Строитель и водитель. Какие профессии будут популярны после войны в Украине

Как в военный период, так и после окончания войны мы все будем отстраивать наше государство, делать его экономически сильным и перспективным. С начала полномасштабного вторжения России 37% украинцев потеряли работу и так ее и не нашли. Сейчас именно то время, когда нужно обратить внимание на другие специальности и смело переквалифицироваться.

Профессии будущего

В результате агрессии России против Украины уничтожено немало бизнеса. По данным Европейской бизнес-ассоциации, 53% ее участников работают с ограничениями, 3% перестали работать. 15% опрошенных ассоциацией компаний сократили работников или отправили их в неоплачиваемые отпуска.

Кроме того, Министерство экономики оценивает количество безработных в 2,6 млн человек. Цифра не включает людей, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях. Более пессимистические оценки приводит Международная организация труда. Там говорят, что в 2022 году безработных на 2,4 млн больше, чем в 2021 году. Госстат называет цифру 1,7 млн.

Однако в НБУ говорят, что все же спрос на рабочую силу в Украине будет только расти. Отмечают, что после окончания войны востребованными на рынке труда будут специалисты по восстановлению инфраструктуры государства, энергетического и экономического секторов, военные, психологи и врачи.

Для того чтобы отстроить разрушенную инфраструктуру Украины, жилые дома, дороги, коммуникации, наиболее нужны будут специалисты в строительной сфере — строители, проектировщики, архитекторы. Данные отчета НБУ показали, что в дальнейшем спрос в этой сфере будет только расти. В частности, на маляров, слесарей, электриков, сварщиков и столяров. Также будут меняться и подходы к строительству — дома будут строить с обустроенными бомбоубежищами и аварийной лестницей.

Не меньший спрос будет на инженеров, как для сферы строительства, машиностроения, так и для военного направления. Также для восстановления Украины нужны будут специалисты по логистике — водители, дальнобойщики, логисты, операторы и т. д. Отмечу, что эти специалисты исторически показали себя как такие, на которых всегда спрос, даже в самые кризисные времена. Поэтому подтверждение и период войны и период пандемии, когда сотни тысяч людей остались без работы, однако в сфере логистики стабильно продолжали появляться новые и новые вакансии.

После российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры нужны специалисты в сфере энергетики — специалисты по альтернативной энергетике, развитию энергетической инфраструктуры и т. д.

Также будут востребованы менеджеры по продажам, маркетологи. Не остановит свое развитие в Украине и ІТ-сфера. Все больше нужны программисты во всех областях безопасности и экономики страны.

А что сейчас?

Из-за необходимости восстановления многих производств, налаживания поставок и восстановления разрушенной инфраструктуры сейчас рабочие профессии более актуальны, и уже сегодня на OLX Работа мы видим спрос на вышеупомянутых специалистов:

Инфографика: OLX Работа

Если говорить о категориях, то по нашим данным в последний квартал 2022 года больше всего предложений было:

розничная торговля / продажи / закупки — более 30 тысяч объявлений;

логистика / склад / доставка — более 18,5 тысяч объявлений;

производство / рабочие специальности — 16,5 тысяч объявлений;

гостинично-ресторанный бизнес / туризм — 11 тысяч объявлений.

Как оставаться востребованным на рынке труда?

Если из-за войны вы остались без работы, не теряйте надежду, а начните изучать новые сферы. Советую именно те, которые уже сегодня и в будущем будут востребованы в Украине. С чего начать?

«Проинспектируйте» свои навыки, имеющиеся знания, способности. Что вам легко дается, в каких еще областях имеете опыт или знания. Понимание своих сильных сторон очень важно и именно от них есть смысл отталкиваться.

Выберите свою область. Начните с того, что получите максимально полную информацию о интересующем вас направлении. Далее сопоставьте собственные знания, навыки и опыт и попробуйте «ощутить» или смоделировать свою возможную роль в этой сфере.

Будьте инициативными. Не стоит ожидать, что работа найдет вас сама, или что кто-то или государство должны позаботиться о вас. Сила украинцев в гибкости, умении реагировать на обстоятельства. Так что реагируйте и вы. Мониторьте вакансии, проактивно откликайтесь. Ведь несмотря на устоявшийся нарратив, что работы нет, даже сейчас в сложные времена, могу уверенно сказать, что для тех, кто ищет — работа есть. Более 33 тыс активных вакансий сейчас только на площадке OLX Работа — тому подтверждение. И это во времена блэкаута, постоянных бомбардировок и низкого сезона рынка труда.

Постоянно учитесь. Это позволит вам всегда быть в курсе тенденций отрасли. Задавайте больше вопросов в выбранной вами сфере. Когда вы овладеете новыми навыками, вы повысите свою рыночную ценность и быстрее сможете найти работу.

Если вы не уверены в своих качествах или совсем не знаете, как презентовать себя на рынке труда, то советую пройти тестирование, например, в кадровом агентстве или центре занятости. Это позволит определить ваши склонности и предпочтения. Также составить перечень профессий, максимально соответствующих типу интеллекта и типу личности, можно с помощью тестирования на специализированных бесплатных платформах — Платформа по профориентации и построению карьеры Министерства образования и науки Украины (для молодежи) или Искусственный интеллект выявления способностей к профессиям (для взрослых).

Также важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, что при поиске работы важно правильно и структурированно подавать информацию о себе. Так работодатель сможет быстро узнать о вас все необходимое как о кандидате и принять решение о дальнейшем общении. У нас на сервисе OLX «Профиль кандидата».

Хочу подчеркнуть, что не стоит откликаться на одно объявление несколько раз. Отклик должен содержать основную и важную информацию о вас. Не забывайте о сопроводительном письме. Оно должно быть лаконичным, напишите, почему вы выбрали именно эту вакансию. Почему вы считаете, что подходите на это место и чем будете полезны. Это все поможет работодателю больше понять вас, а вам наконец найти себя в новой профессии. Общайтесь вежливо и грамотно.