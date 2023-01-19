Як обміняти лампочки на Укрпошті. Повна інструкція

В Україні розпочинається безкоштовний обмін старих ламп розжарювання на енергозберігаючі світлодіодні лампочки. Здійснювати обмін можна громадянам віком від 18 років. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та справні
лампи розжарювання.
Обмін відбуватиметься у два способи - з попереднім замовленням і без нього.
- Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти упродовж 5 днів після отримання підтвердження на телефон.
- Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності.
Замінити можна не більше 5 ламп
Замінити можна 5 розжарювальних ламп, не більше, не менше, на таку ж саму кількість LED лампочок 2 типів:
- світлодіодна з цоколем – Е14 (маленький цоколь);
- світлодіодна з цоколем – Е27 (стандартний цоколь).
На поштове відділення ви маєте принести справну лампочку розжарювання, аби замінити її на LED-лампочку.
Якщо людина не забрала замовлення впродовж 5 робочих днів, воно анулюється.
При обміні в Укрпошті фіксують паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.
Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок Дія, то вона має прийти до відділення Укрпошти з Паспортом, ідентифікаційним кодом та лампами розжарювання не більше 5 шт.. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін.
Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.
Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька з отриманих діодних ламп не працюють, то в неї буде можливість замінити їх у відділенні Укрпошти на інші діодні лампи. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Без упаковки обмін не здійснюється
Якщо в лампі порвалася спіраль?
Разом із тим, організатори розуміють, що в лампі розжарювання при переміщенні може порватися спіраль. Тож працівник Укрпошти приймає рішення, чи прийняти таку лампочку взамін.
На першому етапі під час бета-тестування скористатися послугою можна буде в таких містах:
- – Вінниця;
- – Черкаси;
- – Одеса;
- – Львів.
Щойно така можливість стане доступною в інших містах, ми неодмінно повідомимо про це у соціальних мережах.