Война России против Украины - главные новости 29 июня. Хроника

23:45 В результате сегодняшних обстрелов Белопольской, Краснопольской и Великописаревской общин Сумской области два человека погибли, восемь получили ранения, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

23:38 Путин заявил, что цели "спецоперации" не изменились, но "тактика может быть разной". Конечные цели, по его словам, - "освобождение" Донбасса и "гарантии безопасности самой России". Также он прокомментировал ракетный удар по Кременчугу, заявив, что "нет там никакого теракта, ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит".

Комментируя заявления на Западе о том, что война в Украине должна быть завершена на поле боя, Путин заявил, что "надо относиться к этому как к факту", и для Москвы "не было неожиданностью, что они готовились с 2014 года". Также он подчеркнул, что призывы Запада продолжать боевые действия "подтверждают наши предположения, что благо Украины - не цель, а средство защиты их интересов".

Что касается членства Финляндии и Швеции в НАТО, то, по словам российского президента, в случае размещения в этих странах военной инфраструктуры НАТО "РФ вынуждена будет отвечать зеркально".

23:33 Зеленский анонсировал санкции против Сирии: "Россия все же выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это ничтожная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще больше".

23:30 Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что подписанный сегодня "транспортный безвиз" убирает барьеры для украинских перевозчиков в ЕС: "Именно такая задача у нашего государства сейчас - не терять ни одной недели в отношениях с Европейским Союзом. Мы постоянно будем, несмотря на эту войну, несмотря на все сложности, делать то, что приближает нас к полноправному членству в Евросоюзе".

23:14 Брэнсон поделился своими мыслями после посещения Украины: "Я хотел бы передать то, что, думаю, многие из нас чувствуют на Западе: каждый день украинцы борются и умирают за весь свободный мир. Самое меньшее, что может сделать остальной мир, - это оказывать нашу непоколебимую и безоговорочную поддержку до тех пор, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины. Все остальное было бы поражением - поражением не только права Украины свободно выбирать свою судьбу, но и верховенства права и суверенитета народов".

22:49 Украина получила 1,3 млрд долларов грантовой помощи от США в рамках пакета финансирования бюджета в 7,5 млрд долларов, сообщил Шмыгаль.

22:10 Пекин призвал G7 прекратить нападки и клевету по отношению к КНР, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. По его словам, G7 раздувает риторику в духе "демократия против автократии" и провоцирует конфронтацию, в полной мере доказывая, что Группа семи не намерена вести диалог и сотрудничество на основе равенства и уважения.

21:58 Подоляк прокомментировал итоги саммита НАТО: "Давая тяжелое оружие Украине, наши партнеры могут совершенно не бояться "российской военной машины". По хорошо известной традиции, любая машина, сделанная в России, быстро ломается, глохнет и превращается в металлолом. Доказано ВСУ".

21:47 НАТО готовился к противостоянию с Россией еще с 2014 года, заявил Столтенберг в Мадриде: "НАТО давно готовился к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса, и НАТО начал вкладывать больше денег в оборону".

21:29 В окрестностях Лисичанска идут бои, россияне пытаются штурмовать город, сообщил в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в Лисичанске остаются 15 тысяч человек, "тихая" эвакуация продолжается. Трасса Лисичанск-Бахмут из-за обстрелов не проездная, поэтому используются альтернативные маршруты.

21:20 Если подтвердится факт отправки сообщения о работе ТЦ Амстор во время воздушной тревоги, это будет фактом служебной халатности, сообщил начальник департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона: "Их действия привели к таким тяжким последствиям. Эти люди должны быть наказаны, соответственно, они будут привлечены к ответственности".

20:59 Путин не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем, заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс: "Мы и дальше находимся в ситуации, когда рассматриваем Путина и считаем, что у него есть по сути те же политические цели, которые были раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины".

По словам Гейнс, американская разведка разработала три возможных сценария дальнейшего развития войны в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятным она считает сценарий "погрязшего" конфликта, при котором РФ достигнет лишь незначительных завоеваний. Другие сценарии - масштабный прорыв России или успешная стабилизация линии фронта украинскими силами с возможными, но незначительными успехами в районе Херсона и других населенных пунктов юга Украины.

"Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно", - подытожила директор Национальной разведки США.

20:46 Предложенное Макроном Политическое сообщество ЕС должно включать в себя не только Европу, но и страны Северной Африки, заявил в Мадриде Джонсон. По его мнению, такое сообщество должно стать неким современным подобием Римской империи.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не станет присоединяться к новому сообществу.

20:44 Чехия планирует передать Украине два беспилотника собственного производства Bivoj, сообщило информагентство ČTK. БПЛА Bivoj предназначен для разведки, он оснащен высокоточной камерой видеонаблюдения, также может применяться для корректировки артиллерийской стрельбы.

20:42 По итогам саммита НАТО в Мадриде Украина получит больше нелетального оружия через трастовые фонды в сумме до 300 млн долларов, рассказал председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона. Другими важными решениями он назвал признание РФ угрозой (для чего развертывается восточный фланг) и перевооружение Украины согласно стандартам НАТО. Комментируя сегодняшний старт встречи президентов США и Турции, Чернев предположил, что будет найден компромисс по Сирии.

20:40 Зеленский встретился с Брэнсоном: "Визит британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в Украину - очередное напоминание, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать. Пообщались о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также о перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении".

20:16 Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание Зеленского Путину, сообщает Sky News. После встречи с Зеленским Видодо, который теперь отправляется в Москву, сказал, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня: "Несмотря на то, что этого очень трудно добиться, я выразил важность мирного решения... Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым я скоро встречусь.

20:11 Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20 в Индонезии в случае, если его посетит Путин: "Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды". Также британский премьер добавил, что будет "искренне удивлен", если Путин приедет лично.

20:05 Оккупационная "администрация" Херсона вместе с работниками ФБС РФ и местным коллаборантом захватили отдельные объекты, которые принадлежат Херсоноблэнерго и обеспечивают электричеством жителей области, сообщили в компании. Таким образом, Херсоноблэнерго частично утратило контроль над обслуживанием электросетей Херсонской области. Оккупационные власти сейчас оказывают давление на работников и заставляют сотрудничать с россиянами. Во время захвата предприятия оккупанты представили нового "руководителя" по фамилии Жаханович.

19:53 ВСУ обезвредили российские ДРГ на двух направлениях, армия РФ продолжает попытки блокировать Лисичанск, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

19:22 В селе Демидов Киевской области в результате удара молнии и детонации взрывного устройства разрушен мост через реку Ирпень, движение транспорта невозможно. Киевская областная военная администрация сообщила об одном погибшем и двух раненых.

19:16 Еврокомиссия обсуждает возможность исключить Калининградскую область из действия санкционного режима, предусматривающего ограничение транзита через Литву, чтобы не провоцировать эскалацию с Москвой, пишет Reuters.

18:59 С начала вторжения России в Украину в свои дома вернулись более 5,5 млн переселенцев из 11,7 млн, сообщила Международная организация по миграции.

18:57 Мининфраструктуры подписало соглашение с ЕС о либерализации автомобильных перевозок. Благодаря ему украинские перевозчики не будут нуждаться в разрешениях на выполнение двусторонних и транзитных перевозок по странам ЕС и смогут беспрепятственно доставлять грузы на европейские рынки, сообщило ведомство.

18:46 Одним из итогов встречи Большой семерки стала договоренность о введении потолка цен на российскую нефть, что, по мнению лидеров G7, сократит возможности финансирования войны России против Украины. Обсуждается такая же инициатива и в отношении российского газа. О том, что это значит, - в материале G7 вводит потолок цен на нефть РФ.

18:20 НАТО официально начал процесс вступления в альянс Финляндии и Швеции. Этому предшествовали долгие переговоры с Турцией, которая замедлила процесс интеграции скандинавских стран. В итоге Турция, Швеция и Финляндия достигли специальных договоренностей. О том, что удалось выторговать Анкаре, - в материале Расширение НАТО.

18:18 Замглавы ОП Игорь Жовква, который возглавляет делегацию Украины на саммите НАТО, заявил в Мадриде, что Украина уже сейчас совместима со стандартами альянса: "На сегодняшний день, во время войны, трудно утверждать, что Украина не отвечает стандартам НАТО - это касается стратегии или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но не с самой слабой. И мы доказываем, что каждый день мы являемся взаимосовместимыми со стандартами НАТО". Жовква подчеркнул, что членство в НАТО остается лучшей гарантией безопасности для Украины.

18:04 Отец "приговоренного" в "ДНР" к смертной казни марокканца обратился к Путину с просьбой поспособствовать его помилованию, сообщают российские СМИ.

18:02 Украина и Индонезия договорились ввести безвизовый режим между странами, сообщил Зеленский.

18:00 Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Индонезии Джоко Видодо, что участие Украины в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита: "Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите Группы двадцати. И, конечно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита".

17:58 Министр юстиции Турции Бекир Боздан заявил, что подписанный меморандум с Финляндией и Швецией "вовсе не означает, что процесс вступления двух скандинавских стран в Альянс завершен". По его словам, Турция "продолжит свою борьбу за то, чтобы эти страны перестали быть базой для террористических организаций, а также чтобы они вернули террористов, которых хочет Турция". В частности, теперь Анкара потребует выдачи Швецией и Финляндией 33 подозреваемых в терроризме.

17:47 Прокуратура сообщила о подозрении назначенной россиянами в Херсоне "главе комиссии" по проведению "референдума" о вхождении региона в состав РФ. По данным Офиса генпрокурора, коллаборантка ранее неоднократно участвовала в избирательных процессах по украинскому законодательству и возглавляла Херсонскую городскую избирательную комиссию. А в мае-июне она согласилась сотрудничать с назначенными РФ "властями" и добровольно заняла должность "председателя комиссии" по проведению "референдума" в Херсонской области.

17:33 В ходе очередного обмена военнопленными домой вернулись 144 украинских защитника - это самый масштабный обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников Азовстали, включая 43 военнослужащих полка Азов, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Всего освобождены 59 бойцов Нацгвардии, 30 - Военно-морских сил, 28 - ВСУ, 17 - Госпогранслужбы, 9 - Территориальной обороны, 1 - Нацполиции. Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.

17:28 Арахамия сообщил, что обсудил с Брэнсоном вопрос строительства нового самолета Мрия и перспективы сотрудничества в космической сфере. По его словам, Брэнсон "выразил готовность помогать всем, чем сможет, был приятно ошеломлен нашим оптимизмом и тем, что даже в такие трудные минуты мы думаем о том, как совершить скачок в авиакосмическом строительстве".

17:22 Подоляк заявил, что победа Украины - безусловная цель Запада: "Каждый день общаюсь с советниками, членами парламента и представителями западных стран и могу сказать одно. То, что Путин должен позорно проиграть эту войну, - абсолютный консенсус лидеров цивилизованного мира. Подчеркиваю еще раз: проигрыш РФ - безусловная цель цивилизованного мира ради прогрессивного развития человечества, а не возвращение в советские лагеря и холодные войны… Вопрос уступок и компромиссов не стоит. Стоит вопрос конкретных направлений, над которыми должны работать ради победы".

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина вернет временно оккупированные территории военным путем: "Это не "успокаивающая мантра" и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет. Все, что для этого нужно, - конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружения. Над этим и работаем".

17:14 Из Мариуполя в Россию были депортированы 466 человек при активном участии Международного Комитета Красного Креста, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, дом по адресу бул. Меотиды, 8, был полностью уничтожен российской артиллерией и авиацией, а выжившие 466 мариупольцев были депортированы россиянами в Новоазовск в течение 25 марта - 10 апреля. Позже из Новоазовска все они были вывезены в Чувашскую республику РФ - при активном участии МККК. По времени это совпадает с анонсом открытия лагеря МККК для беженцев из Украины в Ростовской области.

16:52 Повестки в армию посредством приложения Дія не выдают и не выдавать не будут, заявил Федоров и призвал не верить роспропаганде.

16:39 Столтенберг заявил, что НАТО сейчас сосредоточен на поддержке Украины: "Сейчас мы сосредоточены на поддержке Украины. Эта война, как и большинство других войн, когда-нибудь закончится за столом переговоров. Но важно, чтобы Украина смогла договориться на своих условиях. И поэтому мы знаем, что существует очень тесная связь между тем, чего они могут добиться за столом переговоров, и их силой на поле боя".

16:36 За два дня по Николаеву было выпущено 19 ракет. На сегодняшний день в городе и области ситуация еще опаснее, чем три недели назад, - регион обстреливают каждый день "в разы больше", заявил глава ОВА Виталий Ким. За 28 июня по области россияне выпустили 11 ракет, за 29 июня - восемь. Были попадания по жилым домам, стадиону, рынку, гаражному кооперативу, инфраструктурным объектам. По словам Кима, армия РФ обстреливает регион, "чтобы запугать местное население и деморализовать наших военных".

16:17 Семьям жертв и пострадавшим в результате обстрела ТЦ Амстор в Кременчуге выплатят материальную помощь, сообщил мэр Виталий Малецкий. Семьи каждого погибшего получат по 50 тысяч гривен, по 25 тысяч гривен будет выделено каждому пострадавшему, кто находится на стационарном лечении, и по 10 тысяч гривен - каждому, кто лечится амбулаторно и обратился за медицинской помощью.

16:14 Сирия решила признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", сообщают российские СМИ со ссылкой на сирийский МИД.

16:10 Саммит НАТО принял решение об усилении военной силы, увеличении восьми батальонных групп на востоке до бригад и сил реагирования с 40 до 300 тысяч.

16:08 Лидеры стран НАТО оставили стратегические ядерные силы альянса высшей гарантией безопасности союзников. В то же время НАТО считает, что обстоятельства, при которых альянсу, возможно, придется применить ядерное оружие, крайне маловероятны.

16:06 Новая стратегическая концепция НАТО гласит, что альянс хочет сохранить каналы связи с Россией для снижения рисков, но не считает более Москву своим партнером. Там также указано, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РФ, но усиливает свои возможности для ее сдерживания. При этом сближение Китая и России противоречит интересам НАТО, гласит документ.

16:03 Соединенные Штаты вместе с союзниками за 100 дней заблокировали и заморозили российские активы на 330 млрд долларов, сообщил Минфин США.

16:01 Мадрид стал первым испанским городом-побратимом Киева, соответствующий меморандум подписали мэры городов, сообщил Кличко.

15:59 В коммюнике саммита НАТО также сказано, что "Китай бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах".

15:43 Зеленский в обращении к саммиту НАТО заявил, что настоящей целью вторжения России в Украину является захват и порабощение стран, бывших ранее в зоне влияния Москвы: "Она город за городом хочет поглотить так всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это - истинная цель России. Вопрос - кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ - все они. Цели России известны. Они очевидны. Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву - не как на члена вашего альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую, они снова хотят еее поработить".

15:39 Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. В декларации саммита Россию назвали самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса.

Также страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс и утвердили пакет помощи Украине, включающий ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности.

15:24 Сегодня утром в результате вражеских обстрелов в Изюмском районе погиб один человек, еще один получил ранения. Днем в Чугуевском районе ранения получили четыре мирных жителя, среди них 11-летняя девочка, сообщает Харьковская ОВА.

15:19 Северодонецкая ТЭЦ практически полностью уничтожена российскими войсками, сообщает Энергоатом.

15:07 Россияне выпустили по Одесской области ракету, ее сбили силы ПВО, сообщает Оперативное командование Південь. Ракета Х-22 была выпущена из самолета Ту-22 со стороны Черного моря. ПВО сбила ее над полями Одесского района, разрушений и пострадавших нет.

14:52 НАТО готов вернуться к рассмотрению вопроса о вступлении Украины после ее победы в войне с Россией, заявил представитель альянса во время саммита в Мадриде: "Сейчас фокус украинского правительства - выиграть войну. И это то, что мы полностью поддерживаем. И когда Украина захочет снова поговорить о следующих шагах, мы вернемся к этому вопросу. Сейчас фокус всех нас на том, чтобы внести наибольший вклад, который помог бы Украине на поле боя против российских захватчиков. И когда Украина будет готова вернуться к вопросу временных промежутков… И, опять же, это решать Украине. Однако фокус сейчас - выиграть войну".

14:47 Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон посетил Гостомель, сообщает руководитель местной поселковой администрации Тарас Думенко. Миллиардер интересовался аэродромом ГП Антонов и возможностью его восстановить.

14:44 Россияне готовят провокацию на Запорожской АЭС - они хотят обвинить украинских атомщиков в том, что те хранят оружие на территории станции, сообщил Энергоатом. Так, оккупанты задержали нескольких работников и пытками требуют, чтобы те "признались" в том, что в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие.

Россияне настаивают, что нужно осушить охлаждающие бассейны, чтобы проверить чаши, и остановить наносы, подающие воду в системы безопасности энергоблоков. Энергоатом заявляет, что во время "проверки" россияне могут забросить в бетонные чаши взрывчатку, несдетонировавшие снаряды и другое оружие, а затем обвинить в этом работников ЗАЭС.

14:40 ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против России, полученный 23 июня. Глава ЕСПЧ Роберт Спано передал дело в четвертую секцию суда и проинформировал об этом Россию. Этому делу предшествовали четыре других представления Украины и около 8500 индивидуальных жалоб. Украина обвиняет Россию в нарушении целого ряда прав, зафиксированных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

14:37 Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в ответ на усиление военного присутствия США в Европе "примет компенсирующие меры, возможности и ресурсы у нас есть".

14:32 Великобритания ввела санкции против 12 россиян и восьми компаний. В их числе - олигарх Владимир Потанин, начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, а также Московский индустриальный банк.

14:29 Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал видео последствий утреннего ракетного удара по пятиэтажному дому. От попадания ракеты в одном из подъездов разрушены квартиры от третьего до пятого этажа. От ударной волны и обломков повреждены и близлежащие жилые дома.

14:27 Одесская ОВА с 30 июня 2022 года запрещает использование и продажу на территории Одессы и области пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса. Также запрещается эксплуатация транспортных средств, используемых в несанкционированных авто- и мотосоревнованиях.

14:14 Зеленский в обращении к саммиту НАТО призвал "найти место" для Украины в общем пространстве безопасности: "Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь - турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?"

14:07 Норвегия снимет с хранения и передаст Украине три установки MLRS M270, сообщило Минобороны страны.

13:43 Зеленский обратился к участникам саммита НАТО в Мадриде: "Помочь Украине сейчас закончить эту войну победой на поле боя, то есть дать реально сильный ответ на действия России - это то, что нужно и нам, и каждому из ваших государств, и всему альянсу, всему евроатлантическому сообществу. Если вы действительно определяете Россию своей главной угрозой, вы должны полностью поддержать ее главную, первую мишень. Это не война России только против Украины, это война за право диктовать условия в Европе. За то, каким будет будущий мировой порядок. Поэтому поддержать именно Украину и сейчас оружием, финансами и политически такими санкциями против России, которые остановят ее способность оплачивать войну, - это абсолютная необходимость.

Цели Украины абсолютно совпадают с целями альянса. Мы заинтересованы в безопасности и стабильности на Европейском континенте, в мире. Мы заинтересованы, чтобы жизнь народов определялась не пресловутой мюнхенской речью одного лидера, а международным правом. Мы заинтересованы, чтобы не было никаких "серых" зон и территорий тотальной войны, где не остается ничего, кроме развалин. Также и НАТО в этом заинтересовано".

13:17 Чтобы компенсировать отказ от поставок российского газа, странам ЕС понадобится не менее трех лет, говорится в докладе Fitch Ratings. Наиболее зависимы от российского газа Словакия, Венгрия и Чехия, отмечают аналитики.

13:03 НАТО будет поставлять оружие Украине настолько долго, насколько это будет необходимо, заявил Шольц в Мадриде. Кроме оружия члены альянса будут продолжать поставки Киеву финансовой и гуманитарной помощи.

12:53 Российские войска утром выпустили по Николаеву минимум 11 ракет, сообщила глава облсовета Анна Замазеева. По предварительной информации, в результате попадания в многоэтажку погибли четыре человека, пятеро ранены. Спасательная операция продолжается, под завалами остаются люди.

12:49 Голопристанского городского голову Александра Бабича и Станиславского сельского голову Ивана Самойленко удалось вернуть из российского плена, сообщили в Ассоциации городов Украины. Александра Бабича оккупанты похитили 28 марта, Ивана Самойленко - 24 июня. Еще четыре городских головы остаются в плену, их судьба неизвестна.

12:43 США ввели санкции против пяти китайских компаний за поддержку российской армии. Как заявил замминистра торговли Алан Эстевес, это решение "посылает мощный сигнал юридическим и физическим лицам по всему миру: если они будут пытаться поддерживать Россию, США отрежут их от своего рынка".

12:41 Обучать новобранцев для фронта или резервов на территории Украины становится все сложнее из-за российских обстрелов, рассказал Арестович: "В Украине нет безопасных мест. Российские крылатые ракеты всегда долетают - сбить их все невозможно. Сбить носители мы не можем. Наносятся постоянные удары по учебным центрам".

Поэтому, по словам советника главы ОП, сконцентрировать одновременно большое количество военных в учебных центрах сложно. Британия предложила подготовить 10 тысяч бойцов, но базовая стандартная качественная пехотная подготовка занимает четыре месяца.

12:37 Коллаборант оккупантов Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о начале подготовки к "референдуму" о присоединении к России: "Да, мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И, как ни странно, Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом". При этом дату "голосования" представитель оккупационной "власти" не назвал.

12:24 Байден заявил о намерении создать постоянный штаб одного из армейских корпусов США в Польше.

12:23 Резников сообщил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином: "Накануне саммита НАТО у меня был телефонный разговор с моим другом Ллойдом Остином III. Он подтвердил твердую поддержку НАТО в борьбе Украины за свободу и независимость. Мы также обсудили очередной пакет военной помощи Украине от стран-членов НАТО. Продолжение следует".

12:17 Зеленский заявил в интервью NBC, что зверства российских войск являются следствием информационной политики РФ: "Руководство повлияло на это. Эти люди не свободны. Они не выбирают, что смотреть, что читать. Они живут в информационном лесу, глухом и темном. И даже не понимают, как развивается цивилизация. И им рассказывают, что они - сверхнация. То же, что было у нацистов. Все остальные - второй, третий, пятый сорт, как в мясной лавке. Информационная политика всегда идет от руководства. Руководитель не говорит им - идите, насилуйте. Руководители сделали из них тех людей, которые способны на эти страшные шаги".

11:50 СБУ допросила российского моряка, который после крушения крейсера Москва перешел в пехоту. Он участвовал в попытке спасения флагмана ЧФ РФ в апреле: "Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на Москве, и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался".

11:47 Зеленский заявил в интервью NBC, что, невзирая на нарастание усталости мира от войны, цивилизованный мир не может позволить себе допустить, чтобы Украина проиграла: "Мы не имеем права проиграть... Если мы проиграем, кто бы и что там ни говорил, тогда проиграет демократия, а значит, проиграют США. Проиграют европейские государства, которые декларируют те ценности, о которых мы так много все говорим".

"Война точно закончится. Я уверен, что она закончится победой Украины. Как бы там ни было. Как бы тяжело ни было. Мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли. А чем еще может закончиться война? Только так", - подчеркнул президент и призвал союзников больше поддерживать Украину, потому что "мы не сможем победить одни".

11:43 Байден сообщил, что США направят в Британию две дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения F-35, усилят силы ПВО в Германии и Италии, увеличат число базирующихся в Испании эсминцев с четырех до шести.

11:28 Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что там, где Украина теряет один танк, Россия теряет пять: "Нужно понять, что не только мы теряем. Там, где мы теряем один танк, - они теряют пять. Вот так мы боремся, но нам сложно. Потому что, опять-таки, другие цифры. На один наш танк у них десять танков, на одного нашего бойца - десять их военных. Их в десять раз больше, и это очень сложно".

11:26 Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в Мадриде, что мирные переговоры с Россией возможны только после ее поражения в Украине: "Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе".

Она подчеркнула, что не считает возможным вести переговоры с РФ, пока ее войска остаются в Украине: "Есть люди, которые говорят, что есть возможности для переговоров сейчас, в то время как Россия еще в Украине. Но я думаю, что это принесет фальшивый мир. Это приведет к дальнейшей агрессии в будущем. Мы должны выучить уроки прошлого - ошибки минского протокола, к примеру, который не смог обеспечить длительный мир в регионе".

11:21 Оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя и пытаются вербовать эвакуированных граждан. Как сообщает ГУР МО Украины, с целью сбора данных организован прием заявок о поврежденном имуществе. В заявках граждане в обязательном порядке должны указать, что имущество якобы было повреждено в результате обстрелов ВСУ.

Также необходимо перечислить всех владельцев жилья и зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания. Если зарегистрированные в доме граждане выехали на подконтрольную Украине территорию или за границу (кроме РФ и РБ), то людей, которые подали заявки, вызывают на допрос и в дальнейшем требуют установить связь с уехавшими и попытаться принудить их к сотрудничеству с оккупантами.

При этом процесс восстановления жилых помещений до сих пор не начался, никакие компенсации не выплачиваются, варианты для переселения в другое жилье не предоставляются. Тем, кто потерял жилье, предлагают переселиться в жилье местных жителей, которые уехали из города.

11:14 Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Николаеве возросло до четырех человек, сообщили в ГСЧС.

11:12 Украина не отказывается от идеи вступать в НАТО, заявил Кулеба в интервью французской радиостанции RFI: "Почему бы нет? Вопрос вступления в НАТО прописан в Конституции. Кроме того, структура альянса является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве".

11:11 "Приговоренный" к смертной казни в "ДНР" британец Шон Пиннер подал кассационную жалобу на это решение, сообщила адвокат военнопленного Юлия Церковникова: "Мы подали кассационную жалобу, срок рассмотрения - два месяца. Если ее отклонят, мы будем писать прошение о помиловании. Клиент просит, я обязана".

11:09 Польша включила антивоенный симулятор выживания This War of Mine во внеклассную программу. Для учителей уже подготовлен детальный план лекций, сообщило Министерство образования и науки страны. Игра This War of Mine вышла в 2014 году, в ее основе - осада Сараево во время войны в Югославии. Пользователи играют за гражданское население, которое пытается выжить в условиях боев.

11:07 Франция передаст Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar, сообщил министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню. При этом сроки поставок он не уточнил. САУ поступят в дополнение к 12 гаубицам, которые поставили ранее.

11:03 Британская разведка сообщает, что российские войска продолжают постепенно наступать и пытаются оцепить Лисичанск. С 25 июня они продвинулись еще на 2 км в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода к югу от города. Аналитики полагают, что Россия продолжит наносить удары и будет пытаться помешать украинским военным пополнять запасы. Нехватка в РФ современного высокоточного ударного оружия, скорее всего, приведет к тому, что среди гражданского населения будут новые жертвы.

10:56 Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила информацию СМИ о том, что Берлин не хочет отказываться от Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года: "У нас есть новая стратегическая концепция здесь, на саммите НАТО, которую мы примем. Мы сталкиваемся с этой новой горькой реальностью, заключающейся в том, что теперь мы должны быть в состоянии защитить себя от РФ, если это произойдет... Но мы всегда давали понять, будучи федеральным правительством Германии, что мы, например, не хотим денонсировать Основополагающий акт Россия-НАТО".

10:52 Столтенберг подтвердил, что Россия в новой Стратегической концепции альянса будет названа главной угрозой безопасности, а сама концепция "станет чертежом, как привести альянс в будущий более конкурентный и опасный мир и как обеспечить в нем безопасность НАТО и почти миллиарда его граждан".

Также генсек сообщил, что расширение сил реагирования НАТО с 40 до 300 тысяч состоится в следующем году. Эти силы будут оплачиваться и организованы своими странами НАТО, они будут размещены в своих странах, но будут предназначены для обороны конкретных территорий. Кроме того, будет размещено большое количество тяжелого вооружения и снаряжения, а также склады на этих территориях.

10:48 Джонсон заявил в интервью ZDF, что действия Путина по отношению к Украине - "прекрасный пример токсичной маскулинности".

10:46 НАТО заявил Зеленскому, что Россию нужно победить военным путем, сообщил на саммите альянса в Мадриде премьер Бельгии Александр де Кро: "У нас была возможность пообщаться с президентом Зеленским... Мы четко дали понять: эта война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и украинское население насколько это возможно, чтобы победить на поле боя против российской агрессии".

10:43 Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что норвежский суверенитет над Шпицбергеном "под большим вопросом" после отказа пропустить туда российские грузы. Накануне правительство Норвегии сообщило, что присоединилось к пятому пакету санкций ЕС против России и закрывает границу с РФ для наземного транспорта и свои порты. Для грузовиков и легковых автомобилей из России будет закрыт единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе - Стурскуг.

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что Осло нарушило Парижский договор 1920 года, согласно которому стороны, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном на условии, что ввоз грузов стран-участниц соглашения не будет подвергаться ограничениям.

10:29 В Днепре в результате вчерашнего ракетного удара ранены семь человек, среди них шестилетний мальчик - его задело осколком от разбитого взрывом оконного стекла, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

10:26 В Кременчуге спасатели обследовали и разобрали обломки строительных конструкций на 75% общей площади торгового центра, уничтоженного российской ракетой. В результате обстрела ТЦ Амстор погибли 18 человек (из которых один умер в больнице), при разборе завалов обнаружено восемь фрагментов человеческих тел, сообщает ГСЧС. За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы.

10:17 Кулеба призвал партнеров отключить от SWIFT Газпромбанк, который Россия использует и для получения платы за нефть и газ, и для выплат зарплат своим военным.

09:54 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении новой помощи Украине на сумму 151,7 млн ​​канадских долларов (около 117,7 млн долларов США). Канада также предоставит Украине кредит в размере 200 млн через МВФ. Средства будут направлены на гуманитарную помощь, сельскохозяйственные решения, разминирование, а также на установление ответственности за нарушения прав человека.

09:49 НАТО сегодня на саммите в Мадриде примет Швецию и Финляндию в альянс, заявил Столтенберг.

09:47 Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что сдавшихся в плен бойцов Азовстали обменивать не будут: "Решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: сдадимся - и к семьям. Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО. Сейчас две тысячи таких бойцов, вчера приехавших. Работаем с ними подробно и обстоятельно".

09:28 В Харькове россияне обстреляли Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы, пострадали шесть человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В области в течение суток армия РФ обстреливала Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы - два человека погибли, трое ранены.

09:10 Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что уже едет в поезде в Киев. Одной из основных тем, которые будут обсуждать Видодо и Зеленский, станет ноябрьский саммит G20.

09:07 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 29 июня. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

личного состава - около 35 450 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1572 (+5),

боевых бронированных машин - 3720 (+16),

артиллерийских систем - 781 (+3),

РСЗО - 246 (+3),

средств ПВО - 103 (+1),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 185 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 640 (+4),

крылатых ракет - 142 (+3),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9),

специальной техники - ​​61 (+0).

09:02 Более 20 жителей Лисичанска ранены в результате обстрела российскими кассетными снарядами, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Среди раненых есть дети 14 и 15 лет.

08:48 Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс исключила возможность того, что Лондон станет частью Европейского политического сообщества, создание которого инициировал Макрон. Представляя новое сообщество в качестве альтернативы членству в ЕС, Макрон отмечал, что эта идея может объединить страны со схожими с ЕС ценностями в области торговли, верховенства права и свободы передвижения от "Великобритании до Украины".

08:44 Основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения Лисичанска. Враг с частичным успехом наступает на Бахмутском направлении и ведет штурм на Славянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. У границы Украины россияне разворачивают РСЗО Град для нанесения ударов по Сумской области.

08:36 Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинская оборона Северодонецка дорого обошлась россиянам, несмотря на новую тактику Москвы, направленную на ограничение российских потерь. Российским силам, ведущим наступление в Северодонецке, понадобится время для восстановления боеспособности перед тем, как участвовать в Лисичанском штурме. При этом местонахождение и численность российских войск, захвативших Северодонецк, остаются неясными.

Аналитики считают, что украинские силы, вероятно, отходят, что может включать отход из Лисичанска и Луганской области в ближайшем будущем. Киев может продолжать такой подход, пока российская атака не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль более прямой линии, усеянной укрепленными городами и поселками.

08:32 Ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также он сообщил, что сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчоярка - Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.

08:23 Число жертв после удара по многоэтажке в Николаеве выросло до трех, пять человек ранены, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

07:55 Россияне утром нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Николаеве, известно о двух погибших и трех раненых, также пострадал спасатель ГСЧС, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

07:21 На юге Украины ВСУ нанесли пять авиаударов, ликвидировав 22 российских солдата, РСЗО Ураган и два склада боеприпасов, сообщило ОК Південь. По данным командования, россияне атаковали парой ударных вертолетов Ка-52 окраины Александровки в Херсонской области, в ответ ВСУ пять раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей.

07:13 В Днепре под завалами здания автотранспортного предприятия, уничтоженного вражеской ракетой, спасатели обнаружили двоих погибших - мужчину и женщину. Они не были военными, там было мирное предприятие, где работали мирные люди, подчеркнул глава ОВА Валентин Резиченко. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки ракеты Калибр. Накануне враг направил по Днепропетровской области шесть таких ракет, четыре из них удалось сбить.

07:09 Партизанское движение в Мелитополе работает в тесной коммуникации с ВСУ. Оккупанты и коллаборанты боятся выходить из дома и заходить в подъезд, рассказал мэр города Иван Федоров.

06:47 Руководство Украины специально складирует поставляемое Западом оружие в центрах крупных городов, прикрывая его как щитом мирными гражданами, заявил на заседании Совбеза ООН российский дипломат Дмитрий Полянский.

01:38 В Совбезе ООН осудили гибель людей из-за российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге: "Мы решительно осуждаем гибель мирных жителей в результате этих ракетных обстрелов, в частности, обстрела переполненного торгового центра в Кременчуге Полтавской области Украины. Этот удар представлял собой вопиющее нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданское население".

Также СБ ООН осудил активизацию российских ракетных ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры 25-27 июня. Страны подчеркнули необходимость расследования и привлечения к ответственности нарушителей международного гуманитарного права и лиц, совершивших военные преступления.