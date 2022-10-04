Как подготовить дом, авто и тревожный чемодан к чрезвычайной ситуации

Помните! В случае военных действий полностью или частично могут быть заблокированы снабжение электроэнергией, водой, газом, теплом, работа телефонной, мобильной связи, Интернета, банкоматов и банковских терминалов, магазинов и аптек.
Проверьте, есть ли у вас:
Если вы живете в частном доме, оборудуйте самое простое укрытие в собственном подвале.
Предложите соседям старшего возраста или людям, которые не могут самостоятельно передвигаться, помощь в подготовке дома, тревожного чемодана, при необходимости проведите в укрытие.
Обратите внимание на то, что животных запрещено брать с собой в укрытие. По возможности заранее договоритесь с друзьями или членами семьи, живущими в безопасном месте, о передаче им животных. Если это невозможно, попытайтесь договориться о том, чтобы взять их с собой в укрытие. При этом позаботьтесь, чтобы пребывание в укрытии было комфортным как для окружающих, так и для самих животных, подготовив для них переноску, корм, воду, гигиенические средства, намордник и т.д.
Рассчитайте запас для использования на дому в соответствии с количеством членов вашей семьи. Одному взрослому человеку нужно в сутки:
Убедитесь, что у вас есть запас воды для себя и семьи не менее, чем на 72 часа.
Если вы не уверены в качестве питьевой воды, советуем иметь дома средства для дополнительной очистки – фильтр-кувшин для механической очистки воды или таблетки для быстрого обеззараживания воды.
Если у вас есть авто, заранее проверьте:
Позаботьтесь о продуктах питания длительного хранения. При необходимости их можно взять с собой в укрытие. Желательно, чтобы эти продукты не нуждались в большом количестве воды для приготовления.
Также подумайте, какие продукты употребляете вы и ваша семья. Сделайте трехдневный запас продуктов для дома.
Даже в условиях отсутствия электричества держите пищу в холодильнике: он еще несколько часов после отключения будет сохранять холод. Старайтесь как можно меньше открывать дверцу. Сначала съешьте скоропортящиеся продукты.
Если на улице низкая температура, еду можно держать на улице.
Продукты для тревожного чемодана:
Подготовьте две аптечки – одну для чрезвычайных ситуаций (например, на случай ранения), вторую для своих бытовых нужд (обезболивание, устранение симптомов отравления, устранение аллергических реакций).
Аптечка для чрезвычайных ситуаций:
Не кладите в аптечку те средства и лекарства, которыми вы не умеете пользоваться. Если же хотите их взять, узнайте заранее, как правильно их применять.
Сохраните рецепты для вашего лекарства (следите за сроком годности), а также имена и телефонные номера ваших врачей.
Аптечка для бытовых нужд:
Настоятельно рекомендуем вам пройти обучение по оказанию первичной медицинской помощи. В случае возникновения кровотечения, травм, ожогов и т.д. используйте инструкции и советы проверенных Telegram-каналов и ботов. Ознакомьтесь с их содержанием заранее.
Советы от председателя Всеукраинского Союза Парамедиков по вопросам неотложной помощи Ярослава Вуса.
Telegram-бот со структурированными советами по первичной помощи Джгут 2.0. Перша допомога Fast AID bot 2.0.
Тревожным чемоданом называют крепкий большой удобный рюкзак или сумку. Составьте необходимый минимум одежды, предметов гигиены, лекарств, инструментов и продуктов. Тревожный чемодан нужен для быстрой эвакуации, чтобы вы не тратили время на сбор вещей.
В чемодан положите:
Положите в верхний или боковой карман записку с вашим именем и контактами на случай, если вы потеряете рюкзак. По возможности, возьмите с собой фотографии родных или тех, с кем вы будете постоянно рядом – это поможет вам их отыскать, если группа разделится.
После того, как упакуете вещи, попробуйте поднять рюкзак и пройтись с ним. Если он тяжеловат, обязательно оптимизируйте его содержимое: важно донести его до укрытия без проблем.
В рюкзак и карман одежды ребенка положите записки с именем, годом рождения, домашним адресом, запланированным местом назначения и информацией о родителях – имена и контакты. Объясните ребенку, когда и как использовать эту записку.
Обсудите с родными и близкими все возможные сценарии: на случай, если вся семья будет вместе дома, и на случай, если кто-нибудь из членов семьи будет отсутствовать.
Чрезвычайная ситуация может случиться, когда вы будете в разных местах. Поэтому заранее договоритесь о месте встречи, маршрутах и общем плане действий. Согласуйте, каким образом вы будете контактировать, если пропадет связь (подготовьте рации, договоритесь, где оставите записку с информацией либо встретитесь).
Подготовьте список важных номеров каждому из членов семьи: запишите его или распечатайте. Пусть каждый носит это с собой.
Обратите внимание на то, что животных запрещено брать с собой в укрытие. По возможности заранее договоритесь с друзьями или членами семьи, живущими в безопасном месте, о передаче им животных.