстрела полигона 50 человек погибли и 150 получили ранения. Преступника будут судить за госизмену.

13:10 За последние четыре дня Россия выпустила по Украине с разных платформ базирования около 130 ракет, сообщил Залужный в телефонном разговоре с американским и британским коллегами Марком Милли и Тони Радакином. Так, по его словам, четыре дня назад РФ выпустила по Украине 53 крылатых ракеты, три дня назад - 26 ракет, два дня назад - почти 40; за прошедшие сутки - 12.

Залужный также рассказал, что сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе города Васильевка Запорожской области. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей.

В районе Харьковской области только за минувшие сутки было 270 артиллерийских обстрелов (для этого Россия использовала 45 тысяч боеприпасов), два ракетных и 32 авиационных удара. "Ситуация очень сложная, но контролируемая", - добавил главнокомандующий ВСУ.

13:04 Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин показал фотографии из уничтоженного российской ракетой торгового центра. Он подчеркнул, что ТЦ работал для мирных людей и не имел никакого военного значения - это видно по фото: "Там продавали продукты, разные вещи, в том числе и игрушки. Туда родители шли с детьми. И россияне это прекрасно знали. То есть, однозначно, вчера в Кременчуге произошел неприкрытый и циничный теракт".

12:59 Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что ночью под обстрел попал гаражный кооператив по ул. Мира - совсем рядом находится многоэтажная застройка и частный сектор. Утром ракета попала в одно из промышленных предприятий. В обоих случаях обошлось без пострадавших, однако обстрелы города становятся все более интенсивными. "Это весомая возможность принять решение об эвакуации", - подчеркнул Лях.

12:55 Песков прокомментировал слова Зеленского о том, что он надеется на завершение войны до конца года: "Киев может все прекратить до конца суток, выполнив условия Москвы и приказав сложить оружие".

12:49 В Кременчуге "более 20" погибших и 59 раненых, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

12:47 Франция передаст Украине "большое количество" БТР, сообщил министр Вооруженных сил страны Себастьен Лекорню: "Чтобы быстро передвигаться в районах, которые находятся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины типа VAB, которые также имеют вооружение". Министр не уточнил сроки поставок, однако добавил, что Париж также изучает возможность поставки противокорабельных ракет Exocet французского производства.

12:33 Российские войска выпустили сегодня по Николаеву восемь ракет. Есть разрушения в заброшенном городке расположения 79-й бригады ВСУ и на центральном стадионе города, рассказал мэр Александр Сенкевич в комментарии УП. По его словам, из восьми ракет три удалось сбить. Пострадавших нет.

12:22 В Запорожской области состоялась очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 человек, из них 21 - защитники Азовстали, сообщило Минреинтеграции.

12:13 Личности большинства погибших в результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге еще не установлены, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский: "По состоянию на сегодняшний день мы имеем 18 тел погибших, 21 - пропавших без вести. Часть из них может быть из этих 18 жертв, которые уже найдены. Поскольку тела большинства нераспознаны из-за того, что они сильно обгорели".

По словам министра, на данный момент можно сказать о разборе 60% завалов ТЦ. "Поэтому цифры еще не окончательны. Будем стараться разобрать все до завтрашнего утра и сообщим о конечном количестве погибших", - уточнил он.

12:08 В результате вчерашнего обстрела Харькова погибли девять человек, еще 32 получили ранения разной степени тяжести, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

12:05 В Куцурубской общине Николаевской области из-за российских обстрелов сгорело 10 га озимой пшеницы, сообщили в ГСЧС. Также в результате обстрелов горело зернохранилище на территории Первомайской общины Николаевского района.

12:02 В Одесской области ВСУ сбили ракету Оникс, выпущенную из Крыма, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

11:48 Украинские правоохранители уже вычислили российских летчиков, совершивших ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, заявил глава МВД Денис Монастырский на брифинге на месте происшествия. Деталей он не уточнил.

11:42 Мэра Херсона Игоря Колыхаева, вероятно, похитили оккупанты. "Они забрали Игоря Колыхаева", - написала его советница Галина Ляшевская, не уточнив деталей.

11:40 Обстрел ТЦ в Кременчуге может рассматриваться в Гааге, заявила Венедиктова с места обстрела в эфире телемарафона.

11:36 Следствие выяснило, что администрация ТРЦ Амстор в Кременчуге приняла решение с 23 июня не закрывать торговый центр во время воздушной тревоги, сообщил мэр Виталий Малецкий. Также он рассказал, что место трагедии посетила генпрокурор Ирина Венидиктова. По словам мэра, обсуждалось ужесточение ответственности владельцев ТРЦ, магазинов и других мест массового скопления людей за несоблюдение правил эвакуации во время воздушной тревоги.

Малецкий обратился к заведениям всех форм собственности: "Во время воздушных тревог должна проводиться эвакуация посетителей и персонала в укрытия. В случае нарушения этого требования будем принимать меры, включая уголовные дела и закрытие учреждений".

11:28 В Мариуполе вчера раздались три взрыва. При разборе завалов в Центральном районе города подросток 15 лет и мужчина 23 лет подорвались на гранате. Оба были из числа команды "волонтеров", то есть фактически участвовали в платных работах по разбору завалов. Оба в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Второй взрыв прогремел в районе пр. Карпова Кальмиусского района - здесь на снаряд нарвались оккупанты, когда обворовывали одну из промышленных баз. Информация о пострадавших уточняется. Третий взрыв - в районе рынка в 17-м микрорайоне возле больницы №2. Тоже детонация снаряда, обошлось без пострадавших среди гражданских.

11:19 Минобороны РФ заявило, что вчера в Кременчуге российские ВКС якобы нанесли удар "по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин". По версии Москвы, "детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не функционировавшем торговом центре".

11:15 Зеленский сообщил, что поговорил со Столтенбергом перед началом саммита НАТО в Мадриде, подчеркнул важность предоставления Украине ПВО. В свою очередь генсек альянса сообщил, что на саммите члены НАТО усилят поддержку Украины "сейчас и в долгосрочной перспективе".

10:58 Страны G7 рассмотрят возможность введения предельных цен на российский газ. Лидеры Большой семерки намерены поручить министрам изучить этот вопрос, пишет Bloomberg. Ожидается, что об этом будет объявлено после завершения трехдневного саммита во вторник. На введении предельных цен настаивает премьер Италии Марио Драги. Ожидается также, что в итоговом коммюнике лидеры упомянут о механизме ограничения цен на российскую нефть.

10:23 ЕС предоставит Украине специальное снаряжение для защиты от химических и ядерных угроз, пишет CNN. Общая стоимость поставок - 11,3 млн евро. В них войдут 300 тысяч защитных костюмов, почти 6 тысяч литров дезактивирующих веществ и 850 единиц оборудования для операций по дезактивации.

10:19 СМИ пишут, что в оккупированном Перевальске на Луганщине ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов. Местные жители сообщают, что там сейчас много скорых и много раненых российских солдат. В "ЛНР" заявили, что "украинские войска впервые нанесли удар по городу Перевальск из американской РСЗО HIMARS".

09:57 ВКС РФ за выходные 25 и 26 июня выпустили по Украине от 60 до 80 дальнобойных ракет, общая стоимость которых составляет от 150 до 220 млн долларов, подсчитал Forbes. Больше всего ракет войска РФ запустили по Житомирской области (около 30), еще 20 ракет - по Черниговской. По данным издания, Россия использовала весь арсенал ракет, которые у нее есть, - Точка-У, Х-22, Оникс, Искандер, Калибр и Х-101.

09:43 Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что 28, 29 и 30 июня в городе объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ Амстор. Он отметил, что сегодня в Украине - День Конституции, но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение каких-либо развлекательных мероприятий. "Произошедшее - это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга", - подчеркнул мэр.

09:34 Британская разведка сообщает, что характер и результаты применения Россией боевых соединений под Северодонецком, как и ракет во время последней серии ударов, свидетельствуют об истощенности ресурса российских сил. Так, во время последней серии ракетных ударов по всей территории Украины с высокой вероятностью применялись старые советские ракеты Х-22 и более современные Х-101, выпущенные из воздушного пространства России и Беларуси.

Это оружие предназначено для поражения целей стратегической важности, однако Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического преимущества. Кроме того, россияне собрали вместе основные элементы шести разных армий, но смогли добиться лишь тактического успеха под Северодонецком. Вооруженные силы РФ все больше истощаются, считают аналитики.

Также эксперты сообщили, что украинские военные продолжают закрепляться в Лисичанске после отступления из Северодонецка и причинять ущерб российским командным центрам, нанося успешные удары далеко вглубь тыла противника.

09:23 По Николаеву утром было выпущено 11 ракет, часть из них удалось сбить, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

09:19 Николаев утром 28 июня подвергся массированному ракетному обстрелу. Зафиксированы обстрелы в Широковской, Ингульской и Березеговатской общинах. Информация о пострадавших и последствиях уточняется, сообщила ОВА.

Также обстрелам подвергся город Очаков, удары пришлись по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также прямое попадание в два жилых здания. Три человека погибли, из них один ребенок, еще шестеро ранены. В результате удара в некоторых районах отсутствует водо-, газо-, энергоснабжение и интернет. Также были зафиксированы обстрелы в Мишково-Погореловской, Галициновской, Шевченковской общинах. По предварительной информации, без жертв.

09:16 Разбор завалов ТРЦ Амстор в Кременчуге продолжается, всю ночь на руинах работали более тысячи человек. По состоянию на данный момент известно о 18 погибших, еще 36 человек считаются пропавшими без вести, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

09:13 Вчерашний обстрел Лисичанска, в результате которого погибли восемь человек, россияне совершили кассетным Ураганом, запрещенным Женевской конвенцией. Из 21 раненого многим пришлось ампутировать конечности, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он также сообщил, что россияне разбрасывают по городу так называемые снаряды "лепестки", и призвал быть жителей очень внимательными.

09:10 Путин на встрече с Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия, заявил Песков.

09:06 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 28 июня. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

личного состава - около 35 250 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1567 (+15),

боевых бронированных машин - 3704 (+17),

артиллерийских систем - 778 (+7),

РСЗО - 243 (+0),

средств ПВО - 102 (+1),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 185 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+0),

крылатых ракет - 139 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14),

специальной техники - ​​61 (+1).

08:40 Глава Генштаба Великобритании Патрик Сандерс призывает предотвратить Третью мировую войну. По его словам, Британия и ее союзники сталкиваются со своим "моментом 1937 года" после вторжения России в Украину и должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новую мировую войну. Сандерс пояснил, что сдерживание России "означает большее количество армии, готовой большую часть времени". Он ожидает, что "все чины будут готовы упорно тренироваться и вступать в боевые действия".

08:37 Украина может предоставить свои хранилища для европейского газа, сообщил министр энергетики Герман Галущенко: "Украина готова подставить свое плечо и стать надежным партнером Европы в обеспечении устойчивого газоснабжения этого отопительного сезона. Наши ПХГ - самые большие в Европе, и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран. Тем более что условия хранения в Украине - самые оптимальные в Европе".

08:33 Западное оружие, которое продолжает поступать в Украину, позволит вскоре освободить территории вокруг Николаева, Херсона и Харькова, считает экс-спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер: "Я думаю, что украинцы продвинутся и вернут контроль над территорией вокруг Николаева и в конце концов достигнут города Херсона на юге, а также отбросят дальше россиян от Харькова". Волкер признал, что в ближайшее время предстоят очень сложные бои, однако в боях с ВСУ "россияне действительно истощились".

08:30 МВД сообщает, что на месте ракетного удара в Кременчуге продолжаются спасательно-поисковые работы, задействовано 440 человек, в том числе 14 психологов. Известно о 18 погибших, один из них умер в больнице. Всего пострадало от удара 59 человек, 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения Кременчуга. Цифры не окончательные.

08:18 Украинские защитники остановили врага на четырех направлениях, в частности на Харьковском, Лисичанском и Запорожском. На Славянском направлении оккупанты были отброшены назад, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

07:45 Количество жертв ракетного удара по ТЦ в Кременчуге возросло до 18, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

07:32 В Минобороны США высоко оценили достижения украинских военных, которые малыми силами эффективно сдерживают армию РФ. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона: "С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, - это то, что мы все будем изучать в будущем".

07:07 Лидеры стран Большой семерки и представитель ООН осудили ракетный удар по гражданскому объекту и подчеркнули неотвратимость наказания военно-политического руководства России. Отреагировали на ракетный удар и другие мировые лидеры.

05:13 Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что с учетом собранных данных, в том числе об ударе по Кременчугу, подобные атаки россияне будут эскалировать.

Также эксперты сообщили, что за прошлые сутки армия РФ постепенно продвигалась юго-западнее Лисичанска вблизи трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью прервала украинские линии коммуникации с Бахмутом. В ходе наступательных действий к востоку от Бахмута войска РФ достигли умеренного продвижения. При этом украинские войска отразили наступление россиян к северу от Славянска.

Российские войска предприняли ограниченные и локализованные атаки вдоль линий фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись. Контрнаступления ВСУ вдоль южного направления продолжают заставлять РФ выбирать оборонные операции на линии столкновения.

01:46 По Кременчугу были выпущены россиянами две ракеты, одна - точно по ТЦ, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в ходе брифинга на месте трагедии поздно ночью. По его словам, был сигнал оповещения о воздушной тревоге, но не все сотрудники и посетители ТЦ вышли в укрытия. Те люди, которые были легко ранены или получили контузии, находились в укрытиях, рассказал министр. Атака беспрецедентна по количеству погибших и раненых в этой части Украины, подчеркнул Монастырский.

Он также рассказал, что за два дня Россия выпустила по стране около 100 ракет. Министр обратил внимание, что противник выбирает такие промежутки времени или такие места, где наибольшее скопление мирных людей.

Антон Геращенко сообщил, что вторая ракета попала в пустырь.

01:30 По предварительным данным, на момент попадания российской ракеты в ТЦ в Кременчуге там находилось около 200 человек. Об этом сообщил в эфире телемарафона пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, отвечая на вопрос о количестве эвакуировавшихся во время воздушной тревоги.

01:12 Любая попытка посягнуть на Крым будет расцениваться как объявление войны России, заявил Медведев: "Если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа".

00:55 Совет безопасности ООН во вторник, 28 июня, проведет заседание, посвященное войне в Украине. Заседание начнется в 22:00 по Киеву.