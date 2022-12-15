Живой Журнал

Сегодня: Четверг, 15 Декабря 2022    20:59:27
|
Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Декабрь » 15 » 10:11:01

Путин неожиданно отменил ежегодную пресс-конференцию из-за провалов в Украине

Сегодня, 10:11:01 355 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Путин неожиданно отменил ежегодную пресс-конференцию из-за провалов в Украине

Решение президента России Владимира Путина отложить свое ежегодное послание Федеральному собранию указывает на то, что он не уверен сейчас в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики в его адрес после вторжения в Украину, пишет в своей очередной аналитической записке американский Институт изучения войны (ISW).
 
Причиной переноса послания ISW считает:
  • провалы в войне,
  • вынужденный уход из занятых областей на севере Украины,
  • неудачу с аннексией украинских территорий, которые российские войска не в состоянии контролировать,
  • общественное недовольство мобилизацией.
 
Путин, возможно, все еще надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или же оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия не может достичь объявленных им целей в Украине, предполагает ISW.
 
А сейчас российский президент, возможно, не уверен в том, что сможет оправдать цену этой войны, обращаясь к российской общественности и элитам, говорится в обзоре.
 
Путин уже отменил свою ежегодную пресс-конференцию в прямом эфире с представителями российской общественности, вероятно, в попытке избежать ответов на вопросы о военных неудачах России и чтобы избежать чрезмерно явного манипулирования вопросами, пишет ISW.

СМИ: Путин в последний момент лично отменил ежегодную пресс-конференцию

Решение об отмене ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в начале этой недели было принято буквально в последнюю минуту, утверждает журналист Петр Козлов в статье, опубликованной изданием Moscow Times. Автор ссылается на шесть кремлевских и правительственных чиновников. 
 
По его информации, пресс-конференция готовилась, а отменил ее лично Путин "в самый последний момент".
 
В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков объявил о том, что большая пресс-конференция Путина не состоится в этом году, когда Россия напала на Украину.
 
В Кремле опасались, что Киев может устроить крупную атаку в преддверии мероприятия, говорится в статье Moscow Times.
"Никто не может дать "стопроцентную гарантию" того, что такой атаки не произойдет, - заявил Moscow Times один из кремлевских чиновников на условиях анонимности. - Президент знал об этом, и это был сильный аргумент против проведения пресс-конференции".
 
Кроме отступления из Херсона Россия в последнее время пережила взрывы на аэродромах стратегической авиации в глубине страны, напоминает издания. 
 
Решение пропустить пресс-конференцию автор называет редким признаком того, что события на поле боя напрямую влияют на принятие политических решений в Москве.
 
В своем блоге автор статьи подчеркивает, что администрация президента, правительство и референтура до последнего момента готовились к тому, что пресс-конференция состоится, а решение отказаться от большой пресс-конференции и послания Федеральному собранию было принято в самый последний момент лично Путиным.
"Последней каплей для президента стало отсутствие железных гарантий и уверенности в том, что спецслужбы будут способны пресечь любые попытки новых диверсий хотя бы до того, как состоится пресс-конференция", - утверждает Козлов.
 
Похожие выводы делают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию, вероятно, чтобы избежать ответов на вопросы о военных неудачах России в Украине, не прибегая к чрезмерно явному манипулированию вопросами и вопросами, говорится в ежедневном обзоре ISW.
Тэги: россия, Путин, пресс конференция, война в Украине
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: