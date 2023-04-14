Как оптимизировать тексты для продвижения сайта в ТОП-10?

Вы только что создали сайт? Отличное решение. Теперь нужно привлечь трафик. Однако, для этого вам нужно сделать так, чтобы ваш ресурс был виден, и люди посещали его. Как это возможно?

Варианты оптимизации текстов для продвижения сайтов в топ 10

С огромным количеством страниц в Интернете продвижение сайтов в топ 10 – довольно трудоемкое дело. Тем не менее, есть много методов, с помощью которых вы можете повысить шансы на появление вашей площадки в первых строках поисковой системы и получить высокий рейтинг. Одним из таких инструментов является оптимизация.

Как правило, в область оптимизации входят:

исследование ключевых слов;

создание уникальных заголовков и описаний для каждой страницы;

использование якорных текстов.



Усилиями специалистов продвижение сайтов в топ 10 будет эффективным.

Исследование ключевых слов

Ни один сайт не будет ранжироваться, если вы не сосредоточитесь на ключевых словах. Каждая осуществляемая SEO-оптимизация (будь то URL-адрес, H1 или мета-описание) должна иметь один или несколько ключей в обязательном порядке.

В исследовании ключевиков помогут специальные инструменты. На выбор предоставляются базовые бесплатные сервисы, которые показывают тенденции ключевых слов с течением времени, и более прокачанные платные инструменты, позволяющие выбирать нужные слова на основе намерений, конкурентоспособности и потенциального трафика. Таким образом, вне зависимости от выделенного бюджета можно провести комплексный анализ семантического ядра.

Дело в том, что выбор правильного ключевого слова важен не только для восприятия и узнаваемости бренда, но и для его позиционирования. Первое, что нужно понять, – это намерение, стоящее за термином. Когда пользователи запрашивают поиск по определенному ключевому слову, что, по мнению системы, они ищут? Например, кто-то, кто ищет «советы по поисковой оптимизации», хочет ознакомиться с информационным контентом, возможно, статьей в блоге. Если этот ключ входит в вашу стратегию, то можно написать отличную статью на эту тему.

С другой стороны, если пользователь ищет «агентство SEO», поисковик предположит, что ему требуются услуги. То есть, намерение носит коммерческий характер. В этом случае создание сообщения в блоге не принесет вам много пользы для ранжирования.

Создание уникальных заголовков и описаний для каждой страницы

Также можно написать заголовок и описание для каждой страницы сайта. Это короткие тексты, которые четко описывают, на чем вы специализируетесь. В идеале они должны включать ключевые слова.

Вы когда-нибудь наводили курсор на вкладку в браузере? Короткая фраза, появляющаяся под ним, является заголовком. Даже если описание не видно, для поисковых систем крайне важно понять содержание ресурса, чтобы продвижение сайтов в топ 10 было успешным.

Использование якорного текста для продвижения сайтов в топ 10

Для отображения содержимого веб-страницы можно прибегнуть к якорному тексту. Он используется в гиперссылках, по которым посетители могут перейти на другую страницу.

Хороший анкорный текст должен помогать пользователям ориентироваться на сайте и находить то, что они ищут. Обязательно нужно включать ключевые слова и фразы, связанные с бизнесом. Например, если владелец занимается полиграфией, он может разместить на главной странице следующее: «Посмотрите наши футболки с печатью на заказ». Когда пользователи нажмут на ссылку, они будут перенаправлены в его интернет-магазин по продаже футболок.