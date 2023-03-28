Атрощенко Сергей Валерьевич отдал приказ бомбить драмтеатр в Мариуполе: хакеры взломали данные полковника

|Главная » Новости » Криминал » 2023 » Март » 28 » 13:04:36
Сергей Атрощенко родился в Украине 5 мая 1981 года – в городе Овруч Житомирской области. Далее жил в России, был прописан в Воронеже. После этого – по месту службы в воинской части 46451 в поселке городского типа Гвардейское в оккупированном Крыму.
Нынешний адрес россиянина удалось выяснить благодаря сертификату на коронавирус. Атрощенко живет в городе Приморско-Ахтарск, на улице Мира в доме 151, квартире 2 Краснодарского края.
960-й штурмовой авиационный полк, которым он управляет, базируется довольно недалеко – ориентировочно в 5 километрах. Кроме этого, удалось выяснить:
Также хактивисты нашли архивную объяснительную записку в магистерскую диссертацию 2016 года о решении командира на уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения противника.
До слова, це елітний будинок розташований в 350 метрах від набережньої за адресою: Краснодарський край, м. Приморсько-Ахтарськ, вул. Мира, буд.151, кв.2. (координати: 46°02’59.6″N 38°09’56.9″E). До місця служби, аеродрому дислокації 960-го штурмового авіаційного полку також доволі недалеко, близько 5 км.
Жена российского полковника – Лилия Атрощенко 1981 года рождения. Хактивисты заметили, что Лилия посылает "фотосюрпризы" своему мужу – говорится о кадрах, где на ней очень мало или совсем нет одежды.
Кроме того, Лилия думала, что она общается с одним из офицеров 960 полка, который и возглавляет ее муж. Активисты от его имени попросили ее о просьбе сделать еще "сюрприз" полковнику Атрощенко и другим офицерам полка в виде "патриотической акции".
В ее пределах супруги офицеров полка приняли участие в фотосессии на аэродроме в парадных кителях с медалями своих мужей.
Фотографии были предназначены исключительно для частных коллекций. Благодаря этим фотографиям удалось:
Обратите внимание!
Российский полковник Сергей Валерьевич Атрощенко, как и многие другие российские военные, принимал непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 года в Украину. Более того, материалы по Атрощенко и его подчиненным, которые удалось выявить хактивистам, передали для оформления ордера от Международного уголовного суда.