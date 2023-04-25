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Зарплата от 50 тысяч гривен: кто из военных может на нее рассчитывать

25 Апреля 2023, 19:54:51 945 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зарплата от 50 тысяч гривен: кто из военных может на нее рассчитывать

За год зарплаты военных в Украине выросли на 30%. Сейчас зарплаты более 50 тысяч гривен получают командиры бригад ВСУ.

Согласно данным Министерства обороны, в марте этого года размер денежного довольствия командира бригады Сухопутных войск в 2023 году (с 1 февраля 2023 года) составляет 50 173 гривен (без дополнительного вознаграждения).

В то время как, например, для стрелка оно составляло 20 586 гривен без дополнительного вознаграждения.

Напомним! 

С 1 марта 2022 года зарплаты военных выросли на 30%. Также зарплата военных состоит из двух частей: ежемесячное денежное довольствие (получают в соответствии со своей должностью, звание и выслуги лет и т.п.) и денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

Денежное вознаграждение

  • 100 тысяч гривен продолжают получать военные, которые находятся прямо на линии столкновения.
  • 50 тысяч гривен выплачиваются тем, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления.
  • 30 тысяч гривен не получают военные, не выполняющие боевых задач. То есть курсанты и срочники военных вузов, офицеры управлений и штабов, военнослужащие вне зоны боевых действий получают только денежное довольствие.
Тэги: зарплата, ВСУ
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