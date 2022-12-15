Путин неожиданно отменил ежегодную пресс-конференцию из-за провалов в Украине

Причиной переноса послания ISW считает:

провалы в войне,

вынужденный уход из занятых областей на севере Украины,

неудачу с аннексией украинских территорий, которые российские войска не в состоянии контролировать,

общественное недовольство мобилизацией.

Путин, возможно, все еще надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или же оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия не может достичь объявленных им целей в Украине, предполагает ISW.

А сейчас российский президент, возможно, не уверен в том, что сможет оправдать цену этой войны, обращаясь к российской общественности и элитам, говорится в обзоре.

Путин уже отменил свою ежегодную пресс-конференцию в прямом эфире с представителями российской общественности, вероятно, в попытке избежать ответов на вопросы о военных неудачах России и чтобы избежать чрезмерно явного манипулирования вопросами, пишет ISW.

СМИ: Путин в последний момент лично отменил ежегодную пресс-конференцию Решение об отмене ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в начале этой недели было принято буквально в последнюю минуту, утверждает журналист Петр Козлов в статье, опубликованной изданием Moscow Times. Автор ссылается на шесть кремлевских и правительственных чиновников. По его информации, пресс-конференция готовилась, а отменил ее лично Путин "в самый последний момент". В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков объявил о том, что большая пресс-конференция Путина не состоится в этом году, когда Россия напала на Украину. В Кремле опасались, что Киев может устроить крупную атаку в преддверии мероприятия, говорится в статье Moscow Times. "Никто не может дать "стопроцентную гарантию" того, что такой атаки не произойдет, - заявил Moscow Times один из кремлевских чиновников на условиях анонимности. - Президент знал об этом, и это был сильный аргумент против проведения пресс-конференции". Кроме отступления из Херсона Россия в последнее время пережила взрывы на аэродромах стратегической авиации в глубине страны, напоминает издания. Решение пропустить пресс-конференцию автор называет редким признаком того, что события на поле боя напрямую влияют на принятие политических решений в Москве. В своем блоге автор статьи подчеркивает, что администрация президента, правительство и референтура до последнего момента готовились к тому, что пресс-конференция состоится, а решение отказаться от большой пресс-конференции и послания Федеральному собранию было принято в самый последний момент лично Путиным. "Последней каплей для президента стало отсутствие железных гарантий и уверенности в том, что спецслужбы будут способны пресечь любые попытки новых диверсий хотя бы до того, как состоится пресс-конференция", - утверждает Козлов. Похожие выводы делают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию, вероятно, чтобы избежать ответов на вопросы о военных неудачах России в Украине, не прибегая к чрезмерно явному манипулированию вопросами и вопросами, говорится в ежедневном обзоре ISW.

Решение президента России Владимира Путина отложить свое ежегодное послание Федеральному собранию указывает на то, что он не уверен сейчас в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики в его адрес после вторжения в Украину, пишет в своей очередной аналитической записке американский Институт изучения войны (ISW).