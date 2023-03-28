Атрощенко Сергей Валерьевич отдал приказ бомбить драмтеатр в Мариуполе: хакеры взломали данные полковника

Что удалось выяснить про Сергея Атрощенко

Более года назад россияне нанесли авиаудар по Драматическому театру в Мариуполе. Там на тот момент находились сотни людей, пытавшихся спастись от атак врага. Наконец-то стало известно имя полковника России, который отдавал приказ бомбить Драмтеатр . По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, этот преступник также делегировал атаковать роддом и детскую больницу.Сегодня украинские хактивисты "Кибер Сопротивления" передали изданию InformNapalm все данные, которые скачали с почты командира воинской части 75387, 960-го штурмового авиационного полка России Сергея Атрощенко. Этот авиаполк дислоцируется на берегу Азовского моря. Если точнее – на аэродроме, расположенном в окрестностях города Приморско-Ахтарск, Краснодарского края. Сам российский полковник живет всего в 5 километрах от аэродрома.Издание InformNapalm рассказало, что хактивисты контролировали переписку этого полковника несколько месяцев. Более того, ее уже максимально эффективно использовали в интересах сил обороны Украины. Однако данные о полковнике обнародованы, поскольку он отказался сотрудничать с разведывательными структурами.

Сергей Атрощенко родился в Украине 5 мая 1981 года – в городе Овруч Житомирской области. Далее жил в России, был прописан в Воронеже. После этого – по месту службы в воинской части 46451 в поселке городского типа Гвардейское в оккупированном Крыму.

Нынешний адрес россиянина удалось выяснить благодаря сертификату на коронавирус. Атрощенко живет в городе Приморско-Ахтарск, на улице Мира в доме 151, квартире 2 Краснодарского края.

960-й штурмовой авиационный полк, которым он управляет, базируется довольно недалеко – ориентировочно в 5 километрах. Кроме этого, удалось выяснить:

сколько зарабатывает Атрощенко – данные об этом есть на официальном портале министерства обороны России – полностью выписку можно просмотреть здесь;

Атрощенко – данные об этом есть на официальном портале министерства обороны России – полностью выписку можно просмотреть здесь; детализированные списки пилотов , сведения,

, сведения, служебные характеристики офицеров , справки,

, справки, теоретические и практические расчеты, интересные для разведки. Эти данные были выделены из общего значительного объема переписок и численного спама.



Также хактивисты нашли архивную объяснительную записку в магистерскую диссертацию 2016 года о решении командира на уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения противника.

Что известно об Атрощенко

До слова, це елітний будинок розташований в 350 метрах від набережньої за адресою: Краснодарський край, м. Приморсько-Ахтарськ, вул. Мира, буд.151, кв.2. (координати: 46°02’59.6″N 38°09’56.9″E). До місця служби, аеродрому дислокації 960-го штурмового авіаційного полку також доволі недалеко, близько 5 км.

Известны данные обо всех женах российских пилотов

Жена российского полковника – Лилия Атрощенко 1981 года рождения. Хактивисты заметили, что Лилия посылает "фотосюрпризы" своему мужу – говорится о кадрах, где на ней очень мало или совсем нет одежды.

Кроме того, Лилия думала, что она общается с одним из офицеров 960 полка, который и возглавляет ее муж. Активисты от его имени попросили ее о просьбе сделать еще "сюрприз" полковнику Атрощенко и другим офицерам полка в виде "патриотической акции".

В ее пределах супруги офицеров полка приняли участие в фотосессии на аэродроме в парадных кителях с медалями своих мужей.



Фото жен российских офицеров (Лилия шестая на общем фото)





Фотографии были предназначены исключительно для частных коллекций. Благодаря этим фотографиям удалось:

разведать цели;

собрать вместе всех дружин российских пилотов;

собрать дополнительные данные, полезные для дальнейшей OSINT-разведки.