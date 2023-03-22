Можно ли уехать за границу мужчинам до 18 лет: правила пересечения границы Украины

В Украине с 24 февраля действует военное положение и всеобщая мобилизация. Государственные органы запретили мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу из-за военного положения. В мощных сетях распространяют фейковую информацию о запрете на выезд мужчинам от 15 до 18 лет.

В Сети распространили ложный «документ» о якобы запрете в Украине пересечения границы мужчинам от 15 до 18 лет, еще не состоящим на учете призывников.

По Постановлению КМУ 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, мужчины становятся на учет призывников в 16 лет, в год, когда им исполняется 17 лет.

Госпогранслужба сообщает, что документ составлен со значительными русизмами и ошибками.

«Ограничения выезда за границу во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет, впрочем и для этой категории лиц предусмотрен широкий перечень исключений», ― подчеркнули в ведомстве.

Кто не имеет права выезда за границу во время военного положения

Во время введения военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если военно-врачебная комиссия признает их пригодными по состоянию здоровья к службе. Военнообязанные и действительные военнослужащие не могут уезжать из Украины во время военного положения, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Правила пересечения государственной границы гражданами Украины определяют категории граждан, имеющих право на выезд за границу во время войны, а на официальном сайте Государственной пограничной службы есть инструкция для некоторых категорий граждан, документы, которые им нужны для выезда за границу.

Выезд за границу также запрещен госслужащим и госслужащим - назначенным чиновникам и избранным, а также судьям, прокурорам и их помощникам.

Запреты касаются также женщин - если они военнослужащие

Выезд артистов за границу

После скандала с блогером, который оформил разрешение на концертную деятельность и скрылся за границу, в Украине изменили порядок выезда всех артистов во время военного положения. В первую очередь артисты показывают Минкульту, что они действительно стоят на учете в ТЦК и предоставляют военно-учетный документ. Появились новые требования для выезда: