Зарплата от 50 тысяч гривен: кто из военных может на нее рассчитывать

За год зарплаты военных в Украине выросли на 30%. Сейчас зарплаты более 50 тысяч гривен получают командиры бригад ВСУ.



Согласно данным Министерства обороны, в марте этого года размер денежного довольствия командира бригады Сухопутных войск в 2023 году (с 1 февраля 2023 года) составляет 50 173 гривен (без дополнительного вознаграждения).

В то время как, например, для стрелка оно составляло 20 586 гривен без дополнительного вознаграждения.

Напомним! С 1 марта 2022 года зарплаты военных выросли на 30%. Также зарплата военных состоит из двух частей: ежемесячное денежное довольствие (получают в соответствии со своей должностью, звание и выслуги лет и т.п.) и денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

Денежное вознаграждение

100 тысяч гривен продолжают получать военные, которые находятся прямо на линии столкновения.

продолжают получать военные, которые находятся прямо на линии столкновения. 50 тысяч гривен выплачиваются тем, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления.

Обратите внимание!

Что касается вознаграждения в 50 тысяч, то Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание. Это будет отдельный список категорий.