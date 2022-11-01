Илья Ганцевский из Керчи: «ФСБшник мне сразу заявил, что президент РФ Путин разрешил ему без суда и следствия убивать таких, как я»

После антивоенных публикаций к нему домой пришли сотрудники ФСБ. Молодой человек рассказал ASTRA о пытках, подбросе наркотиков и побеге из под домашнего ареста.

Житель украинского города Керчь, на полуострове Крым, Илья Ганцевский с началом полномасштабного вторжения в Украину регулярно публиковал в Instagram антивоенные посты. Несмотря на то, что еще в студенчестве молодой человек состоял в молодежной провластной организации «Молодая гвардия», сейчас он выступает против войны, и во власти РФ, как утверждает, полностью разочаровался.



Илья Ганцевский

«12 апреля я вышел из дома, мне нужно было поехать в Темрюк — в РФ. Я купил билет, а они, видимо, уже об этом знали. Я только выхожу из дома, подъезжает белый «УАЗ Патриот» без номеров, вылетают три человека в камуфляже и в масках. Без опознавательных знаков, без шевронов. Непонятно было, МВД это или ФСБ. Валят меня на землю, начинают бить. Я им кричу, что я не оказываю сопротивления, они меня не слышат. Через минуты две они меня поднимают, достают все из карманов, как позже выяснилось — ещё и кладут. И после этого меня сажают в машину и спрашивают: «Знаешь, за что задержан?». Я уже обрадовался, что я хотя бы задержан, ибо на них никаких опознавательных знаков не было, кто это и зачем. Я говорю, что понятия не имею, за что задержан. Привозят меня в керченское управление УФСБ. Оно в одном здании с МВД. Они меня заводят, и просто 3-4 минуты бьют.





Задержание Ильи

Потом появляется, как потом выяснилось, полковник Демченко и ещё один сотрудник ФСБ по имени Михаил. Они уже были без масок, в костюмчиках, галстуках, все, как полагается.



Публикации Ильи в Instagram



Михаил мне сразу заявил, что президент РФ Владимир Путин разрешил ему без суда и следствия убивать таких, как я. Что от того, что я сейчас скажу, будут зависеть моя жизнь, мое здоровье и прочее. Первыми вопросами у них, кстати, было не то, что я сделал, или, например, есть ли у меня оружие. А их интересовало, где мои украинские паспорта. Не знаю откуда, но они знали, что они у меня есть. А также, знают ли мои родственники о моей сексуальной ориентации. После этого они начинают мне рассказывать, что я задержан в связи с проверкой по статье «о дискредитации армии РФ» за посты в соцсетях и что, если я не буду с ними сотрудничать и подписывать все, что они скажут, то они меня переоденут в форму «ДНР», вывезут в Херсон, и чуть ли не застрелят, что ни для этих, ни для тех я героем не буду. Сейчас это уже немного смешно звучит, но тогда это действительно оказывало давление.

Они мне угрожали, что повезут прямо в пресс-хату в СИЗО, что ничего хорошего там со мной не случится, и все в таком роде. В итоге я подписываю какой-то опрос, и у них уже было постановление о проведении обыска по месту моего жительства.

Одно из объяснений, подписанных Ильей



Перед тем, как ехать на обыск, они ещё раз досматривают меня в УФСБ и заставляют под видео достать все из карманов, и я достаю из карманов просто два свертка. Я говорю, что это не мое. Я спрашиваю, что это, они говорят, трава. И они говорят, сейчас дома мы найдём у тебя то же самое. Мы едем на обыск, при обыске там были в моей квартире «журналисты», если их так можно назвать, телеканала «Крым-24», они там все снимали. Сделали они репортаж, но репортаж получился настолько тупой, потому что силовики положили мне 15 грамм наркотиков, желто-голубой украинский пакет, они спрятали это именно в мою сумку, потому что проживал я не один. Ничего кроме этого они не нашли, забрали все документы и копии у меня, и мы вернулись обратно в УФСБ.

Дальше они меня передали полиции, майору Геенко, он занимается административными делами, он составляет на меня протокол за «дискредитацию армии», и везут меня оттуда уже на первый суд. Судья сразу же спрашивает, признаю ли я вину, я говорю, ваша честь, статья новая, меня задержали в 5:30, технику изъяли и не давали никому звонить. Помошь защитника мне не предлагали, я даже не совсем понимаю, что мне вменяют. Ходатайствую о переносе заседания на другое время. Я пишу ходатайство, она принимает и переносит заседание. После этого они привозят меня обратно и не знают, что со мной делать. В ИВС меня не закрыть, обезьянников у нас в городе нет.

Поэтому меня оставили ночевать с дежурным по УФСБ. Я спал, сидя за столом на стуле. С утра приезжает товарищ Демченко, он уже сменил гнев на милость. И, не дожидаясь химико-токсикологического исследования, они повезли меня в суд по административной статье за употребление наркотиков. Но я не употреблял. И вообще надо быть дураком, чтобы с наркотиками переправляться через Крымский мост. Потому что там рамки, проверки, собаки.

Публикация Ильи в Instagram



Судья Пшеничная даёт мне 14 суток и сразу же сотрудники полиции везут меня в Ленинский ИВС, так как керченский не работал из-за потопа. Я там находился 14 суток. Как раз, когда я находится в ИВС, ко мне приходили сотрудники ФСБ и опять начинались угрозы.

Они говорили, что хотят от меня видеоизвинения, я говорю, я видел подобные ролики, они убеждали, что это не для интернета.

В итоге, видеоизвинения со мной они записали в ОВД ПГТ Ленина. Потом оно появилось в местных пабликах, и в канале «Вежливо и со вкусом», который ведут крымские силовики. Во время записи камеру держал сотрудник по имени Руслан, а вопросы задавал сотрудник ФСБ Демченко. Демченко Сергей Сергеевич, он — подполковник ФСБ, а до 2014 он работал в СБУ.

Скриншот из видео с извинениями. На лице Ильи шрамы после избиений

Они записали опрос, где я чуть ли не во всех смертных грехах признаюсь, якобы поддерживаю украинских националистов и тд и тп. Все это читалось с листа. После этого они уехали.

Думаю, конкретно мое дело началось с публикации в местном канале в телеграм, куда выложили мои антивоенные публикации и персональные данные, вёл этот канал активист Пан Талипов. Это аналог «чёрной книги», его уже заблокировали.

Публикация из заблокированного канала

Спустя 14 суток я вышел из ИВС, меня встречали мама, подруга и сотрудники ФСБ, в том числе Демченко.

Сотрудники меня забрали сразу, то есть, домой я с близкими не поехал. Опять мы поехали в УФСБ. Они сказали, что на меня возбуждено дело по «наркотической статье» ч. 1 ст. 228 УК РФ. И обещали, что, если я ничего не буду постить про войну и буду молчать, за дискредитацию армии на меня ничего не будут возбуждать. Сказали, дадут тебе штраф, погасишь судимость, мы тебе паспорта украинские отдадим и уезжай отсюда.

У меня выбора не было. Я подписал обязательство не покидать Керчь, они забрали все документы. После этого Демченко мне в телеграмме написал, что у меня уже был суд и я должен государству 30 тысяч рублей за дискредитацию армии по административной статье. После этого мы с ним встретились в центре города, он дал мне паспорт на 5 минут, чтобы я в банке оплатил штраф, я показал ему чек. Я попросил его дать мне постановление, он сказал «оно тебе не нужно, не вздумай ничего обжаловать».

После этого прошёл месяц, я уже нигде не работал, начали заканчиваться деньги, мне нужны были хоть какие-то документы, чтобы устроиться. Демченко дал документы, и я устроился на работу на заправку, а до этого я трудился кредитным специалистом.

Протокол профилактической беседы



А потом я узнаю из интернета, что в отношении меня возбудили уголовное дело о дискредитации. Затем меня везут в СК и сообщают, что в отношении меня возбуждено дело о дискредитации армии. Сразу дают госадвоката, я хочу отказаться от него, мне не разрешают. Я успел позвонить родственнице, она обратилась в правозащитный проект «ОВД инфо». И уже на следующий день приехал адвокат от них. 17 августа был суд, избрали мне меру пресечения — домашний арест без права выхода из дома. 17 сентября в 2 часа ночи я разрезал браслет и уехал. Путь был сложный.

Выехал я 17 сентября, а до конечной точки добрался только 4 октября. Это учитывая, что меня чуть не задержали. Сейчас я на территории шенгенский зоны. В относительной безопасности. Весь маршрут рассказать я не могу, так как ещё много кому надо выехать.

Хочу добавить, что помогли мне выехать активисты, которые помогают таким, как я. За что я очень благодарен».

Публикация Ильи в Instagram.