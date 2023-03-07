10 правил от успешных женщин, следуя которым проживешь счастливую жизнь

СОДЕРЖАНИЕ

1) Всегда искать новые вызовы

2) Проявлять инициативу

3) Просыпаться рано, чтобы определить приоритетность задач

4) Улыбка и уверенность в себе

5) Уделять время уходу за собой

6) Жизнь вне работы

7) Знать, когда просить о помощи

8) Быть бескорыстной и доброй по отношению к другим

9) Никогда не сравнивают себя с другими

10) Наличие долгосрочного жизненного плана

У разных женщин разные версии успеха - это может быть высокооплачиваемая работа, успешный бизнес, принадлежность к высокому социальному кругу или воспитание любимой семьи.Независимо от того, что такое успех для общества, по-настоящему счастливые женщины смотрят на вещи иначе, чем другие люди - они принимают свою жизнь прямо сейчас, одновременно готовясь к тому, что их ждет в будущем.Когда женщина живет своей лучшей жизнью, есть определенные привычки, которые способствуют ее радости и процветанию. Некоторые из этих привычек приходят сами собой, другие приобретаются с опытом. Если вам интересно узнать, что заставляет успешных женщин быть успешными, ознакомьтесь с некоторыми из их лучших привычек ниже.Успешные женщины никогда не довольствуются посредственностью - они стремятся стать лучше, чем были вчера.Они постоянно ищут новые вызовы и возможности для роста и развития.Они не боятся выйти за пределы своей зоны комфорта и попробовать что-то новое, потому что они находят удовольствие в том, что их подталкивают к пределу их возможностей и они становятся более сильной версией себя.Будь то личная жизнь, карьера или физическое здоровье, успешные женщины всегда ставят перед собой амбициозные цели и упорно работают над их достижением.А достигнув цели, они не останавливаются на достигнутом - они уже думают о следующем вызове.Если вы хотите пойти по стопам успешных женщин, очень важно принимать вызовы и выходить за рамки своих возможностей.Это сделает вас стойкими и психологически крепкими, что позволит вам с легкостью преодолевать самые трудные времена.Для успешных женщин фразы "я могу" и "я буду" обладают огромной силой, способной изменить ход их жизни.Успешные женщины обладают мышлением, которое позволяет им переосмыслить нежелательные мысли и убеждения, чтобы привнести позитивные изменения в свою жизнь.Они не зацикливаются на негативных мыслях о себе и не отказываются от сложных задач только потому, что это не соответствует их образу жизни.Когда они видят, что другие люди находятся в застое, они понимают, что это снижает их шансы на достижение успеха.Чтобы бороться с этим, они берут на себя ответственность и предпринимают действия для продвижения вперед. Они мотивируют окружающих проявлять инициативу и двигаться вперед.Успешные женщины считают, что важно постоянно работать над созданием той жизни, которую они хотят.Они понимают, что никто другой не несет ответственности за их будущее, поэтому они всегда готовы использовать возможности, когда они появляются.Успешные женщины часто просыпаются рано утром, потому что это лучшее время для выполнения упражнений, которые дают им ясность.Когда они начинают свой день с ясным умом, им легче рассортировать список дел и сразу же заняться своими приоритетами.Тихие часы раннего утра - идеальное время для работы над важными проектами, потому что в эти часы успешных женщин мало что может отвлечь.Успешные женщины знают, что уделить время своим приоритетам в начале дня - это залог того, что они получат необходимое внимание, прежде чем их отвлекут другие дела.Например, мне лично нравится начинать утро с чашечки теплого кофе, пока я сижу и составляю список всех задач, которые мне нужно выполнить до конца дня.Я определяю свои главные цели, а затем выделяю те задачи, которые являются наиболее срочными.Расставляя приоритеты в своем ежедневном списке дел в зависимости от срочности и важности, я могу выполнить все дела эффективно и иметь достаточно времени для себя в конце дня.Таким образом, я могу достичь своих целей и одновременно позаботиться о своих собственных потребностях.Для успешных женщин улыбка - это не просто красивый внешний вид, она помогает им чувствовать себя хорошо, излучать уверенность и завоевывать доверие окружающих.Как и смех, улыбка также способствует выделению эндорфинов в организме. Эти гормоны помогают женщинам расслабиться, что позволяет им лучше справляться со своими задачами и снижать уровень стресса.Поэтому если вы тоже хотите начать чувствовать себя увереннее и счастливее, важно окружить себя людьми, которые заставляют вас смеяться и чувствовать себя хорошо.Уверенность в себе повышает шансы человека найти работу или привлечь больше друзей.Бывает трудно чувствовать себя уверенно все время, но вы можете практиковать уверенность в себе, отказываясь смотреть на себя свысока, принимая неудачи и отказы, и заранее планируя все возможные сценарии.Люди склонны думать, что успешные женщины - это трудоголики, которые круглосуточно думают только о своей работе, но они ошибаются.Счастливые и успешные женщины понимают, что они работают на пределе своих возможностей только в том случае, если их тело находится в отличном состоянии.Они понимают, что частью достижения своих целей и преодоления жизненных трудностей является правильный уход за собой.Успешные женщины уделяют первостепенное внимание заботе о себе как в физическом, так и в психическом плане, осознавая важность поддержания общего здоровья и благополучия.Они занимаются различными упражнениями и видами деятельности, такими как йога и медитация, чтобы поддерживать свое тело и разум в отличной форме.Они также отдают предпочтение здоровому питанию, выбирая сбалансированную диету, а не нездоровую пищу.Находя правильный баланс между работой, уходом за собой и отдыхом, женщины лучше справляются со своими обязанностями и не теряют концентрации на своих целях.Это позволяет им стать неудержимыми в своем стремлении к успеху.Помните, что очень важно уделять время себе, когда это необходимо, чтобы поддерживать свое физическое и психическое благополучие.Когда вы отдаете приоритет своему здоровью и заботе о себе, вы настраиваете себя на больший успех во всех сферах вашей жизни.Помимо заботы о себе, каждая успешная и счастливая женщина осознает важность здоровой социальной жизни.Наличие друзей позволяет им выплеснуть свои эмоции, посмеяться, рассказать о своих проблемах, а также повысить свою самооценку.Успешные женщины знают, что достижение своей мечты имеет огромное значение, но они не были бы так счастливы, если бы рядом с ними не было самых дорогих людей в их жизни.При любой возможности они отрываются от работы, чтобы пообщаться с друзьями и провести время с семьей.Если вы тоже хотите стать сильной женщиной, которая живет своей лучшей жизнью, то пришло время научиться отрываться от работы, ездить в отпуск и заряжать себя энергией, общаясь с людьми.Отпуск может даже дать вам достаточно пространства, чтобы очистить свой разум и перестроить свои стратегии для достижения своих целей.Успешные и счастливые женщины уверены в себе и своих силах, но они все равно обращаются за помощью к другим, когда она им нужна.Они понимают, что знают не все, поэтому вместо того, чтобы думать, что им чего-то не хватает, они видят в этом новую возможность поучиться у тех, кто более сведущ, чем они.Уверенные в себе женщины знают о своих недостатках и ограничениях, поэтому они стараются заполнить пробелы, обращаясь к тому, кто обладает нужными знаниями.Они не пытаются решать проблемы неподготовленными, потому что знают, что это может закончиться неудачей, которая доставит неудобства другим и замедлит достижение их целей.Обращение за помощью - это хороший способ улучшить самосознание в том, в чем им не хватает опыта. Для них это никогда не слабость, а скорее шанс стать лучше.Для успешных и уверенных в себе женщин достижение своих целей - это не соревнование, а пункт назначения, к которому стремятся все, даже если у них разные темпы.Печальная правда заключается в том, что многие люди забывают, что жизнь - это не гонка, что мешает им наслаждаться жизнью в полной мере и заставляет их упускать важные моменты.Когда успешные женщины сталкиваются с людьми, которым нужна их помощь, они всегда выделяют немного времени, чтобы помочь другому человеку в меру своих возможностей.Для них свеча никогда не теряет своего сияния даже после того, как они зажгли другую - они ничего не теряют, помогая и направляя других.Доброта приносит много пользы их уму и душе, поэтому они всегда относятся к людям с теплотой и нежностью.Одна из самых больших угроз для уверенности в себе - это сравнение своих достижений с достижениями других людей.Это дает другим людям возможность влиять на ваше отношение к себе и может пагубно сказаться на вашем успехе.Настоящий успех требует уверенности, которой можно достичь, только ценя себя и веря в свои силы.Если вы постоянно сравниваете себя с другими, это может разрушить ваши шансы достичь своих целей и жить лучшей жизнью.Вместо того чтобы погрязнуть в сравнениях, используйте достижения других людей в качестве источника вдохновения.Обратите внимание на то, что они сделали правильно, и учитесь на их ошибках, чтобы помочь себе быстрее достичь успеха и счастья.Раньше я часто сравнивала себя со своими сверстниками, пока не поняла, что у всех нас разное воспитание и жизненные обстоятельства.Когда я перестала обращать внимание на их достижения, а сосредоточилась на собственных целях, я обрела больше счастья и успеха в выбранной мною карьере.Поэтому не забывайте верить в себя, сосредоточиться на собственном пути и учиться на успехах других, а не сравнивать себя с ними.Таким образом, вы будете на пути к достижению своего собственного определения успеха.Успешные и счастливые женщины понимают, что инвестиции в себя - это ключевой компонент успеха.Они всегда стремятся к знаниям, будь то высшее образование или изучение новых вещей через хобби, чтение или исследования.Для этих женщин стремление к знаниям является неотъемлемой частью их долгосрочных жизненных планов, которые, по их мнению, приведут к успеху и безопасности в будущем.Знание того, чего они хотят и как этого добиться, имеет решающее значение для достижения успеха.Успешные женщины ставят перед собой четкие цели и создают логичные планы, которые ведут их по пути к достижению этих целей.Они учитывают каждую важную деталь, прежде чем приступить к новым обязанностям, и следят за тем, чтобы каждый элемент их плана работал слаженно.В каждом аспекте своей жизни успешные женщины следят за тем, чтобы у всего была цель.Они не откладывают важные дела на потом, понимая, что их приоритеты могут меняться изо дня в день.Их целеустремленность и непоколебимая нацеленность на достижение успеха вдохновляют других.Постоянно инвестируя в себя и свои цели, они становятся примером для подражания для окружающих.Автор: Тина Фей, основательница блога Love Connection