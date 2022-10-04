Как подготовить дом, авто и тревожный чемодан к чрезвычайной ситуации

Помните! В случае военных действий полностью или частично могут быть заблокированы снабжение электроэнергией, водой, газом, теплом, работа телефонной, мобильной связи, Интернета, банкоматов и банковских терминалов, магазинов и аптек.

Как подготовить собственное жилье

В случае чрезвычайной ситуации ряд заведений, таких как магазины, аптеки, банки могут быть закрыты. Позаботьтесь о том, чтобы дома был запас пищи, воды, медикаментов, наличных денег и нужных вам вещей. Советы по этому поводу ищите в этой статье в разделах «Как подготовить запас воды», «Какими продуктами питания запастись для дома и тревожного чемодана», «Как подготовить аптечку».

Проверьте, есть ли у вас:

запас продуктов длительного хранения;

питьевая и техническая вода;

аптечка;

наличные деньги;

фонарики, запасные батарейки к ним, свечи;

газовая горелка с запасными баллонами для приготовления пищи;

огнетушитель;

теплые одеяла, спальные мешки, термобелье (в случае холодного времени года);

тревожный чемодан на случай эвакуации или перехода в укрытие;

Если вы живете в частном доме, оборудуйте самое простое укрытие в собственном подвале.

Предложите соседям старшего возраста или людям, которые не могут самостоятельно передвигаться, помощь в подготовке дома, тревожного чемодана, при необходимости проведите в укрытие.

Обратите внимание на то, что животных запрещено брать с собой в укрытие. По возможности заранее договоритесь с друзьями или членами семьи, живущими в безопасном месте, о передаче им животных. Если это невозможно, попытайтесь договориться о том, чтобы взять их с собой в укрытие. При этом позаботьтесь, чтобы пребывание в укрытии было комфортным как для окружающих, так и для самих животных, подготовив для них переноску, корм, воду, гигиенические средства, намордник и т.д.

Как подготовить запас воды

Рассчитайте запас для использования на дому в соответствии с количеством членов вашей семьи. Одному взрослому человеку нужно в сутки:

3 литра питьевой воды (включая жидкость, потребляемую с пищей);

10-12 литров для гигиены и приготовления пищи.

Убедитесь, что у вас есть запас воды для себя и семьи не менее, чем на 72 часа.

Если вы не уверены в качестве питьевой воды, советуем иметь дома средства для дополнительной очистки – фильтр-кувшин для механической очистки воды или таблетки для быстрого обеззараживания воды.

Как подготовить автомобиль

Если у вас есть авто, заранее проверьте:

его техническую исправность

заполнен ли бак топливом

срок годности страхового полиса

наличие дополнительного топлива в канистрах

Какими продуктами запастись для дома и тревожного чемодана

Позаботьтесь о продуктах питания длительного хранения. При необходимости их можно взять с собой в укрытие. Желательно, чтобы эти продукты не нуждались в большом количестве воды для приготовления.

Также подумайте, какие продукты употребляете вы и ваша семья. Сделайте трехдневный запас продуктов для дома.

Даже в условиях отсутствия электричества держите пищу в холодильнике: он еще несколько часов после отключения будет сохранять холод. Старайтесь как можно меньше открывать дверцу. Сначала съешьте скоропортящиеся продукты.

Если на улице низкая температура, еду можно держать на улице.

Продукты для тревожного чемодана:

сублимированные продукты (каши, супы, лапша)

консервы мясные, рыбные, овощные

хлебцы и печенье

орешки

шоколад

сухофрукты

Как подготовить аптечку



Подготовьте две аптечки – одну для чрезвычайных ситуаций (например, на случай ранения), вторую для своих бытовых нужд (обезболивание, устранение симптомов отравления, устранение аллергических реакций).

Аптечка для чрезвычайных ситуаций:

клапан с плёнкой для проведения искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения (турникет или кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством);

хлоргексидин или спирт для дезинфекции ран;

санитайзер для рук, спиртовые салфетки;

марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты;

эластичные бинты с возможностью фиксации;

2 пары резиновых перчаток;

специальные атравматические ножницы для быстрого разрезания одежды на пострадавшем;

большой кусок ткани, которым можно будет зафиксировать конечность пострадавшего;

термоодеяло.

Не кладите в аптечку те средства и лекарства, которыми вы не умеете пользоваться. Если же хотите их взять, узнайте заранее, как правильно их применять.

Сохраните рецепты для вашего лекарства (следите за сроком годности), а также имена и телефонные номера ваших врачей.

Аптечка для бытовых нужд:

пластыри разных размеров;

активированный уголь от интоксикации;

препарат для понижения жара;

препарат для обезболивания;

противоаллергический препарат;

лекарство от диареи;

лекарство от желудочной инфекции;

капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;

лекарство, которое вы принимаете (по меньшей мере на неделю) с описанием способа применения и дозы;

запас масок.



Настоятельно рекомендуем вам пройти обучение по оказанию первичной медицинской помощи. В случае возникновения кровотечения, травм, ожогов и т.д. используйте инструкции и советы проверенных Telegram-каналов и ботов. Ознакомьтесь с их содержанием заранее.

Советы от председателя Всеукраинского Союза Парамедиков по вопросам неотложной помощи Ярослава Вуса.

Telegram-бот со структурированными советами по первичной помощи Джгут 2.0. Перша допомога Fast AID bot 2.0.

Что положить в тревожный чемодан



Тревожным чемоданом называют крепкий большой удобный рюкзак или сумку. Составьте необходимый минимум одежды, предметов гигиены, лекарств, инструментов и продуктов. Тревожный чемодан нужен для быстрой эвакуации, чтобы вы не тратили время на сбор вещей.

В чемодан положите:

паспорт и копии всех необходимых документов в полиэтиленовой упаковке;

деньги (банковские карты и наличные деньги; распределите банкноты по разным местам);

бумажную версию COVID-сертификата

ключи от квартиры и машины;

карту местности, а также информацию о способе связи и оговоренном месте встречи вашей семьи;

зарядные устройства для мобильных телефонов и павербанки (портативные зарядные устройства);

небольшой радиоприемник;

фонарик, спички, зажигалку, свечи;

запасной кнопочный телефон; комплект раций;

компас, электронные часы (лучше водонепроницаемый);

запасные батареи;

многофункциональный инструмент (мультитул), имеющий лезвие ножа, шило, отвертку, ножницы и т.п.;

острые нож, топор;

сигнальные средства: свисток, файер;

пакеты для мусора;

рулон широкого скотча;

блокнот, ручку, карандаш или маркер;

таблетки для очищения воды;

нити, иглы;

шнур синтетический толщиной 4-5 мм, около 20 м длиной;

аптечку;

теплую одежду;

нижнее белье и носки;

надежную удобную обувь, желательно влагостойкую;

палатку, каремат, спальник (если позволяет место);

гигиенические средства;

посуду (котелок, флягу, ложку, кружку);

два литра питьевой воды на одного человека (такое количество должно покрыть вашу минимальную потребность на двое суток, и при этом не сделает ваш тревожный чемодан слишком тяжелым);

продукты питания на два дня;

отсканированный архив фотографий и документов.



Положите в верхний или боковой карман записку с вашим именем и контактами на случай, если вы потеряете рюкзак. По возможности, возьмите с собой фотографии родных или тех, с кем вы будете постоянно рядом – это поможет вам их отыскать, если группа разделится.

После того, как упакуете вещи, попробуйте поднять рюкзак и пройтись с ним. Если он тяжеловат, обязательно оптимизируйте его содержимое: важно донести его до укрытия без проблем.

В рюкзак и карман одежды ребенка положите записки с именем, годом рождения, домашним адресом, запланированным местом назначения и информацией о родителях – имена и контакты. Объясните ребенку, когда и как использовать эту записку.

Как договориться с родственниками и близкими о плане действий

Обсудите с родными и близкими все возможные сценарии: на случай, если вся семья будет вместе дома, и на случай, если кто-нибудь из членов семьи будет отсутствовать.

Чрезвычайная ситуация может случиться, когда вы будете в разных местах. Поэтому заранее договоритесь о месте встречи, маршрутах и общем плане действий. Согласуйте, каким образом вы будете контактировать, если пропадет связь (подготовьте рации, договоритесь, где оставите записку с информацией либо встретитесь).

Подготовьте список важных номеров каждому из членов семьи: запишите его или распечатайте. Пусть каждый носит это с собой.

Как позаботиться о домашних животных

подготовьте запас сухого корма и воды;

подготовьте переноску, поводок , намордник ;

убедитесь, что есть прививка от бешенства ;

положите в чемодан паспорт животного;

сделайте жетон с именем животного и контактами хотя бы двух человек;

возьмите базовое лекарство для животного.



Обратите внимание на то, что животных запрещено брать с собой в укрытие. По возможности заранее договоритесь с друзьями или членами семьи, живущими в безопасном месте, о передаче им животных.