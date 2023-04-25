Зарплата от 50 тысяч гривен: кто из военных может на нее рассчитывать

|Главная » Новости » Экономика » 2023 » Апрель » 25 » 19:54:51
За год зарплаты военных в Украине выросли на 30%. Сейчас зарплаты более 50 тысяч гривен получают командиры бригад ВСУ.
Согласно данным Министерства обороны, в марте этого года размер денежного довольствия командира бригады Сухопутных войск в 2023 году (с 1 февраля 2023 года) составляет 50 173 гривен (без дополнительного вознаграждения).
В то время как, например, для стрелка оно составляло 20 586 гривен без дополнительного вознаграждения.
Напомним!
С 1 марта 2022 года зарплаты военных выросли на 30%. Также зарплата военных состоит из двух частей: ежемесячное денежное довольствие (получают в соответствии со своей должностью, звание и выслуги лет и т.п.) и денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.