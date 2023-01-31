Выплаты на детей в 2023 году: при рождении ребенка, многодетным семьям, алименты, матерям-одиночкам, сиротам и детям с инвалидностью

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Выплаты на детей 2023 при рождении

10320 грн – сразу;

860 грн/ месяц – в течение 36 месяцев.

Социальная помощь на детей – это выплаты, которые получают родители, опекуны, попечители и сами дети. К ним относится и выплаты при рождении ребенка, помощь многодетным семьям, государственные алименты, помощь матерям-одиночкам, денежные выплаты детям-сиротам, помощь детям с инвалидностью. О выплатах на детей 2023 — в статье.Эта выплата предоставляется всем родителям независимо от уровня доходов и социального статуса, если у них родился ребенок. Достаточно подать в течение 1 года со дня родов заявление, что оформить социальную выплату на ребенка.Для того, чтобы получить помощь на ребенка при рождении 2023 нужно обратиться в отдел социальной защиты населения, где написать соответствующее заявление и представить копию свидетельства о рождении ребенка.Помощь при рождении ребенка 2023 = 41280 грн. Такой же она была и раньше. Повышения не произошло. Выплата осуществляется:



Аналогичная помощь назначается и при усыновлении ребенка.

Кроме традиционного бумажного варианта в 2023 году работает специальная услуга E-Малятко (или Є-Малятко). По одному заявлению родители могут получать сразу несколько услуг, включая:

регистрация рождения ребенка и его места жительства;

назначение пособия при рождении ребенка;

назначение помощи многодетным семьям.



Выплатить пособие родителям должны не позднее одного месяца с даты получения заявления от матери или отца ребенка.

Прекращают выплачивать пособие в случае:

лишение получателя помощи родительских прав;

отобрание ребенка у получателя пособия без лишения родительских прав;

временного устройства ребенка на полное государственное содержание;

прекращение опеки или освобождение опекуна от его полномочий в отношении конкретного ребенка;

нецелевого использования средств и необеспечения получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка.

Внимание: все новорожденные дети получат от государства кроме денежной помощи «пакет малыша» (Baby Box). В состав бокса входит набор базовых вещей, необходимых для ухода за новорожденным в первые недели и месяцы его жизни. Выдают их в роддомах сразу после рождения ребенка. Родители могут отказаться от «физического» бокса и получить взамен его денежный эквивалент. Размер денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи «упаковка малыша» составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного законом на дату подачи заявления о назначении денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи «упаковка малыша». В 2023 году – это 6816 грн.

Пособие по беременности и родам

Еще одна социальная выплата – декретные выплаты женщинам, которые не застрахованы в государственной системе социального страхования (ст. 7 Закона «О государственной помощи семьям с детьми» от 21.11.1992 г. № 2811).

Право на такую помощь имеют:

несовершеннолетние (требуется справка с места учебы);

женщины, которые были увольнения в связи с ликвидацией предприятия (требуется справка ликвидационной комиссии);

аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки вузов I-IV уровня аккредитации и профессионально- технических учебных заведений (надо справка с места учебы);

безработные (надо справка из центра занятости);

женщины-военнослужащие (ВСУ, СБУ, полиция, Государственная пограничная служба и т. д.).



Размер пособия по беременности и родам:

общий – 100% среднемесячного дохода женщины в расчете на месяц;

женщины в расчете на месяц; минимальный размер – 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в месяц.



Размер декретных женщины, которая официально работает, будет зависеть от ее заработка за последние 12 календарных месяцев работы перед декретным отпуском. Для безработной пособие будут определять на основе пособия по безработице.

Внимание: безработные и несовершеннолетние также имеют право на декретные.



Оплатить должны не менее 126 календарных дней. Если женщина беременна не одним ребенком, тогда продолжительность ее отпуска увеличивается до 140 дней. Женщины, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Назначают пособие на основании листка нетрудоспособности. С 01.10.2021 этот документ оформляют в электронном виде. Листок нетрудоспособности страхователь может увидеть в своем кабинете в Электронной системе здравоохранения.

Размер пособия равна 100% среднемесячного дохода (стипендии, денежного обеспечения, помощи по безработице и тому подобное) женщины. Но он не может быть меньше 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица из расчета на месяц (ст. 9 Закона № 2811) (см. Таблицу).

Минимальный размер декретных в 2023 году Период Размер пособия в расчете на месяц, грн 01.01.2023 — 31.12.2023 671,00

Конкретизирует размер пособия в связи с беременностью и родами п. 7 Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, постановление Кабмина от 27.12. 2001 г. № 1751. Выплаты рассчитываются путем умножения среднедневного дохода на количество дней отпуска в связи с беременностью и родами:

126 – обычные роды;

140 – осложненные роды;

180 – роды у «чернобыльцев».



Также проверяется сумма за места (должно быть не менее минимального размера).

Обращение за получением выплаты в отдел социальной защиты не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска в связи с беременностью и родами. Женщины-военные должны обращаться по месту службы.

Не путаем это социальное пособие с другой – той, которая выплачивается с ФСС застрахованным лицам – Выплата из ФСС считается помощью в связи с временной нетрудоспособностью, которая обусловлена беременностью и родами и выплачивается за счет средств ФСС. Социальная помощь в связи с беременностью и родами выплачивается за счет средств государственного бюджета.

Выплаты на детей 2023 одиноким матерям

Помощь одиноким матерям рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (см. выше таблицу) и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо. Максимальный размер такой помощи в 2020 году следующий:

Максимальный размер помощи одиноким матерям в 2023 году Возраст ребенка Размер пособия, грн До 6 лет 2272,00 От 6 до 18 лет 2833,00 От 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) 2684,00

Гарантированный размер алиментов 2023

Если родители уклоняются от уплаты алиментов, то тогда назначается социальная помощь на детей в размере разницы между 50% прожиточного минимума ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо. Доход берется за предыдущие 6 месяцев. Максимальные суммы государственных алиментов составляют:

Минимальный размер пособия для детей, родитель которых не платит алиментов Возраст ребенка Размер пособия, грн До 6 лет 1136,00 От 6 до 18 лет 1416,50

Выплаты на детей под опекой 2023

Государство выплачивает такую помощь опекунам или попечителям детей, которые лишены родительской опеки. Деньги являются собственностью ребенка. Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, назначают на основании решения об установлении опеки или попечительства.

Размер пособия тоже зависит от прожиточного минимума. Равна она 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. На детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. (ст. 18 Закона №2811) (см. Таблицу).

Размер помощи попечителям в 2023 году Возраст ребенка Размер пособия обычный ребенок ребенок с инвалидностью До 6 лет 5680,00 7952,00 От 6 до 18 лет 7082,50 9915,50

Если на ребенка (на ребенка с инвалидностью) выплачивают пенсию, алименты, стипендию, государственную помощь (кроме государственной социальной помощи, выплачиваемой на детей с инвалидностью в соответствии с законодательством), то размер пособия на ребенка определяют как разницу между 2,5 размера прожиточного минимума (для ребенка с инвалидностью, над которой установлено опеку или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума) для ребенка соответствующего возраста и пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи.

Правила, по которым выплачивают пособие, определяет Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, утвержденный постановлением КМУ от 27.12.2001 № 1751 (далее — Порядок № 1751). Документы для назначения пособия опекун или попечитель должен подать лично в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства ребенка. Пособие назначается на двенадцать месяцев, а затем снова нужно обращаться в орган соцзащиты для продления выплаты.

Выплаты на ребенка с инвалидностью 2023

Лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью государство оказывает социальную помощь, а людям, которые заботятся о них, — надбавку на уход.

Право на пособие имеют лица с инвалидностью с детства I, II, III группы и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Размер пособия зависит от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (Закон «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» от 16.11.2000 № 2109-III).

Государственную социальную помощь назначают в следующих размерах:

лицам с инвалидностью с детства I группы — 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2023 — 2093,00 грн;

лицам с инвалидностью с детства II группы — 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2023 — 1674,40 грн;

лицам с инвалидностью III группы — 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2023 — 1255,80 грн;

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2023 — 1674,40 грн.



Размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или иным повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, с учетом всех надбавок, повышений и других доплат, в том числе предусмотренных КМУ, повышается на 50% размера государственной социальной помощи детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет из документов. Связь инвалидности с ранением или иным повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, полученным ребенком с инвалидностью до 18 лет, устанавливается врачебно-консультативными комиссиями учреждений здравоохранения.

К государственной социальной помощи назначают также надбавку на уход:

за лицом с инвалидностью с детства и группы;

за одиноким лицом с инвалидностью с детства II и III группы, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе;

за детьми с инвалидностью.

Размеры надбавки на уход:

за лицом с инвалидностью I группы подгруппы А — 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2023 — 4186,00 грн.

за лицом с инвалидностью I группы подгруппы Б — 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2023 — 2093,00 грн;

одинокой лицом с инвалидностью II и III группы, которые по заключению МСЭК требуют постоянного постороннего ухода — 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2023 — 1569,75 грн;

на детей с инвалидностью:

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет подгруппы А — в размере 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет: с 01.01.2023 — 4544,00 грн;

за ребенком с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет подгруппы А — в размере 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 01.01.2023 — 5666,00 грн.

Надбавку на уход за другим ребенком с инвалидностью устанавливают в размере:

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет — 50% прожиточного минимума для детей до 6 лет: с 01.01.2023 — 1136,00 грн;

за ребенком с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет — 50% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 01.01.2023 — 1416,50 грн.