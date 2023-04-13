Користь молока і молочних продуктів

Молочні продукти корисні для всіх вікових груп. І дітям, і підліткам, і дорослим рекомендується щодня споживати молоко та молочні продукти – це допоможе мати здоровий імунітет, міцні кістки та сприятиме правильній роботі серця.

Продукція Миколаївмолпром під торговою маркою Pastoral допоможе підтримувати здоров’я, адже має високу якість. В асортименті Pastoral ви знайдете не тільки молоко, але ще й:

кефір;

йогурт;

сметану;

вершкове масло;

кисломолочний сир;

тверді сири тощо.

Вся продукція має сертифікати якості та продається не тільки по всій Україні, але ще й експортується до Європи.

Зміцнення кісток

Багате молоком і молочними продуктами харчування допоможе підтримувати кісткову масу на потрібному рівні. Адже в такій продукції міститься багато кальцію, що робить кістки міцними та пружними. Якщо вживати три порції молока на день (або еквівалентну кількість інших молочних продуктів), то можна забезпечити належне надходження кальцію. Це призводить до поліпшення структури кісток. Це особливо важливо у підлітковому віці, коли спостерігається стрімке зростання скелета.

Джерело вітамінів та мінералів

Але не тільки кальцій є у молоці, містяться там і вітаміни. Вітамін D допоможе організму правильно засвоїти фосфор та кальцій, а також підтримувати дані макроелементи на належному рівні. Це добре вплине на міцність зубів та кісток. Зазвичай молоко чи йогурт ще додатково збагачуються вітаміном D.

У йогурті дуже багато калію. Цей мінерал впливає на різноманітні процеси, що відбуваються в організмі людини: це і ритм скорочення серця, і контроль тиску крові.

Користь для кишківника та імунітету

В кефірі, йогурті, ряжанці міститься велика кількість корисних бактерій, що сприяють нормальній роботі кишківника. Це, своєю чергою, сприяє підвищенню імунітету організму.

Поради з вибору жирності

Якщо щоденно споживати молочні продукти високої жирності, то це може вплинути на підвищення рівня «поганого» холестерину. Ця речовина збільшує ризик серцевих захворювань, а також призводить до порушення току крові.

Тому слід надати перевагу продукції помірної жирності – кефіру 2,5 %, молоку 2,6 %, домашньому сиру 5 % жирності.

Неодмінно додавайте в меню молочні продукти, адже вони несуть велику користь для організму. Вживайте три порції щодня і будьте здорові.