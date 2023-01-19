Як обміняти лампочки на Укрпошті. Повна інструкція

Замінити можна не більше 5 ламп

світлодіодна з цоколем – Е14 (маленький цоколь);

світлодіодна з цоколем – Е27 (стандартний цоколь).



На поштове відділення ви маєте принести справну лампочку розжарювання, аби замінити її на LED-лампочку.



Якщо людина не забрала замовлення впродовж 5 робочих днів, воно анулюється.



При обміні в Укрпошті фіксують паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.



Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок Дія, то вона має прийти до відділення Укрпошти з Паспортом, ідентифікаційним кодом та лампами розжарювання не більше 5 шт.. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін.



Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.



Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька з отриманих діодних ламп не працюють, то в неї буде можливість замінити їх у відділенні Укрпошти на інші діодні лампи. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Без упаковки обмін не здійснюється Якщо в лампі порвалася спіраль?



На першому етапі під час бета-тестування скористатися послугою можна буде в таких містах: – Вінниця;

– Черкаси;

– Одеса;

– Львів. Щойно така можливість стане доступною в інших містах, ми неодмінно повідомимо про це у соціальних мережах. Разом із тим, організатори розуміють, що в лампі розжарювання при переміщенні може порватися спіраль. Тож працівник Укрпошти приймає рішення, чи прийняти таку лампочку взамін.На першому етапі під час бета-тестування скористатися послугою можна буде в таких містах: Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька з отриманих діодних ламп не працюють, то в неї буде можливість замінити їх у відділенні Укрпошти на інші діодні лампи. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Без упаковки обмін не здійснюється

Замінити можна 5 розжарювальних ламп, не більше, не менше, на таку ж саму кількість LED лампочок 2 типів: